Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda (16/1)

Essa semana se inicia com a Lua minguante em Escorpião, que pode trazer alguns desafios, já que a Lua forma uma oposição com Urano e uma quadratura com Vênus. Esses aspectos podem dificultar o diálogo, sendo interessante evitar assuntos delicados hoje. O processo de purificação é muito importante durante essa semana, nos direcionando a encarar o que não nos faz bem. Observe de forma muito atenta quais aprendizados estão vindo à tona, o que vem clareando na sua vida, já que estamos chegando no final da retrogradação de Mercúrio. Os sonhos e metas ganham mais atenção agora, possibilitando novas formas de visualizar seu futuro, movimentando-se internamente para se conhecer melhor e resgatar sua autoconfiança.

Áries

Os trânsitos do dia te convidam para liberar tudo aquilo que não vem acrescentando na sua rotina, mesmo que algumas coisas pareçam ser ideias para você. É importante ter paciência para reorganizar seus pensamentos, esclarecer o que for preciso e fazer novos planos.

Touro

A Lua em Escorpião forma uma quadratura com Vênus, seu planeta regente, evidenciando aspectos desafiadores em relação a sua forma de se relacionar. Muitos atritos e intrigas podem surgir por falta de comunicação, ou mesmo por acabar falando sua opinião sem que o outro realmente queira escutá-la. Tome cuidado para não acabar sendo direto demais.

Gêmeos

As movimentações do dia podem fazer com que você sinta que seus planos e metas não são o que você verdadeiramente deseja. É preciso entender que essa fase de expansão e desintoxicação pode trazer muitos medos e inseguranças, mas isso não significa que tudo está perdido. Busque ter mais paciência com o processo, e acredite em si mesmo.

Câncer

A presença da Lua minguante em Escorpião evidencia seu lado mais introspectivo, te direcionando a transformações que precisam ser feitas. Esse movimento pode acabar trazendo muitos medos e receios à tona. Acolha esses sentimentos, mas não deixe que eles te paralisem. Busque aprender com o que está acontecendo agora.

Leão

Aproveite a Lua em Escorpião para refletir sobre suas escolhas e como tem se responsabilizado pelas consequências delas. Muitas vezes, você pode acabar colocando suas decisões nas mãos de outras pessoas, buscando aprovação. Com isso, você deixa de lado sua autonomia e liberdade, mesmo que não perceba.

Virgem

Os trânsitos do dia te incentivam a se movimentar em busca de novos planos, sendo necessário olhar mais para si mesmo e se conectar com sua essência. É um momento de expansão e liberdade. Cuidado para que seu lado crítico não acabe fazendo você duvidar da sua própria capacidade.

Libra

Os trânsitos do dia despertam um lado mais desafiador e crítico, que pode te levar a duvidar de algumas relações. É importante acolher esses questionamentos, mas lembrar também que você deve ser o centro da sua vida, e as pessoas que fazem isso não estão te ‘deixando de lado’. Tome cuidado para não se vitimizar.

Escorpião

Os trânsitos do dia desafiam as pessoas de Escorpião a saírem da sua zona de conforto, entendendo que nem tudo está sob seu controle. É um momento para ter mais leveza em relação às suas escolhas, aceitando e aproveitando o processo que está vivendo agora.

Sagitário

A Lua em Escorpião enfatiza a necessidade de olhar para seu eu mais interno, tendo como foco aquilo que deseja alcançar, buscando expandir seus conhecimentos. A dica é colocar mais praticidade em suas ações, para entender como chegar em suas metas de forma mais eficiente.

Capricórnio

A Lua forma uma quadratura com Vênus, planeta dos relacionamentos, levando você, capricorniano, a enfrentar alguns desafios envolvendo as pessoas que ama. É importante ter cuidado ao dialogar, para não acabar ‘jogando na cara’ as coisas que te incomodam.

Aquário

Os trânsitos do dia enfatizam a necessidade de ter mais autoconfiança e vontade de ser livre, buscando se desapegar de relacionamentos e atitudes que não condizem com sua nova versão. Aproveite esse momento para expandir suas relações profissionais e seus conhecimentos em sua área.

Peixes

Os trânsitos do dia podem despertar imprevistos e atritos com quem você ama. Busque se afastar de opiniões (suas ou dos outros) que vão ditar o que é ou não verdade, preservando sua autenticidade e liberdade de expressão.