Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (14/3)

Hoje o Sol e Netuno continuam nos influenciando diretamente, porque estão caminhando lado a lado por Peixes. Além disso, a influência da Lua em Leão nos deixa mais motivados e animados para começar a semana, mas também pode fazer com que o nosso humor seja muito variável. A proximidade entre o Sol e Netuno pode fazer com que as nossas expectativas se tornem altas demais e, assim, podemos acabar perdendo a paciência caso as coisas saiam dos planos. Por isso, é importante ter cuidado com a forma que reagimos aos imprevistos, tentando usar melhor o controle emocional. É possível integrar toda a força despertada pela Lua em Leão para focar no seu próprio desenvolvimento.Nesse momento, você é levado a encarar seus medos e inseguranças, o que nunca é agradável, mas é uma fase necessária do processo de superação. Além disso, a influência da Lua em Leão te convida a reencontrar sua verdade mais espontânea, aquilo que você não precisa forçar, porque apenas flui de dentro para fora.A conjunção que está acontecendo entre o Sol e Netuno te convida a encarar a vida com mais leveza. Você sempre está cercada de responsabilidades, mas precisa lembrar-se que essa não é sua única prioridade na vida. Aproveite o momento para se reconectar com sua essência.Hoje é importante dar lugar ao seu coração, sua intuição e empatia - aproveitando a proximidade entre o Sol e Netuno. A Lua em Leão pode fazer com que você fique mais orgulhoso. É importante pensar em como você vai afetar os outros antes de tomar decisões extremas.Como a Lua em Leão pode te deixar mais impaciente, é importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama. A intuição também te ajuda a desenvolver novas ideias e a descobrir novas habilidades.A Lua em Leão evidencia a necessidade de reavaliar seus valores, princípios e o sentido que você tem dado para as coisas. Porém, é preciso ter cuidado para não cobrar um comportamento perfeito de si mesmo e das pessoas com quem você está se relacionando.Para realmente compreender tudo o que você está vivendo nesse momento, é preciso olhar para dentro de si mesmo e encontrar suas feridas. Não é possível cuidar de algo que você ignora e, assim como feridas físicas, as emoções precisam de atenção, dedicação e persistência para serem curadas.O trânsito de Mercúrio por Peixes faz com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções, e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. É importante ter cuidado para ser mais gentil na forma de se comunicar, evitando discussões desnecessárias.A Lua em Leão pode trazer várias coisas boas, mas também indica que é preciso limpar o terreno, de livrar daquilo que está te impedindo de sair do lugar e, finalmente, encontrar a sua força interior. Ela é necessária para atravessar esse processo de transformação com confiança de que você está se tornando a sua melhor versão.A Lua em Leão pode despertar a vontade de se sentir visto, reconhecido e apreciado. Esse é um bom momento para refletir sobre as coisas que você faz com o intuito de se sentir aceito e pertencente em certos meios. Qualquer relacionamento que você construir ao longo da vida será com base naquele que você tem consigo mesmo.Os nativos de Virgem são regidos por Mercúrio, que está transitando pelos primeiros graus do signo de Peixes. Esse posicionamento faz com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. Tenha cuidado com decisões precipitadas.O trânsito lunar pelo signo de Leão pode fazer com que os nativos de Sagitário se sintam mais confiantes, mas também tende a despertar o seu lado exigente. Tenha cuidado para que esse tipo de atitude não atrapalhe momentos de lazer, gerando discussões sobre assuntos triviais.Como a Lua em Leão nos volta para nós mesmos, torna-se mais fácil reconhecer que você precisa se libertar da carga pesada que está carregando, seja por assumir responsabilidades demais ou por cobrar de si mesmo uma performance extraordinária.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.