Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (8/10)

Hoje a Lua começa o dia em Peixes, mas logo cedo fica fora do curso logo pela manhã, as 8h, até às 13h. Durante esse período, você pode se sentir mais envolto pelos seus sentimentos, um pouco angustiado e com a mente distante da realidade. Esteja preparado para lidar com imprevistos, atrasos e situações que não são muito fáceis de lidar durante esse período. Logo após o almoço, porém, a Lua entrará em Áries, despertando nosso bom humor e uma vontade de fazer coisas novas. Com a influência ariana, as emoções ficam à flor da pele e, apesar da tendência a ficarmos mais sociáveis e alegres, também podemos acabar agindo de forma impulsiva. Lembre-se que nossos planos e vontades não acontecem exatamente no momento que gostaríamos, mas isso não significa que tudo está perdido. É inteligente utilizar dessa energia de Áries para a criação de novos projetos profissionais e pessoais, mas sempre lembrando de ter paciência e cuidado para não “meter os pés pela cabeça” por causa da pressa e da ansiedade.Os aquarianos têm uma tendência a fugir das suas necessidades emocionais. Essa característica pode ser desafiada com pela Lua em Áries, trazendo uma necessidade de se expressar. Você pode acabar sentindo a necessidade de conversar sobre as coisas que vem sentido com pessoas próximas a você, aproveite para criar uma conexão mais profunda.Hoje a Lua em Áries forma uma conjunção com Júpiter (seu planeta regente) retrógrado, que te convida a encarar seus desejos e emoções. Tente trabalhar sua forma de escuta e impaciência ao se relacionar com as pessoas, principalmente com quem você ama.A busca por um dinamismo emocional pode ficar mais intensa ao longo do dia, já que a Lua entrará em Áries durante a tarde, trazendo uma necessidade de mudanças de atitudes. Tire um tempo do seu dia para observar quais pontos vem lhe causando estresse e utilize desta energia de mudança.O dia começa ainda com a Lua em Peixes, deixando os nativos desse signo mais aéreos e fora da realidade. Contudo, na parte da tarde, suas emoções e sensibilidade podem acabar ficando mais intensas, já que a Lua entrará em Áries. Tente sair da rotina e fazer novas atividades para descarregar essa energia e não deixar que a ansiedade tome conta.Hoje a Lua em Peixes forma uma oposição com Mercúrio em Virgem antes de ficar fora de curso. É importante começar seu dia se conectando com suas emoções, sonhos e espiritualidade, para deixar os sentimentos um pouco mais claros. Isso pode ajudar a se manter no controle das suas emoções, já que a entrada da Lua em Áries pode te levar a agir de forma imediatista.Tenha cuidado para não seguir ideias que não são suas, buscando imediatismo nos resultados. A Lua em Áries pode trazer a necessidade de ver as coisas em movimento, gerando muitas atitudes impulsivas. Tente se conectar com sigo mesmo, busque uma harmonia e estabilidade, pense e reflita antes de realmente fechar algum projeto ou topar alguma atividade que não está acostumado a fazer.Hoje a Lua forma alguns aspectos desafiadores com outros astros ao longo do dia, trazendo uma instabilidade para suas emoções. Essas oscilações vão estar em torno dos seus sentimentos e da necessidade de se expressar e ser entendido pelas pessoas que ama. Tire um tempo do seu dia para conversar e estar com sua família e amigos, nem que seja apenas uma ligação.A entrada da Lua em seu signo vai potencializar algumas das características mais marcantes dos arianos. Sentimentos à flor da pele, impulsividade e tentativa de resolver tudo de uma vez são algumas das tendências para o dia. Separe pelo menos 10 minutos para relaxar, e entender que nem tudo está ao seu alcance.A Lua fora de curso convida os taurinos a não marcarem muitos compromissos neste horário, já que você tende a estar com a “cabeça nas nuvens" e alguns atrasos e imprevistos podem surgir. Além disso, a Lua entra em Áries logo em seguida, potencializando a busca por mudanças principalmente no que diz respeito às emoções.A Lua em Áries pode trazer energia para novos projetos. Utilize da sua criatividade para impulsionar ainda mais essa adrenalina, mas com paciência para conseguir alcançar resultados a longo prazo. Respeite o tempo dos outros, você pode acabar achando as pessoas ao seu redor mais lentas do que você ao longo do dia.A Lua em Áries evidencia uma impulsividade e tendência para mudanças. Isso pode ser desafiador para vocês, capricornianos, no contexto da sua carreira e investimentos financeiros. Não é um bom dia para compras e projetos arriscados, tome cuidado e tente manter o autocontrole.A presença da Lua em Áries, acaba trazendo um tom mais impulsivo e explosivo para sua comunicação. Trabalhe sua escuta para que não acabe sendo levado pelos ânimos à flor da pele. Além disso, os geminianos podem se sentir mais elétricos, como se as coisas precisassem estar acontecendo mais rápidas. Mas não se esqueça que tudo acontece no seu tempo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.