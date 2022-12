Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (12/12)

O trânsito dos astros hoje desperta energias positivas para começar essa semana com o pé direito. Com a influência da Lua em Leão hoje, esse é um ótimo momento para comunicação no geral, para acolher novos insights e para compartilhar conhecimento. Além disso, a Lua em Leão formará um trígono e um sextil ao longo do dia. Esses são aspectos facilitadores e harmoniosos, que fazem com que hoje seja um bom dia para se movimentar, ter conversas mais sérias e fazer escolhas que são importantes para você. Coloque a sua energia no que você pode fazer de bom na sua caminhada, esteja disposto a se movimentar e a se arriscar no que sente que precisa ser feito. Porém, principalmente em se tratando de decisões importantes e assuntos delicados, será preciso ter cuidado com a impulsividade.

Áries

A Lua em Leão forma um sextil com Marte, seu planeta regente, em Gêmeos. Essa energia traz aspectos positivos para tomadas de decisões, fazendo com que você, ariano, tenha mais força para realizar tarefas que estava postergando. Contudo, é preciso se atentar a sua comunicação, já que ela pode ficar mais acelerada e acabar gerando atritos. Trabalhar o autocontrole é essencial para começar bem a semana.

Touro

A semana se inicia com a entrada da Lua em Leão, evidenciando sua impaciência e te levando a buscar por resultando rápidos, o que pode desencadear frustrações. Além disso, a passagem de Mercúrio, seu planeta regente, por Capricórnio, indica um momento de muita assertividade no trabalho.

Gêmeos

A Lua cheia que aconteceu no seu signo ainda está sendo muito sentida pelos geminianos, indicando um momento de correria, em que você pode acabar assumindo muitas responsabilidades e se sentindo estressado. Aproveite a entrada da Lua em Leão para trabalhar seu poder pessoal. Lembre-se que o autocuidado deve ser uma prioridade.

Câncer

A Lua em Leão forma um sextil com Marte em Gêmeos e um trígono com Quiron em Áries durante o dia, gerando bastante energia para realizar suas tarefas. Contudo, esse movimento pode acabar evidenciando sua ansiedade e estresse, caso não seja trabalhado de forma consciente.

Leão

O início da semana com a Lua no seu signo indica um momento de mais energia e força de vontade, mas será preciso ter cuidado para que sua pressa não te leve a estar constantemente frustrada com o ritmo das coisas. Tire um tempo dessa segunda para organizar seus compromissos e o que é prioridade para você neste momento.

Virgem

A influência de Leão no início da semana pode fazer com que você se sinta um pouco confuso, com muitas ideias e sentimentos vindo à tona. Lembre-se de não tomar decisões importantes nesses momentos. Reflita sobre seus sentimentos e como tem acolhido as demandas pessoais da sua vida.

Libra

O trânsito de Vênus, seu planeta regente, por Capricórnio evidencia a necessidade de ser mais respeitoso com seu tempo, com seus limites e seus valores. Perceba que qualidade é mais importante que quantidade - seja em suas relações, na alimentação, no trabalho, e nos produtos que você está pensando em adquirir.

Escorpião

O início da semana é marcado pela Lua em Leão, que forma uma quadratura com o Sol natal das pessoas de Escorpião. Esse posicionamento desperta alguns desafios, principalmente em se tratando da necessidade de reagir de forma diplomática e resiliente quando algo sair do seu controle.

Sagitário

A movimentação de Mercúrio e Vênus, saindo do seu signo e passando para Capricórnio, diz de um momento de transição que pede que você, sagitariano, tenha mais foco e praticidade. Além disso, a influência do Sol em seu signo, vem deixando você agitado com muitas informações, sentimento e vontades vindo à tona.

Capricórnio

A presença da Lua em Leão proporciona uma animação para começar a semana. É um ótimo momento para colocar as pendências em dia, e encontrar sua força e criatividade através das trocas com as pessoas que você confia. Além disso, é preciso se atentar a passagem de Vênus e Mercúrio pelo seu signo, para não criar a falsa ilusão de que você precisa ser constantemente produtivo.

Aquário

A semana se inicia com a Lua em Leão, signo oposto a Aquário. Esse posicionamento indica mais ansiedade, e a tendência a agir de forma mais agressiva quando suas expectativas não forem alcançadas. É importante se atentar a sua comunicação e como tem transmitido seu ponto de vista, lembrando que é preciso estar aberto a ouvir as outras pessoas.

Peixes

Os trânsitos que aconteceram na última semana, Mercúrio e Vênus em Capricórnio, indicam um momento em que as pessoas de Peixes adotam uma postura mais crítica e materialista. A Lua em Leão evidencia a sua criatividade, e pode trazer grandes frutos para a sua vida profissional.