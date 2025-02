Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (8/2)

Neste sábado, o Sol faz um aspecto harmonioso com Quíron, iluminando e curando onde ainda dói. Aproveite essa energia para reconhecer suas feridas internas e dar o primeiro passo na direção da cura. No entanto, a Lua e Netuno reforçam que você precisa de foco: estamos sob a influência da Lua crescente em Touro, que convida a prosperar e buscar segurança, mas a dispersão pode atrapalhar a concretização de planos.



Mais tarde, a Lua chega ao seu reino em Câncer, trazendo à tona emoções intensas. É possível que o sábado teste seu equilíbrio, pois Vênus em Áries tende a criar embates. Não caia nessa armadilha: mostre maturidade, cuide do seu bem-estar emocional e use o momento de cura e estabilidade que o Sol e Quíron oferecem. Mantenha-se firme na busca por segurança e crescimento, sem perder a sensibilidade que Câncer desperta.

Áries

Vênus no seu signo tende a estimular sua coragem e impulsividade, mas atenção para não cair em embates desnecessários. O Sol em harmonia com Quíron traz a chance de curar velhas feridas — use essa energia para agir com maturidade.

Touro

A Lua crescente no seu signo ilumina caminhos de prosperidade e segurança, porém é preciso foco para concretizar metas. Procure organizar seus planos e não deixe a dispersão afastar você de suas conquistas.

Gêmeos

Com a influência de Netuno, sua mente pode ficar mais sonhadora e distraída. Separe um tempo para filtrar o que é realmente importante e, assim, direcionar sua criatividade de forma produtiva.

Câncer

A Lua chegará ao seu reino, intensificando emoções e aumentando a sensibilidade. Use esse momento para acolher suas necessidades internas, mas não deixe que as emoções desequilibrem suas relações.

Leão

O Sol harmoniza com Quíron e pode revelar feridas que ainda doem. Reconheça aquilo que precisa ser curado para manter seu brilho pessoal sem se desgastar. Uma dose extra de empatia com você mesmo e com o outro faz toda a diferença.

Virgem

O céu favorece a busca por organização e dedicação aos detalhes. Ainda assim, não perca tempo com o que não agrega valor. Praticar a disciplina com equilíbrio pode ajudar na concretização de seus planos.

Libra

Vênus, sua regente, em Áries pode trazer conflitos no amor ou nos relacionamentos. Cultive o diálogo e a diplomacia antes de reagir. A harmonia entre Sol e Quíron o convida a analisar padrões que precisam ser curados.

Escorpião

A Lua em Touro, signo oposto ao seu, enfatiza a importância de buscar segurança emocional e financeira. Aproveite esse momento para alinhar seus valores e objetivos, mas cuidado com a teimosia ou inflexibilidade.

Sagitário

Momento de canalizar sua energia em um propósito bem definido, sem dispersar. A influência de Netuno pode ofuscar sua clareza, então mantenha os pés no chão ao tomar decisões e apostar em novos projetos.

Capricórnio

A Lua crescente em Touro traz uma energia favorável para consolidar metas profissionais e materiais. Entretanto, não negligencie as emoções. Busque o equilíbrio entre responsabilidade e cuidado com seu interior.

Aquário

O dia pode testar sua paciência e pedir que lide com sentimentos guardados. A harmonia Sol-Quíron aponta para uma oportunidade de cura coletiva: ao entender suas próprias feridas, você pode servir melhor à comunidade ao seu redor.

Peixes

Com Lua e Netuno em destaque, sua intuição fica mais forte, mas também pode gerar dispersão. Conecte-se com sua espiritualidade de maneira prática, estabelecendo limites para não se perder em devaneios.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.