Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (14/2)

Escorpião

Aquário

Capricórnio

Câncer

Gêmeos

Áries

Peixes

Leão

Sagitário

Touro

Virgem

Libra

Nesta segunda-feira (14), Mercúrio entra em Aquário e proporciona uma expansão mental que é benéfica para os negócios. Sabendo disto, não se permita sabotar suas próprias ideias, duvidando da sua capacidade e pensando na opinião dos outros. O aspecto que está se formando entre Urano e Marte há alguns dias também favorece o trabalho. Esse é um momento propício para sair da sua zona de conforto mental - ou seja, para ir além das crenças e noções que direcionam a sua vida profissional. A presença da Lua em Leão hoje nos deixa mais dispostos e motivados para nos dedicar às nossas metas, porém também nos influencia a adotar uma postura um pouco egocêntrica. Para que isso não afete seus relacionamentos afetivos, lembre-se de considerar verdadeiramente o ponto de vista do outro e tome cuidado para não trabalhar excessivamente.Os escorpianos podem sentir-se mal humorados hoje, tendo em vista que as energias despertadas por Saturno nesse momento podem sufocar os afetos e criar inquietações internas. Perceba que reprimir suas emoções não é uma escolha saudável, pois apenas faz com que elas ganhem força inconsciente e isso pode ocasionar reações extravagantes posteriormente.Os astros despertam uma reflexão importante: sua noção de prosperidade e realização pode estar muito atrelado a dinheiro. Nesse momento, somos levados a perceber que a saúde, a paz e o autoconhecimento são mais importantes que os bens materiais - afinal, não conseguimos evoluir profissionalmente (e financeiramente) sem cuidar da saúde mental e física.O contexto astrológico atual pode fazer com que você deixe a sua vida afetiva em segundo plano, o que pode gerar insegurança em suas relações. Como você pode estar impaciente nesse momento, é importante que você tenha cuidado para não ser insensível ao expressar suas emoções e magoar pessoas importantes.A presença da Lua - seu planeta regente - em Leão é benéfica para a sua autoestima, te fazendo sentir mais seguro de si, o que pode ser aproveitado no âmbito profissional, porque configura um cenário ideal para apresentar novas ideias de maneira convincente. Entretanto, esse posicionamento pode incitar o egocentrismo e a arrogância, que podem ser prejudiciais para suas relações.A indecisão é um traço da personalidade dos geminianos, o que acontece devido ao grande fluxo de ideias que te levam a chegar a conclusões diferentes em um pequeno espaço de tempo. Essa característica é reforçada pela atual conjuntura astrológica, que também pode gerar comportamentos extravagantes e imprevisíveis. Seja cauteloso para que isso não gere problemas sérios.A oposição que está acontecendo entre a Lua e Saturno pode afetar sua autoestima, o que te leva a reagir de maneira infantil e a adotar uma postura implicante com as pessoas que estão ao seu redor. Tome cuidado para não criar conflitos desnecessários e busque fazer algo relaxante que te auxilie a direcionar seus impulsos de forma saudável.Os piscianos são muito sensíveis e podem ser facilmente magoados nesse momento, tendo em vista que a influência das energias saturninas faz com que todos tenham menos tato para se expressar. Tenha cuidado para não dar importância desproporcional para imprevistos do dia a dia, saiba discernir quais situações merecem o gasto de energia.A presença da Lua no seu signo te traz bem-estar e eleva sua auto confiança, porém pode fazer com que você fique arrogante e inflexível, te levando a desejar (e talvez até exigir) que tudo seja feito à sua maneira. Essa tendência pode gerar hostilidade no ambiente de trabalho e incitar discussões que te distanciam de pessoas amadas, tenha cautela para não ter atitudes descabidas.Para os sagitarianos, a conjuntura astrológica atual é incompatível com sua natureza otimista, porque o posicionamento oposto da Lua e de Saturno faz com que tenhamos uma visão mais racional e cética. Você pode sentir-se irritado e, por isso, é necessário ter cautela para não descontar suas chateações internas nas pessoas que estão a sua volta.A inconstância emocional gerada pelas tendências opostas que estão nos influenciando hoje é especialmente incômoda para você, tendo em vista que a estabilidade é algo importante para os nativos de Touro. Procure realizar alguma atividade que te auxilie encontrar equilíbrio interno, para que você não ceda à irritabilidade que pode vir à tona nesse momento.Como a tendência dos nativos de Virgem é ser mais reservado emocionalmente, a oposição que está se formando hoje entre a Lua e Saturno hoje pode te fazer reagir de maneira indevida a demonstrações afetivas de outros e aos seus próprios sentimentos. Lembre-se de ter sensibilidade, pensando em não magoar as pessoas ao seu redor.Hoje é um dia em que a aproximação afetiva com o outro está dificultada e não é interessante forçar diálogos ou mesmo a proximidade física. Pode ser incômodo para você manter esse espaço, porém você pode aproveitar esse momento para aprender a gozar da solitude e conectar-se à sua essência, buscando equilíbrio interno para lidar com as tensões que estão se evidenciando.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.