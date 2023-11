Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta (8/11)

Vênus, a deusa mais brilhante do Céu noturno, chega no signo de Libra e permanece até o dia 04/12. Até lá, Vênus fica em domicílio, potencializando os encontros, as relações e as finanças. É possível que os acordos aconteçam da melhor forma, afinal, os pratos da balança oscilam entre seu ponto de vista e o ponto de vista do outro, até se estabilizarem num ponto de equilíbrio. O planeta Vênus é fértil, receptivo, harmonioso e cheio de belezas. Sem ele a vida seria triste.

O céu oferece o melhor cenário para o amor, fortalecimento de vínculos e conciliação. Aproveite esse período para equilibrar suas finanças e focar nos dons associados a estética e diplomacia. Não se coloque em segundo plano, afinal o nodo norte está no signo de Áries e te convida a seguir em busca dos seus objetivos, ao mesmo tempo, em que é necessário reconhecer que não se faz quase nada sozinho nessa vida.

Áries

Até o dia 4/12, Vênus transitará por Libra, favorecendo acordos e negociações, e é claro, que nessa fase você se sentirá mais atraído(a) pelo seu par ou aberto(a) a namoros, a querer viver a dois. Valorize quem está ao seu lado. Ame e se permita ser amado(a).

Touro

A partir de hoje, Vênus chega a Libra e ficará por lá até 4/12, o que significa mais harmonia e organização na sua rotina e talvez até mesmo no trabalho. A ideia é que você torne o espaço cotidiano o mais agradável e que encontre meios para produzir com prazer. Cuide da sua saúde.

Gêmeos

No dia 08, Vênus passa para o signo de Libra, até o dia 4/12, agitando sua vida amorosa e sua criatividade. Valorize seu jeito de ser, exercite sua criatividade. Você estará vivendo um período fértil em todos os níveis.

Câncer

Hoje, Vênus traz um pouco de magia para a sua vida íntima. Até o dia 4/12, ela vai estar em Libra, pedindo equilíbrio e paz no seu lar ou nas relações familiares. Aproveite para cuidar melhor da sua casa ou criar um cantinho bem aconchegante para você.

Leão

Vênus chega em Libra, iluminando a sua comunicação e trazendo harmonia para o seu convívio social. Aproveite para se relacionar com leveza e diplomacia, conheça novos lugares, interaja com seus parentes, irmão e vizinhos. Tudo isso vai despertar seu lado afetivo.

Virgem

A partir de hoje, com Vênus entrando em Libra, a energia se volta para sua vida financeira. Reconheça seus esforços e valorize seus recursos. Está pensando em investir? Aproveite para estudar as melhores opções. Como anda sua relação com o prazer e o sustento?

Libra

Vênus entra em Libra, e aí é seu momento de brilhar. Abra o coração para compreender o quando o amor-próprio é importante. Aproveite para se colocar em primeiro plano, seja no trabalho ou na vida pessoal. Cuide do seu corpo, da sua aparência. Esteja preparado(a) para os elogios.

Escorpião

Vênus em Libra traz uma conexão maior com desejos internos, e quem sabe uma necessidade de encontrar algo que renove dentro de você o sentido da vida. Até dezembro, você está fechando uma etapa. Elimine o que traz desconfortos e busque práticas que vão te ajudar na organização interna.

Sagitário

Além disso, a partir do dia 8, Vênus chega em Libra, ativando ainda mais seu poder de persuasão e conectando você com as pessoas certas. Imagino que, até dezembro, você possa receber um convite para organizar um projeto importante ou que tenha a oportunidade de propagar suas ideias para mais gente.

Capricórnio

Vênus transitará em Libra, colocando sua imagem e competência em evidência. Até dezembro, aproveite para lançar serviços e produtos, ou então, pense em como pode se posicionar na sala de reunião. Tudo indica que você será notado(a) da melhor forma. Harmonize com pessoas que fazem parte da sua vida hoje e que você deseja que estejam com você no futuro.

Aquário

Entre os dias 8/11 e 4/12, Vênus transitará por Libra, e isso é sempre uma injeção de sorte e novos caminhos na sua vida. É hora de pensar em expandir seus horizontes! Será um momento propício para se aproximar de pessoas que venham a enriquecer o seu trabalho ou se apaixonar por alguém que vem de longe.

Peixes

Entre os dias 8/11 e 04/12, Vênus transitará por Libra, aproveite o período em que seu poder de sedução está ainda mais aflorado e harmonize seus desejos. Acolha suas mágoas, pois a deusa do amor vai aliviar um pouco as pressões internas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.