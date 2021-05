Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (8/5)

Neste sábado, Vênus (planeta que interfere sobre a forma como lidamos com nossos relacionamentos afetivos) que estava caminhando por Touro nas últimas semanas, ingressa em Gêmeos. A influência deste signo contextualiza um momento mais leve e livre, com menos cobranças e frustrações, porque as energias geminianas nos mostram que, mesmo dentro de uma relação, ainda precisamos de liberdade e privacidade. Entretanto, como Vênus está fazendo uma quadratura com Júpiter desde quarta-feira (05/05), é preciso ter muita cautela com a forma que demonstramos essa necessidade de espaço, porque isso pode ser compreendido como descaso, criando uma barreira que distancia as pessoas. Esse aspecto tenso é, muitas vezes, associado à infidelidade, principalmente em relações em que uma das partes é excessivamente ciumenta, fazendo com que a outra se sinta desgastada de provar seu comprometimento. Sendo assim, caso você esteja vivendo uma situação semelhante, que esteja te fazendo sentir sufocado, é indicado dialogar abertamente (com paciência e empatia) para evitar maiores problemas.

O que seu signo revela para hoje (8/5)

Áries

O ingresso de Vênus em Gêmeos pode despertar alguns conflitos em suas relações afetivas (especialmente porque a Lua está no seu signo), mas o intuito disso é apenas evidenciar a importância de desenvolver a capacidade de dialogar com respeito e confiança, para que vocês consigam conciliar as incompatibilidades.

Touro

Os taurinos são regidos por Vênus, e a entrada desse astro em Gêmeos pode fazer com que você se sinta um pouco confuso, porque a inconstância é uma característica geminiana. Por outro lado, esse posicionamento facilita a comunicação e você deve aprender a expressar o que está sentindo para ter mais equilíbrio emocional.

Gêmeos

O posicionamento da Vênus no seu signo durante as próximas semanas faz com que você se sinta mais confiante para se comunicar com as pessoas que se relaciona, expondo seu ponto de vista e escutando também o outro. Porém, você deve ter cuidado com o impulso de fazer alguma mudança considerável nesse período.

Câncer

Como a Lua é o seu planeta regente, você é especialmente influenciado pelo sextil que está formando com esse planeta e Saturno, que te direciona a analisar os seus sentimentos e, consequentemente, seus relacionamentos. Como Vênus está entrando em Gêmeos, você pode precisar de mais tempo sozinho para fazer essa análise.

Leão

Os leoninos tendem a se comportar de forma mais egocêntrica durante as próximas semanas em que Vênus estará em Gêmeos. Priorizar suas necessidades é fundamental para a sua saúde mental, mas você deve se lembrar que, ao estabelecer um compromisso com alguém, você deve ter responsabilidade afetiva com essa pessoa.

Virgem

O ingresso de Vênus em Gêmeos pode ser desafiador para você, despertando incertezas acerca das suas relações afetivas. Esses questionamentos são fonte de autoconhecimento e você deve dialogar com a pessoa que você se relaciona sobre isso, lembrando de ter sensibilidade para expressar seu ponto de vista.

Libra

Vênus é o planeta regente de Libra e, por isso, você é especialmente afetado pelo trânsito desse astro. As energias geminianas podem fazer com que você tenha sentimentos inconstantes, e é importante não tomar decisões precipitadas nesse momento, mas sim conversar abertamente com quem você se relaciona.

Escorpião

Hoje, além de ingressar em Gêmeos, Vênus está fazendo um trígono com Plutão, o que faz com que você sinta necessidade de harmonizar sua vida afetiva. Aproveite esse momento para esclarecer desentendimentos e conciliar incompatibilidades, sabendo que as energias geminianas propiciam um diálogo mais claro.

Sagitário

Os nativos de Sagitário prezam pela liberdade, o que fica ainda mais claro nesse momento em que Vênus ingressa em Gêmeos. Você deve ter cuidado para não esquecer que as suas atitudes afetam as pessoas ao seu redor e, caso você se sinta insatisfeito com algo, é mais maduro conversar do que se afastar.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio apreciam o equilíbrio emocional e, por isso, tendem a evitar conflitos. Porém, o trânsito de Vênus por Gêmeos durante as próximas semanas te desafia a fazer exatamente o contrário: abrir o jogo sobre aquilo que não está te satisfazendo, principalmente em se tratando das suas relações mais íntimas.

Aquário

Os aquarianos apreciam a leveza e a liberdade de Gêmeos, mas o posicionamento de Vênus nesse signo evidencia a falta que o convívio em sociedade lhe faz, o que está impossibilitado devido à pandemia. Por isso, é interessante que você busque novas formas de se conectar com quem ama. A dica é marcar chamadas de vídeo em grupo.

Peixes

Os piscianos são extremamente conectados com suas emoções e, com o trânsito de Vênus em Gêmeos que se inicia hoje, você pode sentir-se confuso, acometidos por ideias diferentes em um curto espaço de tempo. Sinta-se desafiado a aprender a lidar com a inconstância sem deixar que a ansiedade tome conta de você.

