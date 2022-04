Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (11/4)

Aquário

Capricórnio

Câncer

Escorpião

Sagitário

Peixes

Leão

Libra

Gêmeos

Touro

Áries

Virgem

Essa semana promete ser muito movimentada e intensa, principalmente no sentido emocional - envolvendo nosso relacionamento com os outros mas, principalmente, com nós mesmas. Além de começar com o trânsito da Lua em Leão nesta segunda-feira, que nos deixa mais animados, Júpiter e Netuno estarão caminhando lado a lado durante os próximos dias. Enquanto Júpiter é considerado o 'grande benéfico', Netuno é o astro que rege o campo inconsciente - nossa intuição, espiritualidade e sensibilidade para entender o mundo e os seus mistérios. Por isso, nosso poder interior tende a se expressar de forma mais intensa, o que propicia um ótimo momento para desenvolver melhor a fé e o autoconhecimento.A oposição que está se formando entre a Lua e Marte pode fazer com que você fique mal humorado. Esse aspecto tenso pode fazer com que você reaja de forma agressiva quando contrariado, mesmo em se tratando de assuntos triviais. É preciso ter cuidado para que isso não gere discussões sérias.A oposição entre a Lua e Marte faz com que você se sinta mais impaciente. Os assuntos relacionados a cobranças (no trabalho ou na vida pessoal) te deixam muito irritado nesse momento e é preciso ter cuidado com a forma como você reage a isso. É importante ter calma para dialogar ou saber não conversar naquela hora.A oposição que a Lua, planeta regente de Câncer, está formando com Marte hoje pode fazer com que você preste mais atenção nos detalhes que estão te incomodando no relacionamento com as pessoas que você convive. É preciso ter cuidado com a forma que você vai expressar isso, ou ainda melhor, refletir por alguns dias sobre isso.A quadratura que está se formando entre a Lua em Leão e Marte em Peixes indica discussões mais esquentadas. Saiba discernir os momentos em que você não está calmo o suficiente para conversar, porque falar da boca pra fora pode magoar muito a outra pessoa.O posicionamento da Lua em Leão costuma fazer com que você se sinta mais animado, mas a oposição que ela está fazendo com Marte pode gerar certa irritabilidade e, consequentemente, seu humor fica instável. Apesar disso, a presença do Sol e da Lua em signos de fogo faz com que você sinta mais vontade de estar rodeado de outras pessoas.A oposição que está se formando entre a Lua em Leão e Marte em Peixes pode fazer com que você perceba alguns pontos negativos em seus relacionamentos, que não estavam tão evidentes hoje. Tenha cuidado para não acabar iniciando discussões porque alguém não agiu como você esperava. Reflita a respeito da sua responsabilidade sobre suas próprias expectativas.Além da oposição que está se formando entre a Lua e Marte, o Sol está transitando por Áries, o que te deixa mais impulsivo. É preciso ter cuidado para não fazer e falar tudo que lhe parecer conveniente no momento, sem refletir sobre o que suas atitudes podem ocasionar.Como a Lua está formando uma oposição à Marte nesse momento, você se sente mais impulsionado a tomar atitudes baseadas em emoções momentâneas. Evite discutir assuntos importantes hoje, para que as coisas não fujam do controle. Aproveite toda essa energia para movimentar um pouco o seu corpo!Nesse momento, você é levado a encarar seus medos e inseguranças, o que nunca é agradável, mas é uma fase necessária do processo de superação. Além disso, a influência da Lua em Leão te convida a reencontrar sua verdade mais espontânea, aquilo que você não precisa forçar, porque apenas flui de dentro para fora.A Lua em Leão pode despertar a vontade de se sentir visto, reconhecido e apreciado. Esse é um bom momento para refletir sobre as coisas que você faz com o intuito de se sentir aceito e pertencente em certos meios. Qualquer relacionamento que você construir ao longo da vida será com base naquele que você tem consigo mesmo..A Lua em Leão evidencia a necessidade de reavaliar seus valores, princípios e o sentido que você tem dado para as coisas. Porém, é preciso ter cuidado para não cobrar um comportamento perfeito de si mesmo e das pessoas com quem você está se relacionando.Apesar de os efeitos usuais da Lua em Leão envolver animação, a oposição que ela está formando com Marte em Peixes pode despertar o seu lado mais dramático e vitimista. Como o Sol está transitando por Áries, você tende a sentir mais vontade de socializar, mas é preciso saber escolher as palavras com cuidado.