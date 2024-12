Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (7/12)

Vênus chega em Aquário, marcando um período de inovação nos relacionamentos e nos valores pessoais. Este trânsito incentiva a busca por conexões mais livres e autênticas, promovendo a originalidade e a independência nas interações afetivas. É um momento propício para romper com padrões tradicionais e explorar novas formas de amar e se relacionar, valorizando a liberdade individual e a compatibilidade intelectual.



Antes de se estabelecer plenamente em Aquário, Vênus forma uma conjunção com Plutão, aspecto que intensifica as emoções e traz à tona questões profundas nos relacionamentos. Este encontro pode exigir que enfrentemos medos e inseguranças ocultas, promovendo transformações significativas nas dinâmicas afetivas. É um período de fim e recomeço, onde é necessário lidar com emoções intensas e, possivelmente, turbulentas, para alcançar uma renovação emocional.



Para aliviar um pouco a pressão do dia, a lua ingressa em Peixes, aumentando a sensibilidade e a intuição. Este posicionamento lunar nos convida a mergulhar em nossas emoções e a buscar a quietude interior. É um momento favorável para a introspecção, a meditação e a conexão com o lado espiritual, reconhecendo que, no silêncio e nos vazios, reside o potencial para novos começos.

Áries

A entrada de Vênus em Aquário mexe com suas amizades e projetos de longo prazo. Avalie quem está ao seu lado e como essas conexões contribuem para o seu crescimento. Este é o momento de soltar vínculos desgastados e abraçar novas parcerias que ressoem com seus ideais.

Touro

Vênus ilumina sua área profissional, trazendo inovação para sua forma de se destacar. É hora de transformar padrões antigos e ousar mais em suas metas. Antes disso, Plutão pede que você encare os medos relacionados ao sucesso e à exposição pública.

Gêmeos

Com Vênus em Aquário, o desejo de explorar o novo e aprender algo diferente ganha força. Questione crenças limitantes e busque conhecimentos que expandam sua visão de mundo. Plutão pede que você deixe para trás velhas ideias que não sustentam mais sua evolução.

Câncer

As águas profundas serão ativadas, trazendo a necessidade de revisitar medos e tabus. Vênus em Aquário convida você a transformar suas relações íntimas, mas antes, Plutão exige que você enfrente inseguranças e emoções reprimidas.

Leão

Com Vênus em Aquário, suas relações estão passando por um chamado à liberdade e autenticidade. Reavalie dinâmicas de poder ou controle nos vínculos. Plutão pede que você encerre ciclos tóxicos antes de construir algo mais leve e verdadeiro.

Virgem

Sua rotina está sendo sacudida por Vênus em Aquário, que pede inovação em sua forma de trabalhar e cuidar de si. Liberte-se de hábitos que já não funcionam e crie espaço para mais equilíbrio. Plutão pede atenção às emoções que afetam sua saúde.

Libra

Escorpião

Transformações no ambiente familiar são inevitáveis com Vênus em Aquário. É hora de inovar sua relação com o lar e com suas raízes. Plutão pede que você enfrente traumas ou emoções guardadas para encontrar mais paz em seu espaço íntimo.

Sagitário

Sua forma de se expressar está pedindo renovação com Vênus em Aquário. Experimente novas maneiras de comunicar suas ideias. Plutão pede que você libere ressentimentos guardados, principalmente em relações próximas, como irmãos ou vizinhos.

Capricórnio

Com Vênus em Aquário, é hora de inovar na forma como você lida com suas finanças e reconhece seu próprio valor. Plutão desafia você a encarar medos de escassez e desapegar de padrões que limitam seu merecimento.

Aquário

Vênus chega em seu signo, trazendo um brilho especial para sua identidade. É o momento de explorar novas formas de se expressar e mostrar ao mundo quem você é. Plutão pede que você enfrente medos profundos de mudança para viver sua autenticidade plena.

Peixes

Com Vênus em Aquário, você é chamado a olhar para o que está escondido em seu inconsciente. Encare medos e padrões autossabotadores que precisam ser transformados. Plutão oferece a oportunidade de curar o que já não faz sentido e renascer espiritualmente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.