Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (11/12)

A Lua está se preparando para ir mais longe. De Escorpião para Sagitário. Chega de rastejar, chegou a hora de voar mais alto, ver outras paisagens. Ainda estamos no último estágio da Lua minguante, tudo está na sua forma final, mas amanhã você vai ganhar mais fôlego e sentir o vigor do começo com a lua nova em sagitário. Aproveite essa energia sagitariana no céu e se jogue sem medo. Mas cuidado porque para sagitário tudo parece possível, mas ainda temos outro mercúrio retrógrado antes de fechar o ano. Eu sei que você não aguenta mais, mas vou deixar para falar dessa retrogradação de mercúrio só na quarta-feira(13/12) porque hoje Mercúrio conversou com Vênus e está mais afetivo do que nunca, ou seja, a comunicação está mais harmoniosa. Aproveite essa segunda-feira para divulgar seus serviços, suas ideias, conversar sobre o que não está legal no seu relacionamento, expressar seus sentimentos pela outra pessoa, assinar contratos, fazer acordos, negociações ou fazer suas compras de natal. Um aspecto favorável entre Mercúrio e Vênus traz criatividade e inspiração e tudo flui da melhor forma.

Áries

Esse encontro harmonioso entre Mercúrio e Vênus pode trazer algumas recompensas, ariano(a). Faça valer suas opiniões, pois as palavras vão fluir facilmente. Suas ideias serão ouvidas e bem recebidas, especialmente no seu ambiente de trabalho. Confia, pois a segunda-feira promete.

Touro

A semana começa maravilhosa, taurino(a). Mercúrio, o planeta da comunicação, interage com seu planeta regente, Vênus. Você vai se sentir super confiante e enxergar muitas possibilidades. Tente estabelecer algumas conexões, encontrar pessoas e sentar para uma boa conversa. Hoje não é um dia para ficar em casa, seria um desperdício.

Gêmeos

Fique com suas antenas ligadas, geminiano(a). Você pode captar informações valiosas e detectar uma oportunidade no trabalho ou tomar a decisão certa que vai impactar positivamente sua vida cotidiana. Eu tenho certeza que hoje você encontra a solução, vira a chave e faz os ajustes necessários para harmonizar sua rotina.

Câncer

Mercúrio e Vênus chegam para resolver questões amorosas, canceriano(a). Tudo pode ficar mais leve e divertido. Não tenha medo de se aproximar, pois você estará inspirado(a) para falar a coisa certa, para a pessoa certa, e da melhor forma possível, o que promete render frutos — sejam pessoais, amorosos, e até mesmo, profissionais.

Leão

Hoje você está com a autoestima lá em cima, leonino(a). Aproveite para resolver todas as pendências hoje, pois eu tenho certeza que você consegue dar conta. Mercúrio e Vênus alinhados, chegam para dar uma organizada na sua casa e na sua vida. Faça suas compras de natal e finalize todas as pendências antes da lua nova (12/12). Acho que ainda sobra espaço na agenda para encontrar os amigos.

Virgem

Sua habilidade de comunicação está em alta, virginiano(a). Cada palavra sua tem o poder de encantar e influenciar. Aproveite a segunda-feira para se dedicar a qualquer coisa que envolva a comunicação. Pode ser escrevendo, dando aula, conversando, negociando ou vendendo. Hoje você pode abrir algumas portas na vida profissional ou amorosa.

Libra

Hoje o dia está perfeito para transações financeiras, libriano(a). Seu poder de convencimento está em alta. As trocas estimuladas pelos seus interesses serão bem recebidas. Aproveite também para organizar sua casa e deixá-la mais agradável.

Escorpião

Aproveite que seu carisma está em alta e deixe uma boa impressão por onde você passar. Suas palavras vão tocar no coração do outro, ou seja, as pessoas vão parar pra te ouvir. Capriche no visual. Vênus, a deusa do amor, está com você o dia todo. A segunda-feira é o dia de conquista.

Sagitário

Mercúrio e Vênus prometem uma segunda-feira maravilhosa, sagitariano(a). Hoje você pode expressar sua maior potência e encontrar soluções práticas para sua vida. Tente ouvir seu coração e interagir com seus desejos mais profundos. Que tal mostrar para o mundo o quanto você é generoso(a)?

Capricórnio

A semana começa super agitada e com uma energia vibrante, capricorniano(a). Faça contatos, conheça gente nova e cole em quem tenha objetivos semelhantes aos seus. Seja em eventos profissionais ou encontros casuais, você pode encontrar alguém e essa pessoa será muito bem-vinda na sua vida, levando a uma parceria bem-sucedida.

Aquário

Você começa a semana inspirado(a), aquariano(a). Mercúrio e Vênus iluminam sua mente e hoje você está mais original do que nunca. Não deixe de anotar todos os insights e ideias, acho que você pode criar algo super interessante. O momento também é ideal para definir suas metas para o próximo ano.

Peixes

A segunda-feira está repleta de oportunidades, pisciano(a). O dia está super favorável para estudar e explorar o desconhecido. Você pode se sentir inspirada a se inscrever em um curso e expandir seus conhecimentos culturais. Este dia também é excelente para conexões internacionais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.