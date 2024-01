Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (1/1)

2024 pede Equilíbrio. A vida está passando por um momento de reajuste. E foçar as coisas só o distancia do equilíbrio. Chega de se forçar a ser "o que os outros querem que você seja", "o que devo ser", "o que eu acho que sou" ou "o que imagino que posso chegar a ser". A lei da ação e reação não falha. Chegou a hora de assumir sua vida, ninguém tem culpa de nada e ninguém vai resolver seus problemas. O grande segredo é equilibrar os impulsos internos com as circunstâncias externas, de maneira que, pouco a pouco, vão diminuindo as tensões.

Áries

Você inicia 2024 precisando rever alguns planos e metas. É urgente que você coloque sua marca pessoal no mundo. E isso pode se concretizar a partir dos seus conhecimentos. Todas as suas ações e iniciativas precisam refletir a sua individualidade. 2024 pede que você ative suas melhores qualidades.

Touro

2023 foi um pouco desgastante. Mas agora você já tem consciência que toda essa tensão acontece porque você fica forçando a barra em algumas situações. Dissolva as resistências. Não tenha medo de relaxar e entregar-se mais à vida. 2024 pede que você desenvolva sua determinação, estabeleça prioridades e parta para ação.

Gêmeos

2024 pede entusiasmo, geminiano(a). Você está sentindo um forte impulso para iniciar uma nova atividade. Já chega de uma rotina ou trabalho vazio. Ainda não existe nada concreto, mas tudo está disposto para que ação ocorra. Foque em uma nova direção agora, pois o segundo semestre é todo seu.

Câncer

Você está disposto(a) a tomar um caminho de vida que o(a) preencha emocionalmente. Pode ser uma nova atividade ou relacionamento, mas o importante é que essa iniciativa contribua com seu autoconhecimento ou espiritualidade. 2024 pede que você expresse suas emoções, pois só assim você consegue desfazer os bloqueios que seguram sua vida.

Leão

Existe um Leão numa jaula, sufocado, limitado e sem brilho. Mas você já está tomando consciência dessas prisões. Pode ser que você se identifique com certos papéis sociais e isso cria uma grande tensão. 2024 pede que você reconsidere seu estilo de vida e rompa com essa estrutura sufocante que acaba te anulando. Chegou a hora de se libertar e inspirar outras pessoas.

Virgem

Você inicia 2024 disposto a realizar uma série de transformações materiais. Mas as mudanças desejadas não acontecem porque existe uma desconexão interna impedindo que você acesse o caminho de expansão. Essa estabilidade material só acontece se você voltar-se para si mesmo(a) e tomar consciência da sua rigidez. Que tal iniciar o ano trabalhando sua flexibilidade corporal?

Libra

Em 2023 você carregou muitas atividades e responsabilidades. Mas 2024 pede que você se liberte dessa sobrecarga e de tudo que torna sua vida desagradável. Chega de tantas obrigações e desgastes. Chega de exaustão. A vida pode ser mais leve e prazerosa.

Escorpião

Chega de fazer concessões. 2024 pede que você seja mais firme em suas decisões. Não se submeta a desejos e opiniões dos outros. Você só vai conseguir ficar em paz consigo mesmo quando aprender a falar "não". Pode ser que o universo traga alguma situação ou uma pressão externa para que você aprenda sobre rompimentos.

Sagitário

2024 vai trazer muito amor e criatividade para sua vida. Revise seu passado, sua história, pois só assim você consegue dissolver os bloqueios, medos a atitudes negativas na sua vida. Chegou a hora de criar uma vida abundante e amorosa.

Capricórnio

Você não pode ir mais contra a sua natureza, capricorniano(a). 2024 pede que você vença seus medos, honre seus desejos e opiniões. Por trás dessa necessidade de ser querido(a) sempre tem uma grande falta de autoaceitação. Se entregue a vida com amor e emoção. Deixa a vida fluir, vibrar, sorrir e dançar.

Aquário

Você finalizou 2023 entrando em contato com sua falta de motivação. Mas agora você está disposto a sair dessa sufoco emocional. Tome consciência de tudo que lhe entristece e libere uma gargalhada. Escolha ser feliz em 2024. Você será capaz de viver uma vida com alegria e jogar-se com entusiasmo em seus projetos.

Peixes

Largue tudo aquilo que não te preenche. Abandone atividades que não lhe dizem nada. 2024 pede que você se jogue em uma nova etapa de vida em que suas atividades e seus vínculos tenham um sentido profundo para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.