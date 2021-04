Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (12/4)

Atividades culturais em alta



Nós já estamos sob a ação do ótimo aspecto que Mercúrio, em Áries, forma com Saturno, que ocupa o signo de Aquário. Esses astros dão maior profundidade aos nossos processos mentais, facilitam as atividades culturais e possibilitam que a gente raciocine com especial clareza e objetividade. Exatamente por isso podemos ver as coisas como elas são, evitar as ilusões e a dispersão de nosso potencial. Esse contato favorece o diálogo e o entendimento entre as pessoas que se gostam, mesmo porque fazem com que a gente se mostre muito mais flexível, tolerante e paciente com todos. Além disso, Vênus, em harmonia com Júpiter, dá a maior força aos amores e encontros e nos torna mais sentimentais, além de fazer com que haja um clima de maior camaradagem e proximidade a dois. A Lua passa a maior parte do dia em Áries e às 14h45 entra em Touro, onde promete dias bastante fecundos.



Áries

Saturno vibra positivamente em Aquário, por isso facilita ainda mais as atividades culturais e faz com que este período seja ótimo para você frequentar as redes sociais e contatar velhos amigos. Boa hora para se aliar aos outros em torno de questões relativas a toda coletividade. DICA: procure verbalizar seus sentimentos.



Touro

O fato de Mercúrio estar em bom aspecto com Saturno e Júpiter lhe concede uma dose extra de inspiração para utilizar no ambiente profissional. Você pode ter ideias bastante criativas, que lhe ajudarão a se projetar. DICA: Júpiter lhe dá boa cabeça para incrementar seus rendimentos e conquistar uma situação mais confortável.



Gêmeos

Seu regente Mercúrio e Saturno se unem e lhe prometem dias muito estimulantes, favoráveis aos encontros virtuais, ao lazer e a tudo que lhe dê prazer e alegria. Curta as atividades de lazer, assista um bom filme ou leia um bom livro e procure se divertir. DICA: você tende a se relacionar de modo mais espontâneo com todos.



Câncer

Agora Mercúrio, em ótimo aspecto com Saturno, e assinala uma fase ótima para você se concentrar nas atividades sociais virtuais. Você pode se afirmar vigorosamente. Aproveite a fase para contatar seus velhos amigos, mas não se descuide dos atuais. DICA: reserve um tempo para si e distenda-se ao máximo.



Leão

O fato de Mercúrio e Saturno dinamizarem sua vida social virtual faz com que estes dias sejam muito propícios para você se aliar às pessoas em torno de metas comuns. Sua capacidade de cooperação está em alta e você tende a se mostrar mais responsável em relação aos outros. DICA: lembre-se de que a união faz a força.



Virgem

O ótimo contato de seu regente Mercúrio com Saturno lhe torna uma pessoa muito mais perspicaz e lhe dá condições de ver através da aparência das coisas. DICA: este período é ótimo para você mergulhar fundo em seu próprio íntimo e tomar maior consciência de seus reais sentimentos e motivações afetivas.



Libra

Sua vida sentimental atravessa uma fase mais equilibrada e harmoniosa, devido ao aspecto positivo de Mercúrio com Saturno. Esses planetas facilitam o diálogo com quem você ama e lhe ajudam a se colocar no lugar dos outros e entendê-los melhor. DICA: sua necessidade de dar e receber afeto está em alta.



Escorpião

Agora Mercúrio e Saturno se unem no sentido de movimentar sua vida doméstica e fazem com que haja maior diálogo e entendimento com todos em casa. DICA: sua capacidade de comunicação está em alta e você pode entrosar-se melhor com as pessoas a sua volta, principalmente com quem ama.



Sagitário

Mercúrio, em seu setor da paixão, capta as boas vibrações de Saturno, que favorece os encontros, dá a maior força aos amores e promete momentos especialmente românticos a dois. DICA: esses astros fazem com que sua necessidade de amar esteja em alta e lhe tornam vulnerável às flechadas de Cupido.



Capricórnio

Você, que em geral é uma pessoa tão conservadora, pode aproveitar esses dias para dar maior atenção à sua necessidade de mudança e renovação. Seu regente Saturno faz com que sua capacidade de realizar seus projetos esteja em alta. DICA: as horas de intimidade a dois prometem ser agradáveis e enriquecedoras.



Aquário

Mercúrio harmoniza-se com Saturno, que está em seu signo, por isso faz com que este período seja especialmente agradável para você, que pode curtir os bate papos on-line e se desligar um pouco das preocupações cotidianas. DICA: frequentar as redes sociais e as reuniões virtuais são ótimas pedidas.



Peixes

Sua objetividade está em alta, graças a Mercúrio e Saturno, que estimulam seu lado realizador e ambicioso e lhe ajudam a progredir materialmente. Esses astros facilitam bastante os assuntos concretos e lhe estimulam a se estabilizar financeiramente. DICA: dê a devida atenção a quem você mais gosta.