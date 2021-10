Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (11/10)

Hoje o dia começa com a Lua fora de curso, o que pode nos fazer sentir aquela preguiça de segunda-feira de forma ainda mais intensa.

É importante respeitar o seu ritmo e não se forçar a ter uma super produtividade pelo menos até às duas horas da tarde, quando a Lua ingressa em Capricórnio e ameniza essa sensação de confusão mental.

Além disso, imprevistos também são prováveis na primeira parte do dia. Além de esse ser um efeito usual da Lua fora de curso, a retrogradação de Mercúrio também impulsiona os contratempos.

Porém, ao ingressar em Capricórnio, nos sentimos mais preparados para iniciar a semana com foco e dedicação. A passagem da Lua por esse signo é benéfica principalmente para a vida profissional.

As energias capricornianas são relacionadas à ambição e, consequentemente, à determinação para correr atrás dos seus objetivos, o que te ajuda a recuperar o ânimo no trabalho.

Capricórnio

A sua autoconfiança e a sua agilidade são amplificadas quando a Lua está transitando pelo seu signo, mas você deve ter cuidado para não adotar um posicionamento arrogante, como se seu pensamento fosse superior ao das outras pessoas. Lembre-se que críticas não construtivas apenas criam uma atmosfera hostil.

Escorpião

A presença da Lua em Capricórnio forma um aspecto desarmônico com o seu Sol natal e faz com que você se sinta inseguro emocionalmente. É preciso analisar seus sentimentos com racionalidade, mas sem tentar reprimir essas emoções, porque elas têm o propósito de mostrar algo em si mesmo que precisa de evolução.

Aquário

A Lua em Capricórnio desperta um olhar mais racional sobre as situações que você está vivendo, o que te ajuda a resolvê-las de forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. Porém, é necessário ter cautela para não estabelecer expectativas inalcançáveis que apenas geram frustrações. Saiba respeitar os seus limites e tenha cuidado também para não cobrar demais dos outros.

Câncer

Hoje é indicado que você inicie o dia planejando os seus compromissos e, se possível, deixe os mais importantes para a parte da tarde. No começo do dia você estará mais disperso e confuso, sendo necessário ter cuidado para não dramatizar a situação pensando que tudo vai dar errado. Foque nas pequenas tarefas.

Leão

A entrada da Lua em Capricórnio pode fazer com que os leoninos fiquem mais exigentes e mal humorados. Uma forma de transmutar as energias capricornianas positivamente é aproveitar para refletir sobre os seus sentimentos com mais racionalidade, questionando-se sobre as raízes dessas suas emoções, o que te ajuda a observá-las por outro ângulo.

Libra

O posicionamento da Lua em Capricórnio pode te deixar mais estressado, fazendo com que você projete nos outros o que está te desagradando em si mesmo. Esse é um bom momento para refletir sobre o quanto você tem colocado em outras pessoas a responsabilidade sobre o seu bem estar psicológico. É importante desenvolver melhor a independência emocional.

Peixes

O posicionamento da Lua em Capricórnio pode ser desafiador para os nativos de Peixes, porque desperta a necessidade de adotar uma postura mais realista e você pode acabar pensando negativamente. Tenha cautela para não ser exigente com outros e consigo mesmo, sentir-se culpado não te leva a lugar algum se você não aprender com isso.

Virgem

A confusão mental que está te atingindo nos últimos dias devido a retrogradação de Mercúrio é amenizada hoje, com o ingresso da Lua em Capricórnio. Aproveite para organizar sua semana e pensar em quais metas você deseja atingir ao final dela, mas lembrando de ser realista e não pensar que o seu corpo funciona como uma máquina.

Áries

O trânsito da Lua por Capricórnio favorece sua capacidade intelectual, mas apenas após às 14 horas. As energias capricornianas despertam sua iniciativa e disposição, mas você fica mais irritado e tudo aquilo não ocorrer de acordo com suas expectativas pode gerar uma reação agressiva. Dedique-se ao autocontrole.

Gêmeos

O contexto astrológico atual pode despertar em você tendências opostas: você tem altas expectativas sobre o comportamento das pessoas com quem se relaciona mas, ao mesmo tempo, não está disposto a dialogar sobre aquilo que está te incomodando. Tenha cuidado para não iniciar brigas motivadas pelo seu orgulho.

Touro

O posicionamento da Lua em Capricórnio, que é um signo de terra assim como Touro, faz com que você se sinta melhor emocionalmente, porque devolve um pouco do seu controle emocional. Porém, você está mais exigente com as pessoas ao seu redor. Tome cuidado para não responsabilizar apenas o outro por aquilo que não está te agradando.

Sagitário

Nesse momento a entrada da Lua em Capricórnio faz com que você se sinta mais seguro, porque lhe devolve um pouco do controle emocional, que estava em falta nos últimos dias. Porém, é importante que você não cale seus sentimentos, mas busque aprender a lidar com eles de forma mais equilibrada, sem ignorá-los.