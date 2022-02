Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (5/2)

Câncer

Ontem a Lua ingressou em Áries, e continua transitando por este signo hoje. Em um momento em que toda a conjuntura astrológica tem nos deixado mais tensos e um pouco confusos sobre nossos pensamentos e sentimentos, a influência ariana pode se configurar como um desafio para manter a paciência. Por isso, a tendência de descontar o excesso de emoções nas pessoas ao seu redor em momentos de estresse aumenta a probabilidade de acontecerem discussões nesse momento. O diálogo é muito importante em todos os tipos de relacionamentos, mas requer aprender a compreender o outro, que também fará isso por você. Esse movimento recíproco apenas acontece quando você está preparado para ouvir opiniões diferentes da sua e, mesmo que escute algo que te desagrade, esforce-se para compreender o ponto de vista da outra pessoa. Porém, isso pode ser ainda mais desafiador quando estamos sob a influência da Lua em Áries, por isso, é importante evitar assuntos delicados e ter cuidado para não 'falar demais'.A Lua é o planeta regente de Câncer e, quando ela se encontra posicionada em Áries você pode irritar-se com facilidade. Além disso, as energias arianas também podem fazer com que você tente impor sua vontade sobre as outras pessoas. Mesmo que você tenha as melhores intenções, tudo o que pode fazer é aconselhar e apoiar.Você pode se comportar de forma explosiva quando algo sair do seu controle, devido à influência da Lua em Áries. Essa tendência da sua personalidade demonstra que você associa o controle à segurança e, quando algum contratempo acontece, você pode perder o equilíbrio emocional e duvidar da sua capacidade. Tente não se cobrar tanto.Durante o trânsito da Lua por Áries, os nativos de Aquário se sentem mais ansiosos, como se precisassem carregar o mundo nas costas. Por mais que você tenha boas intenções, nada de bom acontece quando uma pessoa se sobrecarrega de responsabilidades. Por isso, priorize-se e tenha um tempo para você mesmo.A falta de controle emocional pode fazer com que você desconte sua irritação nas pessoas ao seu redor, tentando encontrar um culpado para os seus problemas. Lembre-se que é preciso olhar para dentro de si antes de apontar o dedo para o outro. Fazer essa reflexão evita atitudes impulsivas e te ajuda a se entender melhor.O sextil de Marte (que está em Capricórnio) está formando com Júpiter traz impulso para você expandir seus sonhos de forma corajosa e determinada, o que também é favorecido pela influência da Lua em Áries. Com o que você precisa se comprometer cada vez mais para realizar o que deseja?O momento está muito favorável para buscar os seus sonhos, apesar dos efeitos de Mercúrio retrógrado ainda serem sentidos. Talvez valha a pena esperar mais um pouco para acelerar de vez, mas muitos insights podem estar surgindo, e surpresas incríveis podem vir à tona se você se abrir para novas experiências.Os nativos de Leão podem se tornar mais autoritários e arrogantes quando a Lua se encontra em Áries. Além disso, tome cuidado para que você não tente manipular as pessoas a agir de acordo com a sua vontade. Mesmo que você tenha boas intenções, saiba respeitar opiniões diferentes.Hoje a Lua em Áries forma um sextil com o Sol em Aquário, o que configura um dia estressante, marcado por imprevistos e desentendimentos. Além disso, Vênus forma um aspecto desarmônico com a Lua, indicando que precisamos ter cuidado com decisões impulsivas.A presença da Lua em Áries pode fazer com que você queira exigir que as pessoas ao seu redor se comportem de acordo com as suas expectativas. Tenha cuidado para não agir de forma grosseira no calor do momento. Quando estiver estressado, prefira não tomar nenhuma decisão antes de organizar suas ideias.A quadratura que a Lua forma com Vênus hoje pode fazer com que você se sinta irritado e, consequentemente, tenha dificuldade em expressar o que está sentindo. Isso pode gerar desentendimentos caso as partes envolvidas não tenham cuidado para não perder a razão. Busque se colocar no lugar do outro.Assim como Sagitário, Áries também é um signo de fogo, marcado pela energia, coragem e independência. Por isso, a conjuntura astrológica atual faz com que seus sentimentos se evidenciem com mais força. Procure manter o equilíbrio emocional.Os nativos de Virgem podem ficar mal humorados e exigentes quando a Lua se encontra em Áries, fazendo 'tempestade em copo d'água' quando as coisas não acontecem como imaginavam. Saber relevar as coisas é um sinônimo de inteligência emocional, porque nem tudo que te incomoda deve ser entendido como um problema.