Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda (31)

Essa semana se inicia com a Lua transitando por Aquário e forma sextis com Vênus e com Mercúrio, que estão caminhando lado a lado em Gêmeos. Esses aspectos indicam um bom momento para os relacionamentos afetivos, nos deixando mais dispostos a ouvir o outro com paciência e compreensão.

Por isso, é interessante aproveitar para iniciar essa semana com o pé direito, resolvendo os conflitos que ocorreram nos últimos dias. Ao dialogar com as pessoas que amamos (ou até mesmo com os colegas de trabalho), é necessário ter cuidado para analisar a forma como as suas palavras irão ser interpretadas, principalmente devido ao movimento retrógrado de Mercúrio que se iniciou ontem.

Quando Mercúrio não está transitando de forma típica, os desentendimentos e imprevistos nos deixam mais irritados, porque são mais recorrentes. Sendo assim, prepare-se psicologicamente para lidar com essas situações da forma mais serena possível, sabendo que, quando nos deparamos com algo que sai do controle, perder a razão apenas piora o cenário.

CONFIRA O SEU SIGNO DE HOJE (31/5)

Áries

Os nativos de Áries são regidos por Marte, que se encontra em Câncer há algumas semanas, o que tem dificultado a sua capacidade de controlar suas emoções. Hoje Marte está formando um trígono com Netuno, que te deixa mais sensível e idealista, sendo um bom momento para abrir seu coração, mas lembrando-se de não adotar uma postura vitimista.

Touro

O sextil que a Lua está formando com Vênus, planeta regente de Touro, te convida a olhar com mais carinho para seus sentimentos e para os problemas que você tem vivido com as pessoas mais próximas. É importante deixar o orgulho de lado nesse momento, lembrando-se de ter flexibilidade para entender que nem tudo pode acontecer à sua maneira.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos ficam mais sensíveis hoje, porque Vênus e Mercúrio, que se encontram no seu signo, estão formando aspectos importantes com a Lua. Volte a sua atenção para os sentimentos e escute a sua intuição. Às vezes, você pode tentar racionalizar demais suas emoções e acaba tendo dificuldade de compreendê-las.

Câncer

Como a Lua, que é o planeta regente de Câncer, está formando dois importantes aspectos hoje, você pode ser acometido por uma inquietação emocional. Ao mesmo tempo que a sua sensibilidade está aflorada e tudo te afeta de forma impressionável, você também está mais inflexível devido às energias aquarianas. Tenha cuidado para equilibrar essa dualidade.

Leão

Os nativos de Leão tendem a reagir de forma impaciente e inflexível quando a Lua se encontra em Aquário, movidos por um espírito de rebeldia. Porém, simultaneamente você pode estar esperando mais atenção das outras pessoas, o que é incompatível com suas atitudes. Tenha mais cautela com os sentimentos dos outros para receber o mesmo carinho.

Virgem

Os nativos de Virgem se sentem incomodados pela sensibilidade aflorada pelos aspectos que a Lua está formando hoje, especialmente com Vênus - astro que rege nossas relações afetivas. Por mais que não seja fácil, a conjuntura astrológica atual te convida a se abrir para quem você ama, expondo com sinceridade (e com cautela) o que está sentindo.

Libra

Os nativos de Libra são regidos por Vênus, que está formando um importante aspecto com a Lua. Nesse momento, seus sentimentos são amplificados e podem aparentar estar mais claros, mas você deve ter cuidado para não tomar atitudes imprudentes. Lembre-se de analisar com um pouco de racionalidade as emoções mais inconstantes.

Escorpião

Os aspectos que a Lua está formando hoje amplificam suas emoções, fazendo com que você esteja mais sensível para lidar com as situações desafiadoras do dia a dia. Por isso, é muito importante ter cuidado para não deixar que os seus sentimentos falem mais alto em momentos estressantes, te levando a agir de forma desmedida.

Sagitário

O sextil que a Lua está fazendo com Mercúrio hoje te ajuda a ser mais compreensivo com as pessoas à sua volta. Por outro lado, devido à influência de Vênus você pode deixar que os seus sentimentos falem mais alto que a razão, fazendo julgamentos precipitados. Por isso, procure não tomar nenhuma decisão importante nesse momento.

Capricórnio

A conjuntura astrológica atual amplifica suas emoções e, como você costuma tentar controlá-las a todo custo (mesmo que isso signifique reprimi-las), pode se sentir frustrado por não conseguir fazer isso nesse momento. É importante ter cuidado para não descontar esses sentimentos nas pessoas ao seu redor.

Aquário

O posicionamento da Lua no seu signo te confere mais autoconfiança, e você pode aproveitar esse momento para dar o seu melhor no trabalho. Na sua vida amorosa, a necessidade de dialogar com abertamente se torna evidente pela influência do trígono que a Lua está formando com Vênus. Seja sincera com quem você ama.

Peixes

Os nativos de Peixes se sentem impulsionados a fazer alguma mudança importante na sua vida, envolvendo algum padrão de comportamento que você sabe que precisa deixar para trás. O apego emocional é evidenciado pelo trígono que a Lua está formando com Vênus, e você precisa se desafiar a pensar com um pouco mais de racionalidade.

