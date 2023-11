Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda (06/11)

A semana começa te convidando a fazer um balanço financeiro e afetivo. Vênus nos últimos graus de Virgem está alinhado com Plutão nos últimos graus de Capricórnio. Comodidade e Inquietude estarão de mãos dadas, trabalhando para fazer ajustes nos assuntos financeiros e afetivos. Chegou a hora de recuperar o fôlego, principalmente nos relacionamentos que estavam meio adormecidos, na sua autoestima e no seu faturamento. Se planeje e retorne ao poder de conquista. Ótimo momento para iniciar um negócio ou um relacionamento.

Também temos Mercúrio, o planeta mensageiro, fazendo uma ótima negociação com Netuno. E um clima de inspiração e criatividade invade a segunda-feira. Hoje é um dia para negociar com uma visão mais ampliada, fazer reuniões produtivas e promover paz em qualquer ambiente. Você pode atingir facilmente o coração do outro.

Áries

Vênus e Plutão em harmonia trazem mudanças e recompensas. Esse aspecto influencia também na recuperação da sua saúde e vitalidade. A situação que está pesando na sua vida, pode ficar mais leve. Se no seu ambiente de trabalho, as coisas estão estagnadas, seja mais ousado(a), você será beneficiado(a).

Touro

A semana já começa com Vênus, seu planeta regente, num aspecto super favorável com Plutão, trazendo vida, autoconfiança e bem-estar emocional. Talvez essa seja a semana em que um projeto com o qual você está super envolvida vire algo mais sério. Mostre seus talentos para o mundo.

Gêmeos

Nem todo mundo sabe das coisas que você anda vivenciando. Eu sei que não está sendo fácil para você, geminiano(a),mas Vênus e Plutão chegam para transformar. Daqui a pouco você vai se despedir de uma fase difícil e vai virar o jogo. Confie na sua intuição e deixe de lado as coisas sem importância. Você vai ter muito o que celebrar.

Câncer

A semana começa com Vênus e Plutão na missão de te ajudar a resgatar relações e beneficiar a comunicação. Hoje o dia é ideal para abordar questões delicadas que você vem adiando, seja com seu parceiro, familiar, vizinho ou pessoa da sua convivência. Agora é o momento de colocar limites com firmeza e segurança.

Leão

Vênus e Plutão se unem e dão uma aliviada nas suas finanças. Se o dinheiro andava escasso, pode ficar tranquilo(a). Algo me diz que uma oportunidade vai surgir e vai ser muito favorável para você. O momento também é super favorável para iniciar um tratamento médico, a recuperação será mais rápida.

Virgem

Hoje, Vênus e Plutão vão te trazer para os holofotes. Não tenha medo do seu brilho, virginiano(a). Você estará mais atraente do que nunca. Aproveite esse magnetismo e desfile por aí e até o dia 08 aceite todos os convites. Você será reconhecido pelos seus esforços.

Libra

Vênus, seu planeta regente, está super alinhada no céu. E vai trazer algumas oportunidades transformadoras. Até o dia 08 aproveite para recuperar sua autoestima ou algum relacionamento que não está legal. Você vai passar por uma renovação intensa que começa dentro e irradia fora.

Escorpião

Hoje, Vênus e Plutão batem um papo agradável e vão deixar sua comunicação poderosa. Escreva, fale, poste nas redes sociais, você tem muito a dizer e vai inspirar muitas pessoas. A sua criatividade fala mais alto. Aproveite a inspiração do momento. Hoje você vai sair um ótimo mediador de conflitos.

Sagitário

Vênus e Plutão conspiram a seu favor nesse início de semana. Não tenha medo de avançar na sua carreira. Chegou a hora de mostrar a que veio. E não se preocupe, pois mercúrio e netuno vão te ajudar - com muita delicadeza - a resolver os conflitos familiares. Você é a pessoa certa no lugar certo.

Capricórnio

Vênus e Plutão se unem e vão te ajudar a atingir novos horizontes. Você tem tudo para recuperar sua fé e confiança e tirar aquele sonho ousado do papel. Vejo um crescimento profissional. Que tal dar início a um novo curso — seja como aluno ou professor? Hoje a sua intuição pode trazer alguns insights, fique ligado!

Aquário

O seu sexto sentido está super apurado hoje, você pode descobrir muitas coisas sobre si mesmo(a) que até agora não tinha se dado conta. E isso será muito poderoso. Chegou a hora de perceber que a vida é muito mais do que os limites aos quais você estava se impondo.

Peixes

Vênus em harmonia com Plutão intensifica suas conexões sociais, pisciano. As amizades vão te surpreender de forma positiva e será um acalento para suas emoções. O dia promete trazer muita inspiração, principalmente, na área do conhecimento. Pode ser que um livro ou uma teoria te surpreenda.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.