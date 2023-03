Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (13/3)

Leão

A semana se inicia com a entrada da Lua em Sagitário, signo muito expansivo, otimista e alegre. Essa energia pode fazer com que você se sinta mais disposto a realizar suas tarefas e correr atrás dos seus objetivos. Contudo, não é um bom momento para cobranças, já que Marte forma uma quadratura com Netuno, gerando um movimento de limpeza em vários campos da sua vida. Muitas distrações e fuga da realidade podem surgir, fazendo com que se perca em meio as ideias e estímulos do ambiente. Aproveite para começar a semana tirando o pé do acelerador, buscando cumprir seus objetivos com mais calma e presença. É um limpar as coisas do passado, que você não deseja mais carregar.A Lua em Sagitário forma quadratura com Saturno, fazendo com que você se sinta limitado em relação aos seus sonhos e ambições. Esses conflitos internos, em relação a sua liberdade e limitações, podem deixar você mais distante das suas obrigações. Permita-se ter um momento de reflexão ao longo do dia.A quadratura entre Marte e Netuno pede que tenha mais atenção aos projetos profissionais, sem tomar decisões precipitadas que possam trazer riscos aos seus investimentos. Busque se manter flexível e adaptável às mudanças que possam ocorrer em sua vida neste período.A energia impulsiva de Marte pode deixar você, geminiano, mais ansioso e acabar fazendo com que aja sem pensar em algumas situações. É preciso ter mais autocontrole e entender que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo.A dualidade causada pela quadratura entre Marte e Netuno acaba fazendo com que você se sinta, ao mesmo tempo, muito competitivo e sensível. Busque trabalhar sua comunicação, dando abertura a novos pontos de vista, e possibilitando trocas e conexões importantes.A quadratura entre Marte e Netuno pode fazer com que você se sinta desmotivado e sem energia para realizar as tarefas básicas do seu dia, trazendo dificuldade para se concentrar em suas metas. Por isso, é importante buscar descansar e cuidar de si.A entrada da Lua em Sagitário pode aumentar seu senso de curiosidade e vontade de aprender coisas novas. Essa energia pode ajudar a se sentir mais confiante para resolver problemas. Além disso, atente-se a sua saúde, para não acabar se sobrecarregando.A entrada da Lua em Sagitário enfatiza a necessidade de se aventurar e sair um pouco da ‘caixinha’ em que você está acostumado a viver. Busque novos projetos que possibilitem um maior crescimento profissional, indo em direção ao seu propósito.Marte, seu planeta regente, forma uma quadratura com Netuno, o que pode te deixar mais confuso e um pouco desmotivado. Assim, uma dica é começar a semana organizando o que é indispensável e o que pode ser adiado, sem deixar que os conflitos internos te paralisem.A Lua em Sagitário traz a necessidade de se conectar com outras pessoas e com o mundo ao seu redor, aumentando sua necessidade de liberdade. Além disso, os trânsitos desafiadores podem gerar uma confusão em sua comunicação e tomada de decisão.A entrada da Lua em seu signo pode aumentar sua energia e entusiasmo para experimentar coisas novas, trazendo mais autoestima e confiança. Além disso, atente-se a necessidade de ter mais responsabilidade e seguir suas obrigações, ao mesmo tempo em que corre atrás das suas paixões.A quadratura entre Marte e Netuno pode afetar sua comunicação, deixando suas relações pessoais um pouco confusas. Isso porque você pode se sentir perdido em meio às oscilações das suas emoções. É importante concentrar-se na maneira de se expressar e estabelecer limites saudáveis.A quadratura entre Marte e Netuno enfatiza seu lado mais sensível, trazendo muitos insights importantes. Apesar disso, é preciso ter cuidado para não se sobrecarregar emocionalmente. Defina limites em relação às suas obrigações e relacionamentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.