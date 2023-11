Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda (07/11)

A Lua segue no signo de virgem. Você está revendo e avaliando algumas situações na sua vida. Aproveite esse momento de ajustamento e síntese e se organize para a próxima etapa. É tempo de conciliar as coisas e terminá-las para não começar um novo ciclo com pendências. Hoje o dia está perfeito para revisar textos, fazer cálculos e planejar. É ideal para rever hábitos e iniciar dietas de desintoxicação. Limpa, elimina e olha para sua desordem. O que não está funcionando? Chegou a hora de rever o modo ou o método. Estabeleça novas metas, trace objetivos e usufrua das bênçãos de Júpiter, pois o planeta da esperança está trazendo otimismo e confiança para o seu dia. E se o dia de hoje fosse uma música: “Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo.” (Go Back - Titãs).

Áries

O dia está perfeito para uma tomada de decisão ou para uma conversa agradável. Você precisa resolver uma questão que lhe incomoda. Busque equilíbrio nas suas relações. Não faça só o que os outros querem. Também não adianta ir sozinho. Encontre um caminho do meio e corte as dependências.

Touro

Acerte o ponteiro dos seus relacionamentos ou se abra para novos relacionamentos. O seu poder de convencimento está lá em cima. Fale, argumente, expresse suas ideias. Hoje é um dia que você está brilhando mais do que nunca.

Gêmeos

Olhe para frente. Mas não esqueça do presente. Fortaleça sua base, geminiano(a). Você enxerga muitas possibilidades e deseja ir mais longe. Mas olhe para quem está ao seu lado. Será que você está bem acompanhado(a)?

Câncer

O que você quer de verdade, canceriano(a)? Pense a longo prazo. Resgate a fé em dias melhores. O momento pede planejamento, mas não esqueça que sozinho você não vai a lugar nenhum. Quem você quer levar com você?

Leão

Suas palavras estão cheias de charme, leonino(a). Fale o que sente ou tudo aquilo que você vem guardando. Seus argumentos são os melhores. Lembre-se que as palavras têm poder.

Virgem

Ouça sua intuição, virginiano(a), mas não esqueça de colocar a razão na balança! Se você está em um relacionamento, prepare-se para conversas profundas. E se você está solteiro(a), a energia é perfeita para conhecer alguém que realmente te entende.

Libra

O céu pede iniciativa, libriano(a). Dê o primeiro passo, não adianta ficar esperando pelo outro. Aproveite o dia para lapidar o que não está legal. Arrume a bagunça. Se você perceber que algo está "fora do lugar" no trabalho ou até mesmo em sua rotina de saúde, confie em seus instintos.

Escorpião

Se você trabalha com algo que envolve intuição, inspiração ou expressão artística, aproveite o momento, escorpiano(a). Muitos insights estão vindo. Aproveite o dia para encontrar amigos. Vai lhe fazer muito bem.

Sagitário

Que tal fazer os ajustes necessários nos seus planos para o futuro? O dia pede planejamento, sagitariano(a). Tente recalcular a rota, veja os caminhos mais alinhados com a sua verdade. O momento é de crescimento, mas sonhe com os pés no chão.

Capricórnio

Não tenha medo de acessar seus sentimentos, capricorniano(a). Você tem muitas questões emocionais a serem resolvidas. E não adianta fugir, uma situação do passado pode voltar. Você está vivendo uma fase ótima na sua carreira, mas não pode deixar os sentimentos de lado.

Aquário

O que está vibrando no seu coração, aquariano(a)? O que você está entregando? O que você está recebendo? Coloque na balança. Está sendo recíproco? As interações precisam reconhecer o seu brilho e o seu valor. Sua criatividade está em alta.

Peixes

A terça-feira promete um toque de magia e carisma no ar! Pode ser um dia bem movimentado. Não fique em casa. Tente encontrar pessoas, esteja aberto(a) as interações. E abra a mente para novos conhecimentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.