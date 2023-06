Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (12/6)

Peixes

Escorpião

Aquário

Sagitário

Virgem

Capricórnio

Áries

Câncer

Gêmeos

Leão

Libra

Touro

Dia dos Namorados chega com trígono entre Vênus e a Lua, já em sua fase minguante. Como a Lua está em Áries e Vênus em Leão, é possível que as relações sejam apimentadas, aproveitando também a conjunção entre Marte e Lillith, que fala sobre desejo e vigor sexual. Um outro ponto que é favorável é o entendimento mútuo, a possibilidade de reestabelecer a conexão do casal que foi perdida, seja por causa de ciúmes ou de algum deslize - o minguar da Lua diminui o peso dos problemas. A Casa 2 em Câncer nos faz valorizar as relações de longa data, com seu companheirismo e estabilidade, enquanto a Casa 7 em Sagitário abre o coração dos solteiros para novas possibilidades e aventuras. Se possível, tente fazer algo inusitado e divertido com seu amor para celebrar a data.Você recebe de Netuno uma compreensão maior sobre problemas que estão incomodando há algum tempo. Júpiter em Touro lembra que em um relacionamento, é preciso observar principalmente características duradouras, que o tempo não apaga. Cuidado com a confusão mental e tente fazer coisas interessantes com seu grupo de amigos.A entrada de Plutão em Capricórnio, devido ao seu movimento retrógrado, pede que você dê atenção especial às suas conquistas materiais e profissionais, Escorpiano. Também é importante manter a mente e o emocional tranquilos, porque diversos medos e situações do passado podem voltar a assombrar sua vida, e você precisa estar preparado quando isso acontecer. Sobre o amor, dedique-se na vida íntima.Você precisa se preparar para lidar com grandes crises, que irão durar bastante tempo, e sabe disso. Essa sensação de medo do que há por vir é até pior do que os problemas em si - no entanto, você é duro na queda, e aprendeu lições importantes em momentos de dificuldade. A entrada de Mercúrio em Gêmeos traz criatividade e aumenta a sua capacidade de persuasão. Como Vênus e Marte estão em Leão, signo oposto ao seu, esse tende a não ser o melhor dia dos namorados de sua vida.Lua em Áries, Vênus em Leão e Casa 7 em Sagitário: isso anuncia bons momentos, romance na medida certa e muito, mas muito vigor sexual. Caso esteja solteiro, antes de assumir um compromisso dê tempo ao tempo, apenas para ter certeza de que todo esse desejo e vontade de ficar junto não tem a ver com essa configuração dos astros.Aproveite o sextil de Vênus e Mercúrio para dar a pessoa que você ama a atenção que ela merece. Reserve um pouco de tempo para atividades divertidas, aprendizado ou conversas que podem te ajudar a controlar os pensamentos, agora que Mercúrio chegou ao signo de Gêmeos.É, Plutão voltou ao seu signo, onde esteve pelos últimos 15 anos. A parte boa é que isso vai durar por apenas 7 meses, quando esse planeta segue seu rumo para Aquário para ficar por lá cerca de 20 anos. Plutão é aquele que rege os grandes medos da humanidade, fala de morte e renascimento e nos ensina a lidar com as crises que a vida nos impõe. Saturno e Júpiter formam um sextil, o que traz otimismo, esperança e boa sorte - apegue-se a elas para lidar com o peso de Plutão.Por mais que a Lua traga certa estranheza ao seu coração, também favorece a receptividade e te faz abraçar suas emoções. Sua ligação com Vênus deixa seu dia mais leve, além de dar aquela levantada na autoestima. Marte em alinhamento com a Lua ajuda você a acalmar seus ânimos e tomar decisões levando em conta os sentimentos das outras pessoas envolvidas.A passagem da Lua pelo signo de Áries traz nervosismo, agressividade e a ansiedade de resolver tudo ao mesmo tempo. Como seu planeta regente faz trígono com Vênus, Marte e Lillith, esse será um dia dos namorados marcado por intimidade, conquista e sexo. A sombra de Plutão traz preocupações sim, mas é você que precisa dar a essas preocupações o peso e a prioridade que elas têm em sua vida.Sextil de Mercúrio com Vênus e Netuno faz esses dias serem muito mais românticos e sentimentais do que o comum, Geminiano. Plutão pede que você tenha cautela com suas finanças e que dê mais atenção às situações políticas no ambiente de trabalho. Com Sol e Ascendente conjuntos em seu signo, você vive uma fase muito boa, de sorte, oportunidades e vitalidade.Ter Vênus e Marte, princípios feminino e masculino, em seu signo neste dia é algo muito interessante, Leonino. Esses planetas trazem a beleza, o entrosamento e o poder de conquista. No entanto, como isso acontece na Casa 2, de Touro, será bom para quem já tem um relacionamento e um pouco problemático para quem segue solteiro.Vênus em Leão traz aquela fase gostosa de autocuidado, além do sucesso, conforto e bem estar. A Lua passando por Áries te deixa bastante irritado, Libriano, atenção para não descontar nas pessoas mais próximas. Você está em evidência, então se permita conhecer pessoas novas, viver novas aventuras. Se está em um relacionamento deve aprender a valorizar as qualidades do outro.Começa a despontar em seu horizonte uma sensação de fim de ciclo, com afastamento de Sol e Ascendente do seu signo. Vênus faz bons aspectos com a Lua e com Mercúrio, favorecendo o diálogo nas relações, o que marca um período de paz e estabilidade. Aproveite esse carisma todo para curtir o dia com seu amor ou, quem sabe, para chegar naquela pessoa que tem interesse há algum tempo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.