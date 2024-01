Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (6/1)

Neste Dia de Reis, se permita ser guiado(a) pelas estrelas, assim como Baltasar, Gaspar e Belchior, que seguiram os sinais das estrelas e foram ao encontro da Luz, da Verdade e da Vida. O nascimento de Jesus estava escrito no céu, um céu que nos guia em direção à luz e ao amor. E hoje a mensagem das estrelas para você é: Não deixe que as feridas e ressentimentos interfiram na sua jornada. Aproveite a passagem da Lua pelo signo de escorpião e desperte o seu poder de transformar tudo o que parecia perdido em algo novo e renascer ainda mais forte. E no final do dia a Lua se opõe a Urano e não existe outra saída se não for mudar, renovar ou se reinventar.

Áries

Que tal se abrir a novas experiências? Se você se encontra resistindo a mudanças ou a novas situações, confie na sua capacidade de superar desafios e emergir renovado(a). Você não perde nada, mas acaba ganhando uma maior compreensão de si mesmo(a) e dos outros.

Touro

Tire um tempo para cuidar de si mesmo(a) e dos seus relacionamentos. O sábado pede que você crie um momento de intimidade entre vocês. Tudo que você precisa nesse momento é se livrar os excessos e sobrecargas e focar nas atividades que visam sua organização interior. Saiba dizer não quando necessário.

Gêmeos

O sábado pede quietude, geminiano(a). Aproveite para contemplar sua vida e refletir sobre suas experiências, especialmente aquelas relacionadas a grupos e amigos. Cultive suas amizades. E lembre-se que o excesso de trabalho não é o caminho para o poder. Promova mudanças na sua rotina e no seu trabalho diário.

Câncer

Sinto que você está pronto(a) para novos começos, se entregue a impermanência da vida e aceite as mudanças, pois elas são inevitáveis. Mas antes disso, corte os fios que prendem ao passado. Aproveite essa energia escorpiônica no céu e transmute seus traumas emocionais para que não atrapalhem sua autorelização.

Leão

Não é hora de agir, leonino(a). Confie no processo, pois essa situação que você está enfrentando agora está trazendo muita transformação e expansão para sua vida. E por mais que você não enxergue agora, o universo está te preparado para algo significativo que está por vir. Mas seja paciente, pois os resultados não serão imediatos.

Virgem

Se prepare para agir, virginiano(a). Você está pronto para enfrentar os próximos desafios e buscar novas oportunidades com coragem. Mas antes disso, mergulhe em seus sentimentos e aproveite para transmutá-los. Chega de carregas pesos, praticar o desapego é essencial. Comece nas pequenas coisas, doe o que não é mais necessário e isso acaba virando um hábito.

Libra

Você está vivendo com presença, libriano(a)? Pare de divagar e calcular todos os passos o tempo todo. Tente se envolver mais com tudo que você faz, pois sua mente está sempre inquieta, pensando e planejando. Mas lembre-se que o excesso de praticidade acaba te deixando desconectado(a) e perdido(a) e você acaba sendo levado(a) para outros caminhos.

Escorpião

O sábado te convida ao autocuidado, escorpiano(a). Ao invés de se sobrecarregar com responsabilidades o tempo todo, tente relaxar um pouco mais. O excesso de perfeccionismo te deixa esgotado(a), mas tudo que você precisa fazer agora é buscar momentos alegres e tentar descontrair um pouco. Lembre-se que não existe certeza em um mundo tão incerto.

Sagitário

As transformações anda intensas né, sagitariano(a)? Não tenha medo, se entregue, chega de resistir. Quando você se agarra ao passado, sua vida acaba estagnada. Lembre-se que você está vivendo um momento de autodescoberta, despertando a consciência do seu próprio valor.

Capricórnio

Você escolhe a leveza ou a ansiedade gerada pelo controle? Tente respirar um pouco mais, afrouxe a gravata, faça alongamento. Esse estado constante de tensão e alerta acabam limitando as suas experiências e te impedindo de viver em paz e com calma. Seja mais flexível, pois erros e imprevistos acontecem.

Aquário

Se liberte de tudo que impede o seu crescimento pessoal, emocional e profissional, aquariano(a). Sinto que algum julgamento está limitando o seu potencial. Tente se conectar mais com as pessoas, promova espaços de diálogo e seja mais compassivo. O momento pede que você busque uma solução para abrir novos caminhos, tanto na sua vida pessoal como profissional.

Peixes

Novidades a caminho, pisciano(a). Compartilhe seus talentos com o mundo, pois você pode contribuir de maneira muito significativa. Chegou a hora de valorizar seus recursos internos e tudo aquilo que você é capaz de produzir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.