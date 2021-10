Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (9/10)

Hoje a Lua ingressa em Sagitário, despertando mais bom humor e amenizando um pouco as cobranças que foram mais pesadas nos últimos dias.

Para aproveitar as energias desse signo de fogo devemos tirar um tempo para movimentar o corpo, saindo um pouco do âmbito mental e direcionando a energia para o físico.

Isso é muito importante também para lidar com o pensamento acelerado e, consequentemente, com a ansiedade que estamos sentindo devido ao encontro entre o Sol, Marte e Mercúrio retrógrado que acontece hoje.

Esses astros estavam caminhando lado a lado por Libra desde o começo da semana e formam uma conjunção exata neste sábado, o que evidencia ainda mais a sensação de desorganização mental e de irritabilidade que já estávamos experienciando nos últimos dias.

Além de várias opções de atividade física que podem ajudar a aliviar esse estresse, algumas práticas como a meditação, a yoga ou simplesmente escrever sobre o que estamos sentindo pode ajudar a acalmar o fluxo de pensamentos.

Aquário

A entrada da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais animado em relação aos últimos dias, mas também mais impaciente. Por mais que várias ideias e questionamentos estejam vindo à tona agora, é mais interessante lidar com isso internamente e não discutir sobre o assunto hoje. Momento de descontração com as pessoas amadas são propiciados por essa Lua.

Capricórnio

Os capricornianos não compartilham muito das características sagitarianas, que são relacionadas ao pensamento positivo, à liberdade e a aceitação dos seus desejos mais íntimos. Você pode aproveitar o encontro entre a Lua e Vênus hoje para integrar um pouco dessas energias, o que ajuda a equilibrar o pessimismo e o conservadorismo de Capricórnio.

Escorpião

Hoje a Lua se encontra com Vênus em Sagitário, o que faz com que você tenha mais consciência dos seus desejos mais íntimos que talvez estão sendo reprimidos, seja por você mesmo ou pela influência das pessoas com que você se relaciona. Acolha seus sentimentos e busque entendê-los, mas não tome uma decisão efetiva nesse momento.

Câncer

Além do alinhamento planetário que está acontecendo, Vênus está transitando por Sagitário assim como a Lua, seu planeta regente. O encontro entre esses dois astros te convida a refletir sobre a necessidade de ser mais independente, mas você pode expressar isso com grosseria, magoando pessoas importantes.

Gêmeos

Os geminianos estão sendo desafiados a lidar com os imprevistos com mais paciência, e hoje isso se torna ainda mais difícil, porque Mercúrio, seu planeta regente, encontra Marte, que é o astro relacionado a forma como tomamos atitudes e nos posicionamos. Tenha cuidado para não ser inflexível e achar que as coisas só podem ser feitas do seu jeito.

Leão

O trânsito da Lua por Sagitário, que é um signo de fogo assim como Leão, faz com que você se sinta com mais energia e, caso você não saiba direcionar bem isso, pode acabar descontando nas pessoas ao seu redor. Além disso, a Lua se encontra com Vênus e indica que você sentirá mais dificuldade para lidar com os relacionamentos afetivos. Tenha cuidado para não invalidar o sentimento dos outros.

Touro

Os taurinos se sentem muito inseguros quando não conseguem estabilizar seus sentimentos e pensamentos. Além do alinhamento planetário que está acontecendo, Vênus, seu planeta regente, também está em Sagitário e se encontra com a Lua hoje. Você precisará de mais espaço para não se estressar com as pessoas que convive. Fazer algo descontraído com elas ajuda a melhorar o clima.

Peixes

Além do alinhamento planetário que está acontecendo hoje, a Lua encontra Vênus (o regente dos relacionamentos) em Sagitário, que é um signo relacionado à expansividade, à liberdade e à auto aceitação. Todas essas características podem (e precisam) ser trabalhadas pelos piscianos, que tendem a ser pessoas muito apegadas e que tomam decisões pensando nas pessoas que amam.

Libra

O encontro de três importantes planetas em Libra hoje pode trazer uma dose extra de confusão para a sua vida e será preciso muito esforço para não deixar os sentimentos falarem mais alto que a razão. É importante perceber a necessidade de trabalhar em grupo. Você não consegue, e nem deve, dar conta de tudo sozinho.

Sagitário

Além da Lua, Vênus também está transitando pelo seu signo e o encontro desses dois planetas, o que te dá a oportunidade de perceber de forma mais clara aquilo que não está sendo positivo em sua vida. É um momento de se conectar com aquilo que você acredita, com seu ‘eu interior’, para que, após o período de retrogradação de Mercúrio, você faça escolhas mais assertivas.

Áries

O posicionamento da Lua em Sagitário, que é um signo que compartilha muitas das características arianas, te deixa ainda mais impaciente e impulsivo. Como o seu planeta regente está ao lado de Mercúrio retrógrado, os desentendimentos podem acabar se tornando discussões sérias. Tenha cuidado para não brigar por coisas que não valem a pena.

Virgem

Apesar de Sagitário ser um signo relacionado ao bom humor e ao pensamento positivo, Mercúrio, o planeta regente de Virgem, está caminhando para trás e encontra com o Sol e Marte hoje. Os questionamentos e os sentimentos do passado que estão vindo à tona podem te fazer agir por impulso. Tenha cuidado para não fazer escolhas das quais você não pode voltar atrás.