Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (8/1)

Hoje a Lua ingressa em Áries no começo da madrugada e desperta mais ânimo e determinação para aproveitarmos o fim de semana. A forte influência das energias piscianas nos últimos dias nos deixou mais emotivos e introspectivos, o que acaba gerando certo desânimo, principalmente para quem está passando por algum conflito em relacionamentos afetivos.

Agora, transitando por Áries, a Lua nos convida a nos voltar para o mundo externo, nos movimentar e fazer coisas diferentes que proporcionem lazer e também a liberação de energia - como uma caminhada ou um jogo de handball com a família. Os nossos instintos se tornam mais amplificados e seremos levados a agir com mais coragem e autenticidade.

Escorpião

Hoje o Sol e Vênus retrógrada, que estão transitando por Capricórnio, se encontram e despertam mais autoconfiança e determinação. Tudo isso, somado ao posicionamento da Lua em Áries, te ajuda a enxergar os pontos que precisam ser melhor desenvolvidos em seus relacionamentos. Mas é preciso ter cuidado para não acabar agindo de forma muito direta, sem dialogar com as pessoas envolvidas.

Aquário

A influência da Lua em áries faz com que você se sinta mais confiante e é importante aproveitar esse momento para sair da rotina e renovar as energias. Além disso, o Sol está se encontrando com Vênus retrógrada hoje e te convida a refletir sobre o que você está buscando em um relacionamento afetivo e o que está disposto a transformar para conquistar essa meta.

Câncer

Hoje, no final da tarde, a Lua (planeta regente de Câncer) forma um aspecto desafiador com Quíron, astro que se relaciona às nossas feridas emocionais. Por isso, você pode se surpreender com alguma situação que mexa com seus sentimentos e será preciso ter cuidado para não agir de forma imprudente, sendo levado por emoções momentâneas.

Capricórnio

Hoje o Sol e Vênus retrógrada se encontram no seu signo e, somado à influência da Lua em Áries, todo esse contexto astrológico te convida a agir de forma mais corajosa e assertiva. Muitas vezes, você até sabe onde quer chegar, mas tem medo de tomar caminhos inovadores e acaba se sentindo desmotivado por isso.

Leão

Na parte da tarde, alguns conflitos podem fazer com que você perca a paciência de forma desnecessária. Caso alguma coisa te incomode, é interessante refletir por algum tempo antes de decidir como reagir à situação. Além disso, você tende a se deixar levar pela libido nesse momento e deve ter cuidado para não fazer algo que vai se arrepender posteriormente, como uma recaída.

Gêmeos

Hoje a Lua em Áries forma uma conjunção com Mercúrio (o planeta regente de Gêmeos) que se encontra em Aquário. A influência desse aspecto desperta a sua qualidade comunicativa e pode proporcionar trocas interessantes. Esteja disposto a ouvir o outro e não apenas em expor suas ideias.

Áries

Hoje a tarde a Lua em Áries forma um sextil com Mercúrio em Aquário, que é um aspecto super favorável para expandir a mente, ter conversas inspiradoras e ideias inovadoras. Saia da sua zona de conforto, converse sobre assuntos diferentes, com algo que você não tem costume ou conheça um novo lugar.

Libra

Durante esse fim de semana, o Sol estará formando uma conjunção com Vênus (planeta regente de Libra) em Capricórnio. O encontro desses dois astros te convida a refletir sobre a sua autoestima e a forma como ela tem afetado seus relacionamentos. Perceba que a sua força interna é maior do que qualquer tipo de dependência emocional que pode ser criada de forma inconsciente.

Peixes

O encontro entre o Sol e Vênus retrógrada que está acontecendo em Capricórnio durante esse fim de semana te leva a refletir sobre o seu próprio valor, mas também sobre o quanto você tem valorizado e tratado de forma emocionalmente responsável as pessoas com quem você convive. A insegurança e o apego podem criar padrões desafiadores para os relacionamentos dos piscianos.

Touro

Hoje por volta das 18 horas a Lua forma uma conjunção com Quíron em Áries, o que pode gerar alguns conflitos, caso algum assunto ou situação ‘toque na ferida’. É preciso ter o cuidado de perceber que a outra pessoa pode não ter tido a intenção de te chatear ou constranger. Tente não levar tudo ao pé da letra.

Sagitário

A Lua em Áries desperta um anseio por aventuras, por desbravar coisas novas e vislumbrar possibilidade. É importante dar espaço para essa expansão, mas é preciso manter em mente a noção de responsabilidade afetiva, que é evidenciada pelo encontro entre o Sol e Vênus retrógrada, que está acontecendo neste momento.

Virgem

Hoje a Lua em Áries forma uma conjunção com Mercúrio (o planeta regente de Virgem) que se encontra em Aquário. Esse aspecto é considerado benéfico na Astrologia e indica que os virginianos se tornam mais abertos para dialogar, sem deixar que seus preconceitos sejam predominantes.



