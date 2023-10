Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (7/10)

O Sol brilha em Libra ensina sobre a arte de conviver e partilhar. E é a última fase da lunação virginiana, da purificação e aperfeiçoamento da Alma. É um ciclo que finaliza com uma lua sentida, na concha, esvaziando-se e mais sensível do que nunca. Não é um bom momento para embates porque o clima fica acirrado e os humores mais coléricos,

O céu de sábado (e do fim de semana inteiro) não promete tranquilidade. Todo cuidado é pouco se for pegar um voo ou a estrada, se for discutir uma relação, se for usar ferramentas de cortes ou fogo e se for enfrentar lugares lotados.

A lua faz vários aspectos desafiadores e finaliza o dia atada, inquieta e resistente.

Você pode sentir que está sendo controlado(a) ou abusado(a) em algum momento. E esse é o ponto crucial para finalizar o ciclo virginiano. A pressão sobe e você se prepara para se defender de situações desconfortáveis.

E a saída é ouvir a sua intuição, se ela sinalizar, vá embora agora. Tome a sua decisão.

A noite a lua chega no signo de Leão e dica é não apelar para o drama, equilibrar a balança.

Áries

Confie na sua intuição, ariano(a). Sua sensibilidade está a todo vapor hoje. Para os arianos solteiros, abra a porta para chegada de um novo amor e se está envolvido(a) num relacionamento, interaja mais, seja mais criativo(a). O sábado se resume em novas conquistas.

Touro

Faça uma pausa e reflita sobre os próximos passos na jornada; avalie os resultados e veja as novas oportunidades. A partir do dia 14/10 você pode colocar em prática os planos mais ousados, aqueles que você sempre teve receio de arriscar.

Gêmeos

A dica é manter a paciência e a perseverança, geminiano(a). As batalhas que ele enfrentou estão chegando ao fim. São os seus atos que serão recompensados, basta continuar no caminho certo.

Câncer

Você está no caminho correto para alcançar os seus objetivos. Você possui autonomia para decidir as questões as quais aborda e domínio para elaborar as melhores rotas. Acredite em seu potencial e seu talento, não tenha receios nem se atrase por medo de agir.

Leão

Será um ótimo momento para investir em negócios ou ideias empreendedoras. Você revela um alto nível de confiança em sua sabedoria e análise de situações e ambiente. Você está pronto(a) para enfrentar os problemas, compreender a realidade e utilizar o seu raciocínio para influenciar o que for necessário.

Virgem

Às vezes na vida é necessário retornarmos para o ponto de partida, o novo ciclo e esta é vai pela estrada encarando os desafios no momento em que eles aparecem, não planeja, simplesmente tem a fome de viver novos ares. Suas ações são naturais e espontâneas, embora haja aquele frio na barriga do que é desconhecido, ele parte com o pensamento de que tudo pode acontecer e que no final será uma excelente aprendizagem.

Libra

Uma boa notícia está chegando até você. Pode ser uma declaração de amor, uma mensagem que acabe com algum desentendimento ou novidades que causem alterações. É um momento propício para refletir e pensar no que você realmente deseja. Se você não estiver bem com alguma questão, poderá se sentir balançado(a).

Escorpião

Prepare-se para as reviravoltas que a vida dá. Não tenha medo, esteja aberto(a) para as mudanças que poderão trazer experiências muito importantes e necessárias para a sua vida.

Sagitário

É apropriado construir e lançar as bases para o futuro, particularmente, na área de trabalho e finanças. Dedique-se à realização concreta do que você tem em mente, porque este é o momento certo para trabalhar com firmeza.

Capricórnio

Ação, capricorniano! Você precisa ser ágil para saber agarrar as oportunidades. É o momento de você dar início aos planos importantes em sua vida, ou seja, neste momento tudo que você realizar com dedicação e confiança está destinado a dar certo.

Aquário

Você está com o poder de renovação, aquariano(a). Adapte-se às circunstâncias que estão mudando, coloque suas ideias em ordem e ache o caminho certo a seguir. Não tenha vergonha dos seus desejos. Você se sente bem mais seguro(a) do que antes, o seu poder de conquista está super elevado.

Peixes

Chegou a hora de agir, pisciano. Todos os desafios de superar desafios, assim como de conquistar ou concretizar algo que já havia sido iniciado. Siga em frente e deixe as sombras para trás.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.