Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (6/11)

Escorpião é considerado um dos signos mais fortes e determinados do zodíaco e essas características se tornam mais nítidas nesse momento, em que o Sol e Marte estão transitando por esse signo. Isso significa que estamos vivenciando um momento em que nossos objetivos se tornarão mais claros e teremos mais consciência e coragem para encarar a realidade tal como ela é.

Ao se conectar com seu eu interior, é possível perceber aquilo que você precisa trabalhar em si mesmo, para agir com assertividade. Além disso, Vênus, o planeta regente dos relacionamentos, ingressou em Capricórnio ontem, o que indica um bom momento para desenvolver relações profissionais.

Porém, as energias capricornianas despertam certo mau humor, já que elas são relacionadas à disciplina e às cobranças. Ao mesmo tempo em que você não terá muita paciência para dar satisfações, é provável que você queira cobrar mais das pessoas com quem se relaciona.

Aquário

O posicionamento de Vênus em Capricórnio pode ser tranquilizante para você, que estava sofrendo com a instabilidade emocional incitada pelos últimos trânsitos astrológicos. Porém, você deve ter muito cuidado para não adotar uma postura arrogante e para não se direcionar às outras pessoas com um tom de superioridade. Esses comportamentos podem gerar sérios conflitos, principalmente no ambiente de trabalho.

Capricórnio

Hoje Vênus entra em Capricórnio e, após dias intensos em que a impulsividade pode ter nos causado sérios problemas, esse posicionamento incita uma postura mais cautelosa. As energias capricornianas despertam o anseio por controle emocional, o que nos influencia a validar apenas as emoções que você compreende racionalmente, mas isso pode gerar ansiedade, caso você comece a reprimir seus sentimentos.

Gêmeos

A paciência não costuma ser um traço marcante dos geminianos, mas a entrada de Vênus em Capricórnio facilita seu controle emocional e é interessante para você integrar essa habilidade à sua personalidade, buscando equilíbrio entre razão e emoção. Apenas tome cuidado para não adotar uma postura crítica e hostil.

Escorpião

A presença de Vênus em Capricórnio evidencia os traços mais responsáveis e analíticos da sua personalidade, o que é positivo para refletir sobre as últimas situações problemáticas nas quais se envolveu, para analisar como você poderia ter agido melhor. Tome cuidado para não magoar o outro com críticas desnecessárias.

Leão

O posicionamento de Vênus em Capricórnio pode te deixar mais estressado, fazendo com que você projete nos outros o que está te desagradando em si mesmo. Esse é um bom momento para refletir sobre esses aspectos, assumindo suas responsabilidades e considerando quem você deseja ser e quais mudanças devem ser realizadas para que você alcance aquilo que anseia.

Libra

Os librianos apreciam a entrada de Vênus em Capricórnio, porque esse posicionamento os devolve um pouco de controle emocional, que estava em falta nos últimos dias. Porém, é importante que você não cale seus sentimentos, mas busque aprender a lidar com eles de forma mais equilibrada, sem ignorá-los e sem deixar que sejam superiores à razão.

Câncer

A entrada de Vênus em Capricórnio desperta um olhar mais racional sobre as situações que você está vivendo, o que te ajuda a resolvê-las de forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. Porém, isso exige certo esforço, porque seus sentimentos estão amplificados devido ao movimento do Sol e de Marte por Escorpião, que é um signo de água assim como Câncer. Esse é um contexto propício para desenvolver melhor o equilíbrio emocional.

Sagitário

Como Vênus acabou de sair de Sagitário, é possível que você se sinta um pouco desanimado, mas, ao mesmo tempo, tenha mais segurança para lidar com seus impulsos. Por isso, quando estes vierem à tona, procure acolhê-los conscientemente (sabendo que também são partes importantes de você) para, assim, retirar o poder que eles têm de te dominar.

Virgem

As energias capricornianas são relacionadas à ambição e, consequentemente, à determinação para correr atrás dos seus objetivos, o que te ajuda a recuperar o ânimo no trabalho. Por outro lado, outra tendência despertada pela entrada de Vênus em Capricórnio é o criticismo, que abrange você mesmo e as pessoas à sua volta, gerando ansiedade e possíveis discussões.

Áries

A presença de Vênus em Capricórnio te ajuda a lidar com suas emoções com mais serenidade, tendo em vista que nos últimos dias seus impulsos podem ter gerado situações problemáticas. Aproveite esse momento para refletir sobre esses conflitos (sejam eles internos ou externos), mas tome cuidado para não adotar uma postura crítica e orgulhosa, que não te leva a lugar algum.

Touro

A confusão mental que estava te atingindo nos últimos dias é amenizada hoje, com o ingresso de Vênus em Capricórnio. Você pode aproveitar esse momento para refletir sobre os seus sentimentos com um pouco mais de racionalidade, questionando-se sobre as raízes dessas suas emoções, o que te ajuda a observá-las por outro ângulo.

Peixes

As tendências despertadas pelo posicionamento de Vênus em Capricórnio são incômodas para você e podem te levar a sentir certo desânimo ou carência, porque as pessoas à sua volta podem não estar disponíveis como você esperava. Por isso, é interessante aproveitar esse momento para desenvolver melhor a sua independência emocional, buscando entender suas inseguranças para lidar com elas de forma corajosa.