Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (13/2)

Leão

Capricórnio

Escorpião

Gêmeos

Aquário

Peixes

Touro

Câncer

Libra

Virgem

Áries

Sagitário

A semana se inicia com a Lua em Escorpião, que nos deixa mais intensos e determinados. Aproveite para organizar a semana, definindo as prioridades e solucionando as coisas mais importantes do seu dia. Com a influência do Escorpião, a intuição se fortalece, e aflora os desejos mais profundos, nos convidando a finalizar ciclos e abrir espaço para o novo. Além disso, a Lua entra na fase minguante hoje, nos deixando mais reflexivos e vulneráveis. Quando estamos mais conscientes e conectados aos nossos sentimentos, aprendemos a usar eles a nosso favor. Por isso, a principal mensagem da Lua minguante em Escorpião é que a sensibilidade é nossa maior força, que nos permite ser pessoas únicas no mundo.A intensidade de Escorpião amplifica seu poder, fazendo com que você sinta mais energia para agir. Mas você pode acabar se esquecendo de olhar e cuidar dos seus sentimentos. É um momento de pensar antes de agir, finalizando alguns ciclos para começar outros.A Lua em Escorpião desperta sua necessidade de se organizar e usar de sua força para solucionar tudo à sua volta. É preciso entender que transformações internas precisam ser feitas para que as coisas comecem a mudar externamente.A Lua minguante enfatiza seu processo de renovação, que pode ‘destruir’ suas defesas. Esse processo pede que você tenha mais atenção às suas emoções, para acolher cada transformação. Lembre-se que você tem controle sobre o caminho que vai escolher a partir de agora.Os trânsitos de hoje te convidam a se abrir para novas transformações, mesmo que isso signifique abandonar alguns projetos atuais. Lembre-se que deixar algo para trás não significa desistir de tudo, mas você está constantemente construindo os próximos capítulos da sua vida.Os trânsitos da última semana potencializam sua criatividade e motivação para enxergar novas possibilidades em sua trajetória. Aproveite a Lua minguante para desapegar do que te ‘paralisa’, melhorando sua vida afetiva e profissional.A Lua em Escorpião traz muitos sentimentos à tona, deixando suas mente em atividade constante. É preciso compreender que nem tudo está a seu alcance e controle, para que a autocobrança não acabe te impedindo de agir. Reflita sobre quais crenças estão te limitando.A Lua minguante em Escorpião nos faz reconhecer os sentimentos mais internos, enxergando tudo o que precisa de mais cuidado. Pode ser necessário se desapegar de alguns ‘pilares’ em sua vida, para que você possa construir novos pontos de vista.A entrada da Lua em sua fase minguante traz muita intensidade em suas relações, e pode causar algumas dúvidas. Você pode precisar mudar alguns hábitos e ideias, para enxergar novas possibilidades.A Lua em Escorpião forma um trígono com Netuno, potencializando seus insights, fazendo com que seja mais fácil transmutar algumas situações, transformando o que é ruim em aprendizado. É preciso dar espaço para as mudanças, aprendendo cada lição e criando novas oportunidades boas para sua vida.A Lua minguante em Escorpião pode acabar trazendo muitas distrações, fazendo com que seja difícil focar no que realmente precisa ser mudado. É preciso desacelerar e visualizar suas necessidades emocionais.A Lua minguante em Escorpião traz desafios, te pedindo mais paciência para lidar com seus sentimentos. Esse movimento pode te deixar inseguro, fazendo com que esconda sua verdadeira intenção das outras pessoas. Busque estar ao lado de quem você confia, e conversar sobre os ciclos que precisam ser encerrados.A necessidade de focar em situações do passado pode deixar você mais melancólico. A Lua em Escorpião exige que você reconheça sua força e capacidade de construir sua história da forma mais fiel e adequada a você mesma.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.