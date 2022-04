Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (9/4)

Câncer

Além da conjunção que está se formando entre Júpiter e Netuno, esses dois astros estarão formando um sextil com Urano em Touro durante os próximos dias. Esse aspecto nos faz sentir mais encorajados a agir de acordo com a nossa própria verdade, mas quando somado ao posicionamento de Marte em Peixes, podemos ficar mais emotivos. Por isso, será muito importante dar atenção às nossas necessidades (físicas e emocionais). Os momentos de autocuidado precisam ser priorizados, não deixe para lembrar de si mesmo apenas quando houver um problema latente. O lado desafiador que se relaciona com a proximidade entre Júpiter e Netuno e que tendemos a agir e pensar de forma exagerada - principalmente em se tratando das expectativas que estamos alimentando.A entrada de Marte em Peixes desperta um clima de romance. Por outro lado, você pode acabar criando expectativas e construindo ideias que não são compatíveis com a realidade. Mantenha os pés no chão.O excesso de sentimentalismo que se evidencia nesta semana não é a praia dos nativos de Aquário, que podem se sentir um pouco abatidos e irritados. É necessário buscar seu ponto de equilíbrio interior.A entrada de Marte (regente de Escorpião) em Peixes faz com que você fique mais introspectiva. Tenha cuidado para não dar espaço demais aos dramas internos, olhando apenas para o lado negativo.Apesar da vontade de se conectar com o outro, evidenciada pela entrada Marte em Peixes, esse signo forma uma quadratura com Gêmeos. Você se sente impaciente, achando que todos estão sensíveis demais.Apesar de ficar mais aberta emocionalmente, para se expressar e para entender o outro, os próximos dias podem ser marcados por algumas discussões. Tenha cuidado para não fazer 'tempestade em copo d'água'.A forma de ver o mundo com mais sensibilidade é uma característica positiva de Peixes. Porém, com as emoções afloradas, você pode acabar se irritando com facilidade, levando tudo para o lado pessoal. Cuidado, leonino!Os próximos dias são marcados por um alinhamento planetário no seu signo, fazendo com que você se sinta emotivo e confuso. Esclareça seus sentimentos antes de tomar atitudes, e controle suas expectativas.A sensibilidade despertada neste momento proporciona conexão com as pessoas amadas e direciona sua atenção para a vida espiritual. Apenas tenha cuidado para não invalidar o sentimento dos outros.Apesar da sensibilidade de Peixes fazer com que você se sinta mais vulnerável, libriana, ela também tem o potencial de aproximar, conciliar e criar conexões verdadeiras dentro dos relacionamentos.A influência de Peixes durante a semana que está começando pode fazer com que você se sinta insegura, sagitariana. Algumas emoções desafiadoras vêm à tona, e é preciso ter cuidado com ilusões e expectativas.Seu planeta regente está se aproximando novamente de Vênus em Peixes, e você tende a mudar o jeito de abordar e reagir às pessoas. A vontade de criar conexões profundas te ajuda a se aproximar de quem você ama.Os nativos de Touro têm um ritmo próprio e podem ser considerados desinteressados. Porém, lembre-se que você não precisa se render a um estilo de vida agitado. Conecte-se com suas emoções e respeite o seu tempo.