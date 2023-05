Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (6/5)

Peixes

Escorpião

Libra

Câncer

Leão

Gêmeos

Virgem

Sagitário

Aquário

Capricórnio

Touro

Áries

Hoje a Lua inicia o dia em Escorpião, sendo um momento de muita introspecção, reflexão e movimento sobre si e seus desejos. Aproveite para colocar em ordem seus pensamentos e como vem organizando sua rotina e obrigações. Se atente ao momento que ela fica fora de curso, de 11:40h até 17 horas, em que você pode sentir sua mente longe, se sentir cansado e um pouco fora do eixo. A entrada da Lua em Sagitário logo em seguida traz uma energia para sua noite de sábado, sendo um momento para se permitir viver, expressar seus sentimentos, ou se permitir sentir o que vem reprimindo em sua vida. É um momento de acolher quem você é, mudando sua perspectiva.A entrada da Lua em Sagitário formando um sextil com Plutão pode trazer à tona emoções profundas e intensas em relação à busca por transformação pessoal. Seu lado mais sensível e intuitivo pode fazer com que se sinta mais conectado com seu interior.Os trígonos da Lua em seu signo com Marte e Netuno, potencializam sua força e motivação para a vida, ajudando-o a superar obstáculos e desafios. É um momento para buscar a sua verdadeira essência, e conectar-se com seu lado espiritual e emocional.Os trânsitos do dia podem despertar uma maior sensibilidade emocional em sua vida, incentivando-o a buscar harmonia e a cooperação em suas relações pessoais e profissionais. Você pode sentir uma necessidade maior de se conectar com aqueles que o cercam em um nível mais profundo.A entrada da Lua em Sagitário pode trazer uma vontade de se conectar com sua espiritualidade e buscar um propósito maior em sua vida. Você pode sentir-se mais inclinado a explorar questões que envolvam sua essência, sendo um ótimo momento para se conectar com seu interior.A Lua em Sagitário pode despertar uma vontade maior de se divertir e se expressar criativamente. Você pode se sentir mais inspirado a explorar suas habilidades artísticas e criativas e isso pode ser uma ótima oportunidade para desfrutar da vida e se expressar livremente.A Lua em Escorpião forma um trígono com Marte, seu planeta regente, este aspecto pode trazer um maior senso de confiança e auto-estima para sua vida, incentivando-o a buscar suas paixões e desejos pessoais. Você pode se sentir mais energizado e motivado para perseguir seus objetivos e alcançar metas.O trânsito entre a Lua em Escorpião e Netuno pode trazer uma conexão maior com seu lado espiritual em sua vida, incentivando-o a buscar significados e propósitos em sua vida. Você pode se sentir mais tolerante ao se envolver em atividades que tragam paz e tranquilidade à sua vida.A entrada da Lua em seu signo enfatiza sua autoconfiança e seu senso de aventura, possibilitando que se sinta mais motivado a explorar novas ideias. É um momento de refletir sobre seus sonhos e começar a se movimentar em busca deles.O trígono entre a Lua em Escorpião e Marte pode trazer uma maior confiança e auto-estima para sua vida, incentivando-o a perseguir seus objetivos e metas pessoais. Você pode sentir uma necessidade maior de se expressar e compartilhar suas emoções com os outros.Os trânsitos do dia podem despertar uma maior sensibilidade para sua vida, incentivando você a explorar suas emoções mais profundas. Você pode se sentir mais tolerante a buscar um equilíbrio emocional para sua vida.O trígono entre a Lua e Marte desperta uma maior sensibilidade para sua vida, levando-o a buscar mais conforto e segurança emocional. É um momento para ser mais tolerante a expressar suas emoções e se conectar com as pessoas em um nível mais profundo.A Lua em Escorpião traz uma sensibilidade e intuição mais forte em sua vida, incentivando-o a confiar em sua intuição e seguir mais seu coração. Você pode sentir uma necessidade maior de se conectar com seu lado espiritual e encontrar significado em sua vida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.