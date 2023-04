Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (1/5)

Leão

Essa semana começa com a Lua em Virgem, despertando nossa atenção, organização e criticismo. Você pode sentir uma maior necessidade de planejar e colocar suas tarefas em ordem, mas o excesso de cobranças também pode ser paralisante. Além disso, Plutão inicia seu movimento retrógrado hoje, convidando você a refletir sobre suas as transformações internas que são necessárias para a sua jornada de evolução. Esta segunda-feira também é marcada pela conjunção entre o Sol e Mercúrio retrógrado podem causar algumas confusões e falhas na comunicação. Por outro lado, você pode se sentir mais criativo e assertivo na hora de expor suas ideias e planejar seus projetos. Prepare-se para um dia muito movimentado.A Lua em Virgem traz um foco maior para a sua casa e família. É um bom momento para se dedicar a questões domésticas e estabelecer uma rotina saudável em casa. No entanto, com o início do trânsito retrógrado de Plutão, você pode enfrentar desafios envolvendo questões sobre desconfianças.Com a Lua em Virgem e a conjunção entre o Sol e Mercúrio retrógrado em Touro, pode haver um desafio para se expressar e compreender seus pensamentos. Procure ser mais paciente e organizado em suas atividades cotidianas. Esse é um bom momento para revisar e reorganizar projetos antigos.Com a Lua em Virgem nesta segunda-feira, você pode se sentir mais focado e determinado em suas tarefas. Este é um bom momento para aprimorar suas habilidades, sem deixar de lado o autocuidado. O início do Plutão retrógrado pode desencadear uma reflexão profunda sobre o seu poder pessoal e transformação.A Lua em Virgem incentiva a organização e o cuidado com o dinheiro. No entanto, o início de Plutão retrógrado pode trazer à tona questões de poder e controle em suas relações, principalmente as financeiras. Esteja aberto a rever seus padrões e buscar novas soluções.O dia começa com a Lua em Virgem, trazendo mais atenção aos detalhes e organização para a sua rotina. Mas cuidado com a influência de Plutão retrógrado, que pode trazer à tona questões do passado. A conjunção do Sol com Mercúrio em Touro pede que você seja cuidadoso ao se comunicar e expressar suas ideias.A Lua em Virgem te ajuda a focar nas tarefas do dia a dia e aprimorar a sua rotina de trabalho. O início de Plutão retrógrado pode trazer à tona assuntos emocionais que precisam ser trabalhados. A conjunção do Sol com Mercúrio em Touro pode deixar você mais introspectivo e reflexivo. Tire um tempo para meditar e se conectar com sua essência.A influência da Lua em Virgem Câncer desperta seu lado mais ambicioso e responsável, mas você também pode se sentir mais pressionado e sobrecarregado. Cuidado com a rigidez e a inflexibilidade. O dia favorece o planejamento de seus projetos profissionais e financeiros, bem como a busca por reconhecimento e prestígio.O início do movimento retrógrado de Plutão pode trazer à tona questões profundas e intensas. Esteja preparado para lidar com emoções fortes e situações desafiadoras. Utilize a energia analítica da Lua em Virgem para enfrentar essas questões de forma estratégica e objetiva.Hoje, a Lua em seu signo traz mais energia e disposição para cuidar das suas atividades diárias e bem-estar. Com o início do período de Plutão retrógrado, você pode sentir uma necessidade de revisar as suas crenças e valores pessoais, mas tenha cuidado com o excesso de cobranças.A Lua em Virgem favorece a construção de intimidade e confiança em seus relacionamentos. Então, aproveite para se conectar com pessoas importantes para você, buscando conversar sem tantos julgamentos. Plutão retrógrado pode trazer à tona questões inconscientes, por isso é importante prestar atenção aos seus sonhos e intuição.A conjunção entre o Sol e Mercúrio retrógrado em seu signo pode trazer algumas dificuldades na comunicação e no planejamento. Mas, com a Lua em Virgem, você pode se sentir mais determinado e persistente em suas metas e objetivos. Use essa energia para estabelecer planos realistas e alcançáveis.Esta semana pode ser desafiadora para os seus relacionamentos pessoais e profissionais. A Lua em Virgem e o início do trânsito retrógrado de Plutão podem trazer à tona questões profundas que precisam ser enfrentadas, e até mesmo . Esteja aberta a ouvir os outros e a trabalhar em equipe.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.