Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda (23/10)

O Sol inicia sua jornada no signo de Escorpião. É um Sol que rasteja e recolhe-se no casulo. E até o dia 21 de novembro vai iluminar a escuridão e transformar sua consciência. E Mercúrio também chegou no signo de Escorpião, abrindo fissuras e vasculhando os porões da mente, o que significa que pelo menos até 10/11, você vai ter que lidar com assuntos profundos ou inconfessáveis.

E chega de meias palavras. A abordagem conciliadora não funciona mais nesse período. Mercúrio chega pra resolver e colocar um ponto final. Agora não existe meio termo. Você bem que tentou, mas agora não dá pra levar adiante, precisa cortar o mal pela raiz. E pra escorpião, quanto pior, melhor. Tem que piorar para melhorar. Não existe mais ou menos, aos poucos, nem meio termo. É tudo ou nada, ou dá ou desce, ou é ou não é; tome medidas radicais para resolver o que precisa ser resolvido. Você sairá renovado(a).

Áries

Prepare-se para uma reforma íntima, ariano(a)! Elimine tudo aquilo que não lhe serve mais. Roupas que não usa, amizades que só te drenam... Até o dia 21/11 você estará vivendo o momento perfeito para doar, desapegar e reciclar.

Touro

A chegada do Sol em Escorpião, no dia 23, traz algumas oportunidades de olhar para os seus relacionamentos mais sérios e pensar em como torná-los ainda melhores. Pode ser que você decida dar um passo importante, como juntar as escovas de dentes ou entrar em terapia de casal para conseguirem conversar. De qualquer forma, pense que neste momento, unir forças é sua melhor opção — ainda que seja o seu maior desafio agora!

Gêmeos

O Sol em Escorpião traz uma energia especial para sua rotina e trabalho. É como se você tivesse a chance de selecionar melhor suas prioridades, por isso, use esse momento para focar no que é importante. Esse período promete também aumentar o volume de trabalho, portanto, revise seus métodos para conseguir ser mais produtivo.

Câncer

Entre os dias 23/10 e 21/11, prepare-se para um empurrãozinho divino na sua criatividade e vida amorosa. Expresse suas paixões. A passagem do Sol por Escorpião dá um 'up' na sua confiança. Aproveite para se jogar nas atividades que você ama ou, quem sabe, dar a chance para outras que você estava “namorando”.

Leão

O Sol em Escorpião te conduz ao núcleo familiar ou um olhar mais cuidadoso sobre como você se sente em relação ao mundo. Que tal usar esse tempo para investir em pequenos projetos em casa? Decore, reforme ou, simplesmente, mude os móveis de lugar.

Virgem

Entre os dias 23/10 e 21/11, o Sol em Escorpião vai deixar você mais ligada do que nunca nos detalhes, especialmente quando o assunto é comunicação e aprendizado. É o momento perfeito para aquele curso online que você está namorando há meses.

Libra

O Sol vai transitar por Escorpião entre 23/10 e 21/11 e traz para você a oportunidade de olhar para sua conta bancária, seu salário e, quem sabe, se dedicar mais às suas economias. Com toda essa energia voltada para suas finanças, agora é a hora de tomar decisões inteligentes e estratégicas.

Escorpião

Sabe aquela sensação de página virada? É assim que você vai ficar logo após essa jornada escorpiônica. Até o dia 21/11 você viverá a passagem do Sol pelo seu signo, o que faz deste momento o seu "ano novo pessoal". Com o sol brilhando para você, agarre a chance de viver um ano realmente novo.

Sagitário

A chegada do Sol ao signo de Escorpião entre os dias 23/10 e 21/11 aponta para a necessidade de olhar para dentro e buscar o que te assombra. Esse momento de reclusão, vai te ajudar a perceber o que está pesado ou não faz mais sentido em sua vida. Ainda que o momento não seja o melhor para tomar decisões definitivas, você verá que a vida vai se encarregar de abrir caminho para o novo.

Capricórnio

A temporada do Sol em Escorpião chegou, e até o dia 21/11 vai iluminar sua vida social. É tempo de aproveitar um pouco mais com os amigos e reavaliar seu círculo social. Observe quem realmente soma em sua vida. Viva este período de coração aberto, mas sem perder aquele olhar crítico que é sua marca registrada.

Aquário

Até o dia 21/11, o Sol em Escorpião vai iluminar sua carreira como um holofote em um palco de teatro. Não só surgem oportunidades para você brilhar na sua área, mas também é uma chance de reavaliar seus objetivos de longo prazo. Faça uma faxina nos seus projetos pessoais e abra espaço para um novo fluxo.

Peixes

Pepare-se para uma jornada de autoconhecimento, pisciano(a)! Até o dia 21/11, o Sol em Escorpião vai iluminar seus interesses mentais, aprendizagem e comunicação. A informação e a convivência social podem ser seus maiores instrumentos de transformação pessoal.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.