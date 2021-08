Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (7/8)

Hoje a Lua entra em Leão logo no início do dia, o que nos deixa mais animados para passar o fim de semana fazendo coisas que nos proporcionam prazer.

Como Leão é um signo de fogo, ele desperta nossa energia interna e é interessante aproveitá-la para mover seu corpo, prestando mais atenção nele e suas necessidades.

Fazer alguma exercício, dançar, se alongar ou fazer yoga para relaxar a mente são opções para gerar movimentação, mas é importante fazer algo que você não está acostumado, que lhe permita sair da rotina.

Em relação a inquietações emocionais, esse é um momento que pode ser melhor aproveitado se pararmos para prestar atenção nos pequenos detalhes, nas coisas que passam despercebidas, mas que são importantes demais.

Os aspectos tensos que estão se formando entre o Sol, Saturno retrógrado e Júpiter retrógrado podem nos influenciar a nos irritar com mais facilidade. Por isso, é mais indicado evitar assuntos delicados e buscar motivos para ser grato.

Aquário

As energias de Leão causam transformações em relação às suas emoções e fazem suas relações florescerem, nutrindo as boas parcerias e trazendo luz para o que precisa mudar para que seus relacionamentos se fortaleçam. É preciso ter cuidado para não esperar demais do outro, criando expectativas irreais.

Capricórnio

Com Júpiter transitando por Aquário, o planejamento é importante. Mas não deixe de fazer nada por medo de errar. Esteja aberto a curtir uns bons tombos e aprender com eles. Você não está sozinho nos processos. Esse é um momento para unir esforços e compartilhar dificuldades, aprendizados e experiências.

Câncer

Para você, canceriano(a), os relacionamentos também são uma grande fonte de apoio, mas a necessidade de agradar que você ama pode te levar a perder os limites da sua individualidade. Por esse motivo, aproveite o clima reflexivo despertado pela retrogradação de Júpiter para revisar suas prioridades.

Escorpião

Esse é um momento interessante para acolher seu corpo, sua sexualidade e tudo aquilo que te faz sentir bem consigo mesmo. As preocupações, compromissos e demandas da vida prática geram uma aceleração mental que faz com que você se desconecte da sua essência. Tente sair desse modo automático.

Leão

Como Júpiter está retrogradando em seu signo oposto, leonino(a), você tende a sentir os efeitos deste trânsito de forma mais intensa. Esse pode ser um momento confuso para as pessoas com quem você se relaciona, ou até nos seus relacionamentos em si. É preciso definir o que você deseja para saber o que deve fazer.

Gêmeos

Perceba que a cada vez que você se sente impedido de alguma forma, você precisa desenvolver novas habilidades e estratégias para se reconstruir e vencer os obstáculos. Por isso, é importante aprender que ‘cair’ é uma parte fundamental do processo de evolução pelo qual todos nós precisamos passar para que seja possível despertar todo o nosso potencial.

Sagitário

Vênus está em Virgem, passando pelo seu meio do céu, fazendo com que esse seja um bom momento para pacificar as coisas, facilitar seus processos e encontrar acolhimento, apoio e suporte. Seu trabalho pode estar passando por uma boa fase e seus projetos pessoais tendem a ser bem recebidos.

Libra

A entrada da Lua em Leão pode movimentar o seu fogo interno, chamando a sua atenção para as coisas que lhe proporcionam prazer e lhe sustentam. Isso envolve hobbies, relacionamentos, prazer sexual e outras formas de expressão pessoal que te fazem ser quem você é. Tenha orgulho de si mesmo(a).

Peixes

Vênus está transitando pelo signo oposto ao seu, o que te ensina a cair com elegância e a não ter medo de errar. Mas é preciso aprender a cair de um jeito que o tombo não seja tão duro. É preciso ter uma atenção especial para as expectativas irreais, principalmente no que se refere às suas autocobranças.

Virgem

Mercúrio (planeta regente de Virgem) segue próximo ao Sol no signo de Leão, o que indica estresse, confusão mental e reviravoltas. Apesar de isso parecer um tanto quanto problemático, é um processo que te leva a passar por uma evolução intensa (caso você esteja aberto a isso), porque tende a impulsionar sua criatividade e seu autoconhecimento.

Áries

Caso você tenha algum projeto com que se importe muito, esse momento astrológico representa um convite para desacelerar, se reconhecer e se reorganizar. Isso vale para projetos profissionais ou algum plano que envolva amor ou amizade. Antes de falar com o outro, busque entender com paciência o que você está sentindo.

Touro

Para chegar mais longe e mais alto, é necessário, em primeiro lugar, confiar em si mesmo e ‘dar a cara a tapa’. As limitações que você estabelece a si mesmo são a única coisa que pode te prender no mesmo lugar. Não há nenhum problema em aceitar o apoio de outras pessoas no meio do caminho, assim como você também pode ajudar quem está a sua volta.

