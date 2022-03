Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (5/3)

Escorpião

Amanhã, Vênus e Marte ingressam em Aquário, nos fazendo perceber a necessidade de ter espaço nos relacionamentos, para não limitar nossa vida a eles (fazendo com que uma relação seja o único fundamento do nosso futuro). Para que isso não nos afete profundamente, precisamos acolher o que estamos sentindo e os questionamentos que estarão vindo à tona nos próximos dias. Além da importância de validar nossas emoções, precisamos ter cautela para não tomar nenhuma atitude ou decisão definitiva, sem ter analisado antes – por exemplo, fazer uma coisa que não faria sentido nenhum para você há alguns dias. Apesar disso, podemos aproveitar a influência do romantismo de Peixes e as ideias inovadoras de Aquário para ter momentos únicos com as pessoas amadas – como um jantar a luz de velas, um piquenique no parque ou um bilhete surpresa.É comum para a maioria das pessoas ficar reclamando sobre a vida – seja sobre relacionamentos, emprego ou algo que se sentem obrigadas a fazer. Para não ficar pensando que gostaria de estar fazendo outra coisa durante a maior parte do seu dia – ou seja, por grande parte da sua vida – é preciso questionar a si mesma sobre suas motivações.A energia forte de Capricórnio (devido ao alinhamento planetário que está acontecendo entre Marte, Vênus e Plutão) pode, em suas vibrações mais baixas, trazer um certo pessimismo. Então escolha canalizar a influência desse signo de forma elevada, focando em concretizar o que faz sentido para você.Como as energias aquarianas são relacionadas a grandes transformações, os nativos desse signos serão direcionados a pensar em novas perspectivas e possibilidades, e a enxergar a importância de nos dedicar ao processo de evolução.A influência de Marte e Vênus em Aquário faz com que você se sinta mais preparado para implementar algumas mudanças na sua vida. Para aproveitar essas energias, não fique postergando as transformações que você já sabe (a algum tempo) que são necessárias para o seu próprio bem. Busque resgatar sua força e coragem.A forte influência de Peixes desde o final de fevereiro nos ajuda a renovar as esperanças. Por isso, permita-se sonhar alto e reflita cuidadosamente sobre aquilo que realmente faz sentido para você, o que te inspira. Com a influência de Aquário, será um bom momento para investir nas suas próprias ideias, expressar seu potencial para o mundo e buscar crescimento profissional.Costumamos viver sem considerar nossa própria história como um empreendimento. As obrigações e afazeres podem nos levar a seguir um ritmo automático – trabalhando apenas pelo dinheiro, por exemplo. Por isso é tão importante pensar grande, e entender a si mesma como um projeto que está em constante aperfeiçoamento e superação dos obstáculos.Quando estabelecemos uma meta – por exemplo, seguir uma receita para preparar um prato diferente – estamos agindo conforme o que é necessário para finalizar esse objetivo. Por isso, é interessante aproveitar o sábado para estabelecer algumas metas que você quer cumprir na próxima semana – mesmo que sejam coisas simples como tomar 2L de água diariamente.A falta de controle emocional pode fazer com que você desconte sua irritação nos outros, tentando encontrar um culpado para os seus problemas. Lembre-se que é preciso olhar para dentro de si antes de apontar o dedo para o outro. Fazer essa reflexão evita atitudes impulsivas, além de te ajudar a se entender melhor.Com a Lua em Áries e os aspectos dos últimos dias ainda acontecendo, é possível que as situações se intensifiquem e as pessoas fiquem mais reativas. Tenha um pouco mais de cautela com a impulsividade e respire fundo caso você ou alguém próximo esteja impaciente.O momento está bem intenso e pode trazer desafios (e acidentes, dores de cabeça ou outras questões de saúde, então tenha mais cuidado!), mas ao mesmo tempo ele é muito potente. Reflita sobre os sonhos que você quer expandir e o tipo de vida que você realmente quer viver.Coloque sua energia em abundância, expansão de coisas boas, espiritualidade e amor. Foque no que você pode fazer de bom pela sua vida, pois quanto mais feliz você for, mais força terá para ajudar e transformar o coletivo. Assumir o que você deseja é o primeiro passo para conquistar a vida dos seus sonhos.A Lua entrou na sua fase Nova na última quarta-feira e agora, com a presença desse astro no signo de Áries, você pode sentir mais motivação para fazer o que for preciso. Caso tenha decisões importantes para tomar que não possam esperar até segunda-feira, aproveite o dia de hoje.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.