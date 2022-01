Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (10/1)

Libra

Essa semana se inicia com a Lua transitando por Áries e, logo no início da madrugada, esse astro fica fora de curso. Por isso, podemos sentir dificuldades para dormir, ter pesadelos ou acordar ‘com o pé esquerdo’. Pode ser um pouco mais difícil do que o usual começar a semana com disposição, já que a Lua fora de curso gera uma sensação de cansaço físico e mental. A boa notícia é que esse astro ingressa em Touro por volta de meio-dia, quando volta a transitar normalmente. A paciência e a constância taurinas nos ajudam a planejar melhor a semana, mas sem nos cobrar tanto e adotar um ritmo acelerado e ansioso.Hoje Júpiter está fazendo um sextil com a Lua, o que nos faz sentir mais inspirados a aproveitar as coisas boas da vida, mas de forma consciente. Esse aspecto é favorável para nos direcionar a uma vida mais abundante em todos os sentidos, buscando alinhar as nossas metas às pequenas atitudes e escolhas que tomamos diariamente.A força da Lua crescente te convida a se movimentar até mesmo no sentido literal, deixando a preguiça de lado e despertando o seu corpo. Por mais que o descanso seja muito importante, a mente apenas estará saudável e ativa quando alinhada ao corpo. Por isso, reflita sobre os excessos: você tem se cuidado, tem sido preguiçoso ou tem exigido demais de si mesmo?Hoje a Lua em Touro forma um sextil com Júpiter em Peixes na parte da tarde, o que faz com que você perceba de forma mais nítida aquilo que te inspira e aquilo que você deseja conquistar. As energias taurinas te ajudam a agir de forma prática, colocando essas ideias em movimento, mas sem muita pressa.Desde a semana passada, o Sol em Capricórnio está formando um sextil com Netuno em Peixes. Esse aspecto tende a nos fazer questionar algumas coisas que eram consideradas certezas, como os nossos relacionamentos, sentimentos e objetivos. É preciso saber que nem tudo aquilo que sentimos é condizente com a verdade.O Sol está formando uma conjunção com Vênus em Capricórnio há alguns dias. O encontro desses dois astros te convida a refletir sobre a sua autoestima e a forma como ela tem afetado seus relacionamentos. Perceba que a sua força interna é maior do que qualquer tipo de dependência emocional que pode ser criada de forma inconsciente.A entrada da Lua em Touro te convida a focar na realidade, mas te desafia a não focar nos pontos desafiadores, nas coisas que estão fazendo com que você se sinta insatisfeito consigo mesmo e com seus relacionamentos. Perceba que aquilo que não te agrada precisa de movimento e transformação e as energias da Lua crescente, que aconteceu ontem, favorecem essa mudança de postura.A entrada da Lua em Touro te convida a desacelerar um pouco, percebendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo apenas faz com que nenhuma delas saia como o esperado. Busque fazer suas tarefas de forma mais consciente, presente e serena, sem pensar apenas nos resultados imediatos.A Lua fora de curso no começo do dia pode fazer com que você acabe discutindo com alguém, principalmente caso ocorra algum contratempo no trabalho. É importante aproveitar a entrada desse astro em Touro para se acalmar, ajustar o seu comportamento para que ele esteja alinhado aquilo que você deseja conquistar.O poder da Lua crescente em Touro te convida a reconhecer o poder da sua mente para concretizar suas ideias. A sua habilidade de manifestar seus desejos é muito maior do que você mesmo acredita, mas isso exige ação e determinação. Para de focar naquilo que você está insatisfeito no momento ou naquilo que você não quer fazer.A influência da Lua crescente, que aconteceu ontem, pode despertar algum conflito, principalmente no ambiente familiar. Principalmente na parte da manhã, nos sentimos sem paciência devido à Lua fora de curso, o que tende a fazer com que você aja de forma um pouco arrogante. Por isso, evite situações e conversas delicadas na primeira parte do dia.As energias da Lua crescente em Touro te ajudam a começar a semana de forma mais calma e ordenada, mas apenas após o fim da Lua fora de curso. No período da manhã, é preciso ter calma para fazer as coisas, conferindo detalhes e evitando lidar com situações muito importantes, porque você pode ser surpreendido por imprevistos.A Lua em Áries fora de curso no começo do dia faz com que você se sinta irritado, porque a aceleração ariana que estava nos influenciando nos últimos dias pode fazer com que você tente continuar no mesmo ritmo, mas esse trânsito lunar nos leva a desacelerar. É importante respirar e buscar fazer as coisas de forma prática, mas sem pressa.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.