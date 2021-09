Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (13/9)

Nesta segunda-feira (13), a Lua crescente que acontece em Sagitário te leva a questionar o quanto você tem priorizado as necessidades das pessoas que você ama em detrimento das suas próprias vontades. A influência de Sagitário traz esclarecimento para situações que podem estar sendo uma pedra no seu sapato.



Entendendo os seus obstáculos você consegue entender melhor como agir para fazer as mudanças necessárias. Seja cortar excessos, impor limites, contornar um problema ou mudar o que mais for preciso. Foque na sua independência emocional e fuja de situações em que você se sente muito presa ou sugada para os problemas das outras pessoas. Na última semana, Vênus ingressou em Escorpião, o que configura um período favorável para organizar a casa e dar um destino a coisas que você vem varrendo para baixo do tapete.



​Além disso, Marte está se aproximando de Libra e a proximidade entre Marte e o Sol causa uma tensão, indicando que coisas prejudiciais estão sendo realizadas longe de um olhar mais consciente e público. É preciso desconfiar das aparências e do que parece ser bom demais para ser verdade.

Capricórnio

O foco deve ser em si mesmo, buscando desenvolver-se em todos os sentidos e reencontrando a sua autonomia e poder de ação. Porém, é preciso ter cuidado para não ceder a autocrítica excessiva, Lembre-se que você não precisa provar nada para ninguém, não precisa demonstrar força ou poder.

Câncer

Neste momento, projetos que envolvem grupos de pessoas e equipes podem passar por dificuldades. Para lidar com isso, a melhor coisa é limpar terreno e se desapegar do que se mostrar inviável. A cilada é acreditar em propostas boas demais para ser verdade. Por isso, é melhor ficar atento e revisar bem os detalhes.

Aquário

Por mais que seja importante pensar de forma independente nesse momento, também é necessário saber aceitar ajuda. Não tome tudo como sua responsabilidade. Com Mercúrio transitando em Libra, as relações, principalmente de trabalho, estarão passando por um momento de mudanças, novidades, reajustes e reavaliações.

Gêmeos

Nesse momento, você pode estar concluindo um capítulo, sintetizando experiências dos últimos tempos e formando uma nova visão de mundo. Aproveite para tomar as rédeas da sua vida e não tenha medo de tomar decisões, dirigir e organizar as coisas de acordo com a sua visão e experiência.

Escorpião

O trânsito de Vênus pelo seu signo pode te ajudar a manter os pés no chão, quebrando expectativas irreais e percebendo suas necessidades emocionais. As movimentações de Saturno e Júpiter em Aquário em quadratura com Urano em Touro sugerem reestruturações importantes para os nativos de Escorpião.

Leão

É importante ter paciência consigo mesmo e compreender que está tudo bem questionar suas escolhas, mas que isso não significa que você deve “jogar tudo pro alto” e começar do zero. Você precisa encontrar equilíbrio entre a necessidade de liberdade e de comprometimento, mas isso é algo construído com o tempo.

Libra

É preciso ter foco em si mesmo(a), para que você não se deixe levar apenas pelas expectativas das outras pessoas e acabe perdendo a sua essência no processo. Essa reflexão é essencial para que você esteja preparado para a entrada do Sol em Libra no dia 22, porque as energias librianas te levam a procurar a aprovação das pessoas que você ama.

Virgem

Com Júpiter transitando em movimento retrógrado até o dia 18/10, pontos importantes para o seu caminho estão sendo retomados, reavaliados e reestruturados. Mercúrio, seu planeta regente, forma um bom aspecto com Júpiter e indica que você terá oportunidade de testar, reavaliar e perceber o que precisa ser transformado.

Peixes

Lembre-se que as suas escolhas precisam fazer sentido apenas para você. Quando vivemos em prol de agradar o outro, a frustração é uma consequência certeira. É preciso olhar para dentro, entender o que você deseja por si mesmo e se comprometer com o seu propósito. Ninguém mais pode fazer isso por você.

Áries

Por mais que você possa se sentir desapontado com algumas questões que estão vindo à tona, esse esclarecimento é necessário para que construa um ciclo de amigos cada vez mais coerente com a sua essência. O trânsito de Vênus por Escorpião indica a necessidade de conciliar questões profissionais com necessidades particulares.

Sagitário

A dica para esse momento é não tomar nenhuma decisão muito importante. Não precisa fazer nada muito radical, nem se cobrar tanto nem tomar atitudes precipitadas. Respeite o ritmo das coisas e as próprias situações vão lhe mostrar o caminho. Além disso, a passagem do Sol por Virgem indica que é preciso encontrar um equilíbrio entre emoção e razão.

Touro

É preciso ter cuidado para não se sentir culpado por não conseguir manter a positividade e a resiliência em todos os momentos. Por mais que seja necessário trabalhar em sua jornada de evolução pessoal, é preciso ter consciência de que sentimentos como tristeza e medo são naturais do ser humano e se culpar por isso não faz sentido.