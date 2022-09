Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (12/9)

Câncer

Essa semana se inicia com o trânsito da Lua por Áries, o que nos ajuda a deixar a preguiça de lado para fazer com que a segunda-feira seja produtiva. Porém, precisamos ter cuidado com a autocobrança em excesso. Ter um dia produtivo não significa fazer mil e uma coisas, com correria e estresse, mas sim cumprir aquilo que precisa ser cumprindo, respeitando seus próprios limites. Principalmente agora em que Mercúrio está em movimento retrógrado, as coisas tendem a sair dos planos, e precisaremos tomar um tempo para reavaliar os processos que estamos vivendo, antes de decidir os caminhos que iremos tomar. Para aliviar um pouco essa tensão, podemos aproveitar o trígono que está se formando entre o Sol em Virgem e Urano em Touro para pensar em novas formas de solucionar os problemas que estão aí há algum tempo - lembrando de não tomar atitudes impulsivas.Hoje a Lua forma um aspecto desafiador com Quíron, astro que se relaciona às nossas feridas emocionais. Por isso, você pode se surpreender com alguma situação que mexa com seus sentimentos e será preciso ter cuidado para não agir de forma imprudente, sendo levado por emoções momentâneas.Neste momento, você tende a enxergar com mais clareza as coisas que não lhe agradam, mas que passariam despercebidas em outra ocasião. Por isso, questione os seus próprios sentimentos antes de tomar decisões, pensando no que você pensaria e faria caso estivesse mais calmo.Os escorpianos são críticos por natureza e, por isso, devem ter um cuidado especial para não magoar outras pessoas nesse momento, com exigências incabíveis. Saiba modular o tom que você utiliza para se direcionar ao outro e lembre-se também que as opiniões que não são construtivas não devem ser expressas.As pessoas de Aquário são regidas por Urano e, por isso, sentem com muita intensidade o trígono que este astro está formando com o Sol hoje. Por isso, saiba direcionar toda a intensidade de pensamentos que está vindo à tona, anote suas ideias, converse com colegas e, principalmente, tenha momentos de autocuidado.Os virginianos apreciam o controle emocional proporcionado pela presença do Sol no seu signo. Porém, é preciso lembrar que reprimir suas emoções não faz com que elas deixem de existir. O que acontece é o direcionamento desses sentimentos para o inconsciente, onde eles passam a influenciar suas atitudes no dia a dia.O posicionamento da Lua em Áries impulsiona a sua criatividade e pode trazer novas oportunidades, caso você decida expor as ideias que estão vindo à tona. Você tende a se sentir dividido entre razão e emoção e, para não se arrepender posteriormente, é importante evitar discussões e decisões envolvendo seus relacionamentos afetivos.Hoje pela manhã a Lua forma uma conjunção com Quíron em Áries, o que pode gerar alguns conflitos, caso algum assunto ou situação 'toque na ferida'. É preciso ter o cuidado de perceber que a outra pessoa pode não ter tido a intenção de te chatear ou constranger. Tente não levar tudo ao pé da letra.Hoje pela manhã, alguns conflitos podem fazer com que você perca a paciência de forma desnecessária. Caso algo te incomode, é interessante refletir por algum tempo antes de decidir como reagir à situação. Além disso, você tende a se deixar levar pelos desejos nesse momento e deve ter cuidado para não fazer algo que vai se arrepender.A necessidade de se encaixar no outro geralmente provém com base naquilo que você mesmo impôs como um padrão de relacionamento perfeito. Muitas vezes, os nativos de Peixes podem acabar tentando moldar o seu modo de pensar e de agir, e essa é uma tendência a ser trabalhada neste momento.Nesse momento, você pode acabar agindo como se os seus problemas fossem mais importantes que os das outras pessoas. Principalmente no trabalho, é preciso ter cuidado para que o espírito de competitividade e o egocentrismo não te levem a 'passar por cima' de colegas.O posicionamento da Lua no seu signo é confortável para você, além de impulsionar sua criatividade para que você expresse todo o seu potencial. Por outro lado, você deve ter cuidado para não exigir demais de si mesmo e das pessoas ao seu redor, considerando que alguns astros estão formando aspectos tensos, os quais podem te levar a fazer 'tempestade em copo d'água'.A criatividade é uma qualidade impulsionada pelo posicionamento da Lua em Áries, configurando um bom momento para dar ouvidos à intuição e colocar em prática ideias diferentes. Hoje e amanhã, você pode ter sucesso ao direcionar sua atenção para o trabalho, mas mantendo a cautela que é exigida por Mercúrio retrógrado.