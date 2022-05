Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (16/5)

Capricórnio

Essa semana será marcada pelas fortes energias do Eclipse Total Lunar que acontece hoje no signo de Escorpião. Esse fenômeno ocorre ao menos duas vezes por ano, podendo durar de 3 até 8 horas, dependendo da distância entre a Lua e a Terra naquele momento. A Lua Cheia irá aparecer no céu às 18h22 e o Eclipse terá início ao redor das 22h30 e terminará às 03h51. O pico do Eclipse se dará à 1h11, quando a Lua será totalmente encoberta pela sombra da Terra. Do Brasil, será possível ver esse Eclipse de forma parcial em quase todas as cidades do país. A introspecção vai ser o principal efeito desse eclipse, que trará para a superfície os sentimentos mais profundos e inconscientes, já que Escorpião é considerado o signo mais intenso do zodíaco e se relaciona diretamente com assuntos espirituais e esotéricos. Apesar de esse ser um processo essencial para atingir o autoconhecimento, é preciso ter cuidado para não deixar a emotividade tomar conta.O Elipse que acontece nesta semana te convida a acessar o seu poder pessoal, para assumir sua própria personalidade. Desprenda-se da ideia de que você deve agir ou pensar de determinada forma.Esse é um momento em que você deve procurar conforto em sua espiritualidade. Mesmo que você esteja sendo acometida por dúvidas, é preciso colocar-se em movimento e buscar as respostas que você necessita.Durante os próximos dias, será preciso deixar que os ciclos se encerrem para que as feridas relacionadas a ele possam ser curadas. Libere aquilo que está te prendendo à sua versão passada.O Eclipse que acontece nesta semana deixa claro que você pode ser quem deseja, mas é preciso escolher isso conscientemente, renascendo de forma mais alinhada à sua verdadeira essência.A energia do Eclipse que acontece essa semana te leva a compreender que, às vezes, é necessário fazer escolhas que não fazem sentido aos olhos dos outros, mas que são um verdadeiro ato de amor próprio.Nesta semana, é possível que uma condição de saúde te impeça de dar continuidade a algum projeto que você estava se dedicando. Compreenda que essa é apenas uma oportunidade para traçar um novo caminho.É preciso acessar o seu poder pessoal, conectar-se à sua intuição e identificar aquilo que você deseja, para viver as mudanças proporcionadas pelo Eclipse que acontece nesta semana da melhor forma possível.Faça suas dores e frustrações de guias para aquilo que pode ser transformado e curado em sua vida. A força do Eclipse que está acontecendo em Escorpião promove mudanças profundas, esteja aberto a elas.O Eclipse que acontece nesta semana trará para a superfície os sentimentos mais profundos e inconscientes. Por isso, é importante dar atenção aos assuntos espirituais e esotéricos.Nesse momento, é preciso tentar evitar conflitos e situações de risco. O Eclipse que acontece no seu signo pode trazer desafios, principalmente envolvendo a sua saúde e a sua vida profissional.Durante essa semana, esteja atenta aos seus relacionamentos e, principalmente, aos investimentos que você está fazendo - não tome nenhuma decisão arriscada. A dor e a raiva podem te fazer perder a cabeça.Nesta semana, será importante encarar os problemas por outros pontos de vista. Além disso, tenha cuidado para não deixar que mágoas do passado te levem a agir impulsivamente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.