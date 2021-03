Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (15/3)

Mercúrio entra em Peixes



O acontecimento astrológico importante desta fase é o ingresso, às 19h28, de Mercúrio em Peixes, signo no qual o Sol, Netuno e Vênus também se encontram. A passagem de Mercúrio por Peixes acentua nossa capacidade de síntese e torna as próximas semanas muito favoráveis para fazermos um apanhado dos últimos acontecimentos, que podem ser compreendidos dentro de seu próprio contexto. Nosso interesse pelas questões místicas está em alta e podemos aprender mais sobre tudo o que é oculto e misterioso. Juntamente com o Sol, Vênus e Netuno, Mercúrio em Peixes fortalece nossa fé e possibilita que nossas mentalizações positivas sejam coroadas de êxito. O momento é ótimo para fixarmos o pensamento em tudo de bom que desejamos ver realizado. Hoje também é exato o excelente contato do Sol com Plutão, que possibilita que nossas forças regenerativas se manifestem com maior intensidade e nos renovem.



Áries

Agora também o planeta Mercúrio transita por Peixes, signo aquático no qual possibilita que você analise as coisas de modo muito mais amplo e abrangente. Esse trânsito de Mercúrio volta sua atenção para as coisas místicas e subjetivas e aumenta o poder da sua fé. DICA: não se iluda e procure ver as coisas como elas de fato são.



Touro

O fato de Mercúrio ativar o seu setor das amizades detona uma fase ótima para você fazer contatos novos, ampliar seu círculo social e conhecer pessoas mais jovens. Seu interesse pelos outros está em alta e você pode participar ativamente de tudo o que se passa a seu redor. DICA: tende a haver um clima de maior entrosamento a dois.



Gêmeos

Seu regente Mercúrio passa a transitar pelo ponto culminante do seu céu natal, por isso reforça seu desejo de progredir e de conquistar uma posição melhor. Mercúrio coloca você em evidência e anuncia uma fase de sucesso e projeção. DICA: evite o materialismo excessivo e não se descuide de suas necessidades espirituais e afetivas.



Câncer

De hoje em diante o planeta Mercúrio vibra em grande harmonia com seu Sol natal, por isso sua necessidade de sair da rotina e viver novas situações, de preferência a dois, tende a se acentuar bastante. DICA: Mercúrio passa a favorecer ainda mais as conversas com os amigos e tudo o que lhe ajude a ampliar seus conhecimentos cotidianos.



Leão

Mercúrio passa a ativar o seu setor das transformações e faz com que sua necessidade de mudança e renovação esteja mais marcante do que nunca. A partir de agora esse planeta lhe torna uma pessoa muito mais profunda em sua visão de mundo. DICA: você vive um período excelente para você se auto-analisar intimamente.



Virgem

A partir de agora seu regente Mercúrio transita pelo signo oposto ao seu, onde dinamiza as relações pessoais e lhe ajuda a compreender ainda melhor o ponto de vista alheio. Graças a esse trânsito você tende a se relacionar de modo mais equilibrado com todos. DICA: não se envolva em disputas ou bate-bocas estéreis.



Libra

Mercúrio começa a magnetizar seu setor da saúde e faz com que as semanas vindouras sejam ideais para você cuidar do organismo. Aproveite para purificar-se através de uma alimentação mais leve e natural. Convém que você seja especialmente tolerante ao se relacionar com todos. DICA: não supervalorize os defeitos alheios.



Escorpião

Você já vive uma fase particularmente propícia e gratificante e agora, graças a Mercúrio, pode se divertir mais ainda. Aproveite para apreciar as atividades culturais on-line. Curta a vida no que ela tem de melhor. As atividades de lazer estão em uma fase favorável e os romances fluirão bem. DICA: tende a haver maior diálogo com a pessoa amada.



Sagitário

O fato de Mercúrio ativar seu setor doméstico faz com que as próximas semanas sejam excelentes para você concentrar-se nas questões caseiras e familiares. Esse planeta torna muito mais fácil para você entrosar-se mentalmente com todos em casa. DICA: aproveite a fase para conversar com os familiares e elimine mal-entendidos.



Capricórnio

A nova posição de Mercúrio acelera sua mente, acentua sua capacidade de compreensão e anuncia uma fase muito favorável aos estudos e leituras. Aproveite para iniciar algum curso que lhe interesse, inclusive de língua estrangeira. DICA: Mercúrio movimenta seus relacionamentos pessoais e facilita o diálogo com todos.



Aquário

Mercúrio passa a magnetizar seu setor material, por isso acentua seu espírito prático, aumenta mais ainda sua capacidade de realização e lhe possibilita atuar de modo bastante eficiente sobre a realidade a sua volta. DICA: para não perder o rumo, não se deixe levar demais pelo materialismo e cultive seus mais elevados ideais.



Peixes

Às 19h28, Mercúrio, o planeta da inteligência, inicia o trânsito que anualmente faz sobre o seu signo. Esse planeta torna você uma pessoa muito mais mental e verbal e lhe ajuda a se entender melhor com todos a sua volta. DICA: sua capacidade de aprendizado está em alta, por isso os cursos, estudos e leituras estão favorecidos.