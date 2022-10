Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (10/10)

Capricórnio

A semana começa com uma energia muito forte, já que ontem a Lua estava cheia em Áries, trazendo para os dias melancólicos que vínhamos vivendo uma força para nos reerguer. Essa busca por movimentação característica da influência de Áries, gera uma ansiedade para finalizar nossos projetos, buscar novas ideias e resolver pendências nos nossos relacionamentos. Mas, da mesma forma que é uma energia muito boa, ela gera uma ansiedade que pode deixar nossa mente bem cansada. Fazer algumas atividades físicas, movimentando seu corpo pode ajudá-lo a não sobrecarregar tanto sua mente. Hoje a Lua fica fora de curso entre 11 e 18 horas, quando entra em Touro. Além disso, a entrada de Mercúrio em Libra, irá demandar uma certa paciência para que você não se desgaste com situações bobas. Algumas dicas é começar seu dia separando um momento de reflexão, aproveite da energia da Lua em Áries para observar quais características fazem com que seja essa pessoa única, autêntica e especial? Faça uma lista dessas características, e se lembre do quanto se orgulha de cada uma delas.A entrada de Mercúrio em Libra chama a atenção para a importância de se conectar com sua essência, aquilo que gera harmonia. Para que as coisas estejam em equilíbrio nas suas relações pessoais ou profissionais, é preciso, primeiro, que você esteja bem consigo mesmo.A presença do Sol, de Vênus e de Mercúrio por Libra durante a semana faz com que você sinta uma maior necessidade de socializar. Sua forma de comunicar e dialogar suas ideias pode ajudá-los a expressar seus desejos. Mas, tenha cuidado, essas influências podem deixar os aquarianos um pouco estressados quando outras pessoas não agirem de acordo com as suas expectativas.A necessidade de harmonia e equilíbrio, que é evidenciada pelos planetas que estão em Libra, pode fazer com que as pessoas de Escorpião se sintam muito frustradas com aquilo que não está dando certo. Por isso, é preciso ter cuidado para que a influência da Lua cheia em Áries não faça com que você se sobrecarregue de tarefas para 'resolver tudo'.As movimentações astrológicas do dia trazem um momento propício para os librianos, potencializando a busca pelos seus sonhos em sintonia com seus desejos e sentimentos. Utilize da sua comunicação e da sua harmonia para poder enxergar algumas situações do dia a dia de uma forma diferente. Uma dica é escrever sobre seus sentimentos, seu dia e suas metas.A entrada de Mercúrio (seu planeta regente) em Libra, potencializa suas trocas e conversas, melhorando a forma de comunicar seus pensamentos. Os geminianos podem aproveitar esse trânsito do seu planeta regente para se aproximar de quem ama através do diálogo.A presença de três astros em Libra (Sol, Vênus e Mercúrio), indica para os virginianos a necessidade de estar em equilíbrio nas suas relações pessoais e no trabalho. O esforço de Virgem pela perfeição, acaba deixando essa busca pelo equilíbrio um pouco mais desafiadora.A Lua cheia em Áries traz energia e força para correr atrás de seu interesse. Tente juntar essa força com as influências librianas presentes nos próximos dias, permita buscar novos conhecimentos e aprimorar habilidades que possam estar paradas.O autocontrole estará em jogo nos próximos dias, pela presença de Mercúrio, Vênus e o Sol em Libra, energia desafiadora para as pessoas de Câncer. Esse trânsito traz um foco para o equilíbrio, gerando uma necessidade de dialogar e compreender diferentes pontos de vista.A entrada de Mercúrio em Libra traz um foco para a comunicação. Esse momento traz para os leoninos a necessidade de expor o que tem sentido de uma forma mais cordial e empática, dando espaço para ouvir o ponto de vista dos outros.A energia que vem sendo amplificada pela Lua em Áries, chama os taurinos para se movimentar em busca de novos projetos e ideias. Aproveite essa segunda para resolver algumas pendências no trabalho, em casa e nos seus relacionamentos. O ideal é fazer essa movimentação até as 18 horas, já que depois a Lua entra em seu signo, trazendo um foco para as características dos taurinos, principalmente a estabilidade e segurança.A Lua cheia em Áries faz com que a semana dos arianos comece com uma força total. Sua comunicação e criatividade estão amplificadas possibilitando uma melhor conexão com as pessoas, e melhorando a forma de transmitir suas ideias. Mas lembre-se de tomar cuidado com os excessos e as autocobranças em relação às tarefas que precisa finalizar.A forte influência de Libra (Vênus, Sol e Mercúrio em Libra) pode fazer com que se sintam mais carentes e confusos sobre o que realmente desejam. A busca por aquilo que vai ser melhor para vocês pode deixá-los bem indecisos. 