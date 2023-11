Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda (13/11)

É Lua Nova em Escorpião, a lua está em queda. E até o dia 11 de dezembro você vai ter que expurgar alguns venenos, atravessar os medos e aliviar o que pesa e o que dói. Depois de um mês inteirinho sob o impasse libriano, você buscou acordos, tentou harmonizar as diferenças e equilibrar o que tirou sua vida do eixo, mas agora vai ter que decidir. Sim, será desconfortável. Mas apesar dos medos, dos escuros e da lama escorpiônica, existe o poço do renascimento. Libera e se liberta.

E isso vale para relacionamentos tóxicos, ritmos frenéticos e adoecedores de trabalho, para a rotina esgotante que não abre brechas para o relaxamento, para aquele chefe abusivo que fere a sua integridade psíquica e degrada o clima de trabalho. Chega de dogmas vazios, lugares e pessoas que não lhe preenchem mais.Nos próximos 28 dias você será cobrado(a). Nesse cenário temos a presença de Marte e Urano, eles vão agitar essa lunação, tornando os dias mais intensos, marcados por surpresas e revelações.

Salve o seu horóscopo de hoje, pois essa previsão vale até o dia 11 de dezembro.

Áries

A Lunação de Escorpião promete sacudir a sua vida financeira. O novo ciclo chega acompanhado de Urano, um planeta agitador que está batendo de frente com o Sol e Lua, isso pode significar que uma cobrança pode bater à sua porta. Sabe aquela conta esquecida no fundo da gaveta ou uma dívida antiga? Deixe uma reserva separada e evite o uso do cartão de crédito. Pode ser que você tenha que lidar com algum imprevisto financeiro, portanto, uma reserva de emergência será necessária nesse próximo ciclo.

Touro

Esse momento pede que você tenha muita cautela, taurino(a)! Diminua ainda mais o ritmo, porque o universo está prestes a entregar algumas revelações. Uma surpresa nada agradável pode vir de parceiros, sejam eles românticos, de negócios ou colaboradores próximos. Alguém que você tem um vínculo especial pode trazer uma notícia que você não esperava. E talvez você tenha que repensar as estratégias no seu relacionamento. Não provoque, não teste limites, adie conversas difíceis e proteja-se emocionalmente.

Gêmeos

Prepare-se para uma fase de desafios no ambiente de trabalho. O seu desejo é mudar tudo. Talvez você tenha que mediar alguns conflitos ou lidar com alguns imprevistos. Você vai ter que ter muito jogo de cintura, geminiano(a). Respire e busque uma solução. A comunicação é o seu forte, tente melhorar a comunicação no ambiente de trabalho. Não deixe de revisar tudo que você faz, errar nesse momento pode trazer alguns prejuízos. Arregaçar as mangas e mostre a que veio.

Câncer

Você vai passar por algumas reviravoltas emocionais. O seu coração vai balançar. Se estiver em um relacionamento, talvez descubra algo sobre o seu par que preferia não saber. Vai doer, mas vai passar. O que realmente importa para você? E essa surpresa pode ser também em algum envolva filhos ou um projeto pessoal que esteja prestes a exigir decisões rápidas. Seja flexível e procure soluções inovadoras. Confie na sua intuição.

Leão

Pode ser que nesse ciclo da lunação de escorpião, você tenha que passar por algumas tensões que envolvam a sua vida pública e doméstica. Sua agenda está cheia, muitos contatos, convites, mas não deixe que seu par ou seus familiares sintam sua ausência. Reserve um tempinho para nutrir suas relações. E se você decidir mudar de casa ou fazer alguma reforma, saiba que vai enfrentar algumas surpresas. Mantenha a calma para lidar com as tensões.

Virgem

Você está cheio de ideias e não vê a hora de colocá-las em prática. Expresse o que pensa, leia um livro, escreva. Mas com Marte e Urano na jogada é interessante que você se prepare para alguns debates acalorados que podem surgir, principalmente se você está trabalhando em conjunto com alguém que tem uma visão diferente da sua

Libra

A Lua Nova em Escorpião traz à tona assuntos monetários que podem ser tanto estimulantes quanto desafiadores. Quando Urano chega ele traz surpresas inesperadas. Fique atento(a) a sua conta bancária, gastos repentinos até oportunidades de investimentos que parecem surgir do nada. Esteja alerta, talvez seja o momento ideal para repensar seu orçamento ou reconsiderar qualquer decisão precipitada.

Escorpião

A Lua nova vai trazer algumas revelações, talvez relacionadas a pessoas próximas, sócios ou até um amor. Esteja preparado(a), pois as surpresas vão bater à sua porta. E por mais que você tenha que desviar da rota, tudo isso faz parte do seu processo de transformação e crescimento. O Universo vai te mostrar quem deve ficar ao seu lado na sua jornada. Informações inesperadas podem vir à tona, desafiando-a a repensar alianças. Nos próximos 28 dias, você vai ter que tomar uma decisão repentina.

Sagitário

Você está pronto(a) para viver uma semana de revelações? Fique atento(a), pois o Universo vai te revelar o que estava escondido nos bastidores. Pode ser que aquela pessoa que você considerava confiável esteja querendo apagar a sua luz. Muito cuidado com as suas informações, não deixe ninguém acessá-las. E evite sair contando suas ideias e seus planos por aí.

Capricórnio

Com a chegada da Lua Nova em Escorpião, algumas relações importantes para você podem passar por um teste de fogo. Você pode descobrir que um amigo próximo ou pessoa que faz parte de um grupo que frequenta tem críticas ou comentários que vão pegá-lo de surpresa. Também pode ser que você esteja contando com uma pessoa que vai te deixar na mão. Fique atento aos imprevistos e mudanças de planos. É bem provável que você seja obrigada a tomar uma série de medidas no improviso, ou então, deixar de fazer algo por falta de apoio.

Aquário

Você vai começar a colher os louros pelo esforço do seu trabalho. Mas atenção, é importante que você tenha um plano B. Pequenos imprevistos domésticos podem colocar você na posição de equilibrar seus compromissos de trabalho com as urgências caseiras. Mesmo com todos os holofotes voltados para sua carreira, esteja pronto para dar um tempo e resolver as questões domésticas que surgirem.

Peixes

Você deseja expandir e explorar seus horizontes, pisciano(a). Talvez você sinta um chamado para mergulhar em novas áreas de conhecimento ou se aventurar em atividades que se alinham com suas crenças. Mas atenção, porque Urano em oposição ao Sol e Lua sugere que seus planos podem passar por mudanças de última hora. Se você está com uma viagem marcada, uma revisão cuidadosa do seu veículo ou uma checagem dupla dos seus documentos de viagem pode evitar que imprevistos transformem um sonho em pesadelo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.