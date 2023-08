Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (14/8)

O sol brilha em Leão e a Lua segue seu curso, alcançando o signo de Leão às 7:36. E nesse final de ciclo, você já tem consciência das suas vontades, mas ainda não é hora de aproveitar o entusiasmo leonino e a vontade de fazer acontecer. Estamos no último estágio da Lua Minguante, também chamada de Lua Balsâmica e o melhor a fazer é silenciar e se entregar a esse bálsamo restaurador.

Hoje é um dia bom para diminuir o ritmo, fazer pequenas pausas ou, simplesmente, ficar à deriva. Você precisa repor suas energias e armazenar forças, pois na próxima fase (Lua Nova em Leão) o seu “Eu” emerge das profundezas e corajosamente vai fincar uma bandeira e travar um combate para conquistar sua autonomia.

Áries

Faça uma pausa durante o seu dia e reflita sobre essa ânsia persistente de segurança. Você se deixa afetar pelos acontecimentos familiares e pelos medos das coisas não saírem do jeito que você planejou, mas chegou a hora de criar sua própria matriz emocional e se libertar dos medos do passado.

Touro

Faça uma pausa e observe sua maneira de se expressar. Use sua criatividade e sensibilidade e escreva, fala, cante, faça atividades artísticas, crie novas linguagens, pois desenvolver esse lado criativo pode canalizar a sua energia emocional e te libertar dos medos e controle.

Gêmeos

Você não precisa mais pactuar com os sistemas de valores da sua família. Chegou a hora de se libertar dos padrões de segurança financeira, confiar nos seus recursos inatos e buscar novas experiências. Confie na sua intuição. Existe algo maravilhoso que vem atraindo sua atenção, mas você precisa liberar esses medos. Faça uma pausa ao longo do dia e se pergunte: “Quais são as limitações autoimpostas que devo reprogramar ou rejeitar?”

Câncer

Quando você aprende a cuidar de si, dificilmente deixa-se afetar pelas rejeições. Faça uma pausa e reflita sobre seus hábitos, pensamentos e a bagagem emocional que você carrega e não lhe faz bem. Tudo começa em você. Tire um momento para si hoje e permita-se florescer através do autocuidado. A disciplina começa na lua minguante.

Leão

Faça uma pausa no seu dia e reflita sobre tudo que você deve liberar para começar um novo ciclo. Algumas vezes você se deixa sufocar pelo seu lado sensível e fica aprisionado nos medos e problemas emocionais, mas o seu coração está pronto, chegou a hora de se preparar para um novo ciclo.

Virgem

Antes de iniciar o novo ciclo é importante que você acolha suas emoções e medos, pois tudo que você precisa no momento é de tranquilidade emocional. Suas metas e ambições estão totalmente ligadas às suas emoções, mas existe um padrão de comportamento que te impede de alcançar seus objetivos. E o primeiro passo para superar a autossabotagem é se conscientizar de quando você está se sabotando.

Libra

A autorrealização é um caminho que exige autoconhecimento e autenticidade. Tudo que você sonhou, pode materializar. Só que agora chegou a sua vez de ir sozinho. Cuide das suas raízes e da sua base emocional, pois não é fácil subir no topo ou ser reconhecida. Não deixe as pressões externas interferirem na sua estabilidade profissional.

Escorpião

Se você deseja ser reconhecido, mas tem medo de ser ignorado, pode ser que esses medos estejam ligados às negligências do passado. Você se sente pronto para compartilhar seus conhecimentos ou os seus aprendizados no mundo, mas não se sente seguro se expondo? Faça uma pausa hoje e enfrente essas resistências.

Sagitário

Abrir mão e desapegar permite novos começos. Faça uma pausa e se pergunte: Como posso transformar pensamentos circulares que não ajudam em nada em afirmação de apoio? Chegou a hora de reformular essa história.

Capricórnio

Para que o trabalho aconteça é necessário alinhar corpo, mente e sentimentos, pois só assim você trabalha de forma harmoniosa. Mas quando suas emoções são deixadas de lado, você pode acabar abalando seus relacionamentos. E tudo que você precisa é de uma diminuição de ritmo. Pare por alguns instantes e reflita: O que posso fazer para diminuir o ritmo conscientemente?

Aquário

Você tem uma mente criativa e original e vive numa busca ilimitada, mas agora você precisa fazer alguns ajustes, principalmente na rotina. E hoje você pode tirar um momento de pausa e se perguntar: com que estou evitando lidar? Pode ser que você precise liberar um autossabotador interno.

Peixes

Chegou a hora de sair do ninho e se revelar. E hoje você pode refletir sobre seus limites e como desenvolvê-los. Aí dentro existe uma criança interior que não se sente segura com os olhares e reconhecimento. Nesse momento pode parecer desafiador, pois Marte está em Virgem focando nos detalhes e revisando cada linha. O segredo é não controlar.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos