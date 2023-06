Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda (19/6)

Prepare-se para um dia repleto de energia e oportunidades. O Sol continua a brilhar radiante no signo de Gêmeos, favorecendo a comunicação, despertando a curiosidade e a sede por conhecimento. A Lua chegou ao seu reino, o signo de Câncer, e já em sua fase Nova, o que marca uma onda de emoções e renovação interna. O alinhamento auspicioso da Lua com Júpiter traz expansão e otimismo, enquanto o trígono com Saturno proporciona estabilidade e disciplina. Mercúrio, em conjunção com a Roda da Fortuna, provoca mudanças favoráveis no ambiente de trabalho. Vênus e Marte, em Leão, elevam a paixão e a autoexpressão.

Áries

A segunda-feira será marcada por uma certa angústia. Um sentimento nostálgico, um nó na garganta, pode surgir para você agora que a Lua está transitando pelo signo de Câncer. Cuidado com imprevistos e acidentes, apoie-se na agilidade mental que o sextil entre Marte e Mercúrio traz e analise bem a situação antes de tomar qualquer decisão.

Touro

Você passa a se sentir mais leve agora que Vênus, seu planeta regente, saiu de um ângulo desfavorável com Júpiter. É como se, aos poucos, a sorte e a esperança voltassem a surgir, dando um outro tom à sua vida. A Lua Nova em Câncer traz a oportunidade de repensar algumas mágoas antigas. Você encontrará motivos para orgulhar-se de si mesmo.

Gêmeos

Sabe, mesmo pessoas tão comunicativas quanto você, precisam conversar de vez em quando. Procure um amigo de confiança, alguém que te conheça de verdade, pois é importante abrir o coração. Mercúrio está em conjunção com a Roda da Fortuna, ampliando suas oportunidades, além de favorecer que as pessoas ao seu redor te lembrem das suas habilidades e pontos fortes.

Câncer

A Lua chegou ao seu signo, que é o seu “domicílio” – ou seja, como ela rege Câncer, podemos dizer que a Lua está em casa. Além de estimular sua criatividade e favorecer sua intuição, isso faz com que seus sentimentos fluam livremente. Não se assuste caso tenha vontade de chorar, seja por raiva, tristeza ou alegria. A Lua Nova traz renovação em muitos aspectos.

Leão

O Sol faz um ângulo tenso com Netuno e, ao mesmo tempo, um outro com Urano que é favorável. Isso pede que você racionalize alguns pontos em sua vida, especialmente questões antigas (normalmente familiares ou vividas na infância). É preciso ver esses traumas sob uma nova ótica, de um ponto de vista mais maduro, para se abrir ao perdão e assim iniciar o processo de cura.

Virgem

Com o fim da quadratura entre Netuno e Vênus, você volta a ter sorte nas questões e, somado a isso, sente que está com sorte no trabalho. Há alguma falta de foco, mas nada que não possa ser contornado. Vênus e Mercúrio, seu planeta regente, formam um sextil, trazendo a possibilidade de conexão pelo diálogo em suas relações.

Libra

Há uma imensa sensação de alívio em seu peito. O período de tensão entre Júpiter e Vênus passou, o que irá se refletir em diversos pontos de sua vida, como trabalho, autoestima, problemas com ego e até na sua relação com seus pais (ou mentores). A Lua nova em Câncer traz certa angústia, porque irá revelar suas fragilidades internas.

Escorpião

Sua mente está afiada e isso é excelente para o trabalho e os negócios. Aproveite essa capacidade de comunicação e diplomacia para negociar termos em qualquer problema que esteja se arrastando por tempo demais. A Lua em Câncer aguça seus instintos e intuição, enquanto o movimento dos astros em Peixes pede que você renove sua fé na espiritualidade.

Sagitário

Esse momento é leve, porque a tensão entre Júpiter e Vênus foi superada. Isso renova a sua autoestima, é bom para seus relacionamentos, mas, acima de tudo, traz uma sensação de bem-estar. Você irá refletir sobre seus méritos e conquistas, as coisas que te dão motivo para se orgulhar, mas também aquilo que é seu calcanhar de Aquiles. Aproveite a estabilidade de Touro para lidar com essa maré de pensamentos e emoções tortuosas.

Capricórnio

Essa será uma segunda-feira difícil para você, Capricórnio. Com a chegada da Lua Nova em Câncer, signo oposto ao seu, você se sente fragilizado e até mesmo enfraquecido. Talvez sinta cansaço excessivo, ou ainda pode ter problemas com sua imunidade, abrindo portas para pequenos resfriados, crises de alergia ou desconforto abdominal. De qualquer forma, você estará mais sensível do que o comum.

Aquário

Saturno retrógrado em Peixes pede que você repense sua conexão com o que é sutil, interior e espiritual. Talvez você sinta a necessidade de passar um tempo sozinho – essa é uma questão que a Lua Nova te traz – para refletir e planejar os próximos passos. O ego das pessoas volta a te incomodar, o que pode gerar discussões no relacionamento.

Peixes

A Lua Nova em Câncer pede que você tenha um dia mais tranquilo – tente se cobrar menos, reserve um tempo para descansar e fazer algo que te dê prazer. Você está vivendo uma fase de transformações profundas, por isso precisa desse tempo na própria companhia. Saturno retrógrado está cobrando que você tenha mais disciplina e responsabilidade.

