Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (9/9)

Temos no Céu uma Lua amorosa e sonhadora. A Lua balsâmica em Câncer pede que você se entregue, pois ficar à deriva trará os melhores resultados. Aceite as coisas com os resultados que se apresentam, tudo está na sua forma final e não vai passar disso. Não comece nada agora, resolva pendências e se entregue as reflexões.

Quais são os seus objetivos? Nada vai te deter, mas com a Lua no signo do caranguejo a captura é silenciosa. Não avance diretamente, se mova em zigue-zague, olhe para a direita, depois para esquerda, observe e espere um pouco antes de seguir em frente.

E essa Lua tímida e introspectiva, vai interagir com vários planetas ao longo do dia, ela quer te auxiliar com os aprendizados desse ciclo. Logo no início da manhã ela troca umas ideias com Júpiter e vai te mostrar como você está enxergando nas situações. Pode ser que ela te mostre o outro lado e isso vai te trazer mais otimismo, mesmo quando tudo parece desfavorável. No período da manhã ela interage com o Sol e Mercúrio e você vai se sentir mais preparado e confiante. Pode ser que você encontre uma solução e coloque ordem no caos. E a noite ela negocia com Urano, afinal hoje é sábado e se "todo mundo espera alguma coisa de sábado a noite", vá se divertir, o combinado com Urano é que você faça algo que nunca fez, você poderá ser surpreendido(a).

Aries

Sentir-se seguro ao lidar com recursos e criar uma rotina é fundamental para alcançar uma sensação de estabilidade e bem-estar. Se você se sente seguro em relação aos seus recursos, seja financeiros, emocionais ou temporais, chegou a hora de enfrentar os desafios com confiança e serenidade. Planeje com clareza, invista em seus objetivos, pois só assim você consegue lidar melhor com os imprevistos.

Touro

A Lua está tentando promover um equilíbrio entre o que você é e o que você gosta. Esse alinhamento é muito gratificante e transformador. Reconheça suas paixões, seus valores, suas paixões e sua autenticidade e integre tudo isso na sua vida. O momento é de juntar as peças de um quebra-cabeça, onde cada interesse e valor se encaixa de forma harmoniosa. Esse alinhamento vai te permitir viver de acordo com a sua verdadeira essência.

Gêmeos

Aproveite a lua minguante e mergulhe profundo nas suas emoções, experiências e vivências, você está num encontro profundo com você mesmo Pode ser que você esteja carregando muita bagagem emocional e experiências mal resolvidas, mas quando você enfrenta seus medos e explora essas questões, você acaba liberando o que te impede crescer e prosperar.

Câncer

Você é emocionalmente sensível e intuitivo. Confie no seu instinto para guiar suas escolhas e ações. Você necessita de segurança emocional e conforto, para que você viva as relações pessoais e familiares em harmonia. Não busque aprovação e reconhecimento o tempo todo .

Leão

As emoções desempenham um papel crucial na forma como lidamos com nossas finanças e nossa capacidade de autorealização. Quando estamos emocionalmente equilibrados, somos mais propensos a tomar decisões financeiras ponderadas e racionais, evitando impulsos prejudiciais. Além disso, um estado emocional saudável nos ajuda a enfrentar os desafios financeiros com resiliência.

Virgem

Você valoriza profundamente suas amizades e conexões com grupos, sendo uma pessoa solidária e empática é possível que você se sinta afetado por mudanças, podendo se sentir afetado por conflitos dentro de seus círculos sociais.

Crie laços emocionais fortes, pois sua realização acontece por meio do apoio aos outros.

Libra

Você está mais atento (a) a cuidar do que deseja se tornar no futuro, portanto, nutra suas habilidades profissionais. Hoje é um dia para cuidar solo e limpar o terreno para semear novas oportunidades. A expansão acontece quando você se entrega às mudanças e finaliza ciclos. Pode ser tenso, mas faça um balanço geral e foque nas suas escolhas e no que te faz bem.

Escorpião

Você deseja encontrar um sentido maior para a sua existência. Saia da rotina, busque novidades, encontre pessoas diferentes. Pode ser que esses encontros rendam boas trocas e parcerias. Encontre amigos ou se envolva em alguma atividade coletiva, isso vai te fazer muito bem.

Sagitário

Faça uma limpeza emocional, sagitariano (a), reconheça os sentimentos nocivos e deixe de alimentá-los. Olhe para os apegos. Tudo flui melhor quando você olha para os limites e faz suas escolhas baseadas na qualidade e não na quantidade. Olhe para o resultado de todos seus esforços. Você já entrega o melhor de si no que faz.

Capricórnio

Faça uma limpeza no solo dos afetos e deixe esse solo pronto para as novas sementes. Fique atento(a) às necessidades do outro e busque se equilibrar emocionalmente para proteger seu relacionamento de emoções que possam intoxica-lo. O melhor a fazer hoje é buscar o que alegra sua alma.

Aquário

Você está bem envolvido(a) com o seu trabalho e afazeres da rotina, mas você precisa organizar melhor suas atividades para que se sinta nutrido(a) emocionalmente. Aproveite a Lua minguante e faça uma listinha dos excessos, ou seja, o que precisa sair da sua rotina para que você se sinta seguro(a), Você se sente um pouco sem vitalidade, mas o segredo é confiar.

Peixes

Hoje você está mais sensível. O dia é especial e o melhor a fazer é nutrir sua autoestima e se encher de amor. A expansão vem da sua fala, comunicação, ideias, mente criativa, portanto, não deixe de compartilhar o que você sabe. Limpe o terreno das parcerias, relacionamentos e casamento, e se prepare para semear novas sementes, logo você vai celebrar os encontros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.