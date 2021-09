Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (4/9)

Hoje a Lua continua transitando por Leão, o que nos deixa mais animados e dispostos fisicamente. Podemos aproveitar esse sábado para fazer atividades físicas ao ar livre, mesmo que seja uma caminhada leve.

Fazer algo diferente do usual nos ajuda a renovar as energias físicas e mentais, e é importante considerar isso uma necessidade básica. Além disso, as energias leoninas tendem a nos deixar mais estressados e egocêntricos.

Por isso, é importante ter cuidado para não nos deixar levar pelos sentimentos e acabar falando coisas desagradáveis nos momentos de estresse.

Tentar compreender os sentimentos dos outros é muito importante antes de tirar conclusões precipitadas e agir com base nelas.

É preciso aprender a respirar fundo e saber quando não falar e não agir até que o estresse seja amenizado. Aproveite o fim de semana para tentar ter momentos mais tranquilos e conversas mais leves.

Aquário

Desperte sua coragem interior através das atitudes que você vai manifestar no dia de hoje. Os aspectos que a Lua em Leão está formando com outros astros vão beneficiar tudo o que você fizer, com o intuito de superar a si mesmo(a) no âmbito pessoal e profissional. Adquirir um curso de inteligência emocional pode ser um bom investimento nesse momento.

Câncer

Tenha coragem de se movimentar seguindo a sua intuição, sem se prender a preconceitos sociais ou aqueles que partem de si mesmo(a) acerca de onde você quer chegar profissionalmente. Está tudo bem mudar de ideia, desde que você esteja sendo fiel a si mesmo(a) e tenha um planejamento para fazer essas transformações de forma responsável.

Capricórnio

Mantenha em mente que existe uma versão futura sua que tem muito orgulho de você e dos passos que você está dando para se tornar uma pessoa melhor e para construir sua realidade de forma que faça sentido para você. Aprenda a valorizar cada pequena conquista que está te levando a ser quem você deseja.

Gêmeos

Os geminianos estão entre os mais afetados pelos muitos aspectos que Mercúrio, seu planeta regente, está fazendo com outros astros hoje. Por isso, saiba que é normal se sentir mais ansioso e acelerado, mas tente equilibrar essa tendência fazendo algo que te desestresse, como um exercício físico ou meditação.

Leão

Tenha cuidado com extremismos, porque o posicionamento da Lua no seu signo tende a evidenciar o egoísmo e pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.

Libra

A conjuntura astrológica atual te convida a parar de ficar postergando aquilo que você sente que precisa fazer, mas fica constantemente encontrando desculpas para se ocupar com outras coisas. Esses gestos de auto sabotagem costumam ser motivados por alguma insegurança sua. Tente identificar isso para saber que padrão de pensamento precisa ser alterado.

Escorpião

Os nativos de Escorpião tendem a ficar mais irritados quando Mercúrio faz vários aspectos com outros astros, como hoje. Por outro lado, caso você consiga controlar seus ânimos, a conjuntura astrológica atual pode ser benéfica para que você tenha momentos de descontração, que te fazem sentir mais motivado.

Peixes

Os aspectos que estão se formando no céu hoje podem fazer com que você se sinta confuso emocionalmente, dividido entre sua razão e sua emoção. Por esse motivo, tenha cautela para lidar com seus sentimentos sem tomar nenhuma atitude (ou decisão) impulsiva, da qual possa se arrepender posteriormente.

Sagitário

Tenha cuidado para não ser arrogante, demandando que tudo seja feito à sua maneira. As energias leoninas evidenciadas pelo posicionamento lunar podem te deixar muito focado em si mesmo(a), o que prejudica a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Lembre-se que a empatia é fundamental para as relações.

Touro

As energias leoninas ativam sua criatividade e te ajudam a manifestar suas ideias e tudo aquilo que você quer construir a partir delas. Tente desenvolver novos projetos no trabalho, aprendendo com os erros anteriores e não tenha medo de pedir opiniões, seja para especialistas ou para colegas de profissão.

Áries

O trânsito de Júpiter retrógrado representa a necessidade de encarar as coisas com uma perspectiva estratégica. Como a Lua em Leão nos volta para nós mesmos, torna-se mais fácil reconhecer que você precisa se libertar da carga pesada que está carregando, seja por assumir responsabilidades demais ou por cobrar de si mesmo uma performance extraordinária.

Virgem

Lembre-se que apenas você pode se movimentar em direção aquilo que você deseja concretizar em sua vida. É preciso unir a sua fé na vida com a sua força interior, para criar novos projetos que, a longo prazo, vão te ajudar a chegar lá. O planejamento e a perseverança são aliados necessários nesse processo de crescimento pessoal.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.