Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (4/6)

Aquário

Câncer

Capricórnio

Escorpião

Libra

Gêmeos

Peixes

Leão

Áries

Virgem

Touro

Sagitário

Neste sábado, a Lua continua transitando por Leão, o que nos deixa mais animados e dispostos a socializar. Porém, como estamos vivendo um momento de Lua minguante, é preciso ter cuidado para não se frustrar demais, caso as coisas não aconteçam de forma tão animada e divertida como você está esperando. Para aproveitar as energias de recolhimento que são despertadas por essa fase lunar, é interessante ter esse momento de lazer com as pessoas amadas de forma mais pessoal - como fazendo um jantar ou uma noite de jogos. Além disso, Saturno - astro que é relacionado às responsabilidades, ao comprometimento e à maturidade - começa o movimento retrógrado hoje, e continua caminhando para trás até o dia 23 de outubro. Nesse período, precisaremos ter mais cuidado com os assuntos regidos por esse planeta, além de ter cautela para não nos fechar emocionalmente - o que também pode ser influenciado por Saturno.A presença da Lua em Leão pode despertar as emoções de forma um pouco perigosa, nos deixando egocêntricos e aventureiros. Por isso, é muito importante se esforçar para não falar algo indevido em um momento estressante ou tomar alguma decisão arriscada.A Lua minguante te convida a questionar aquilo que não está se encaixando bem. Mantenha a mente aberta para novas ideias e novas perspectivas de vida. Direcione a sua energia para coisas produtivas e não perca tempo apontando o dedo para o que está errado.A Lua minguante em Leão faz com que você se sinta um pouco perdido, como se não soubesse exatamente o que quer (e o que precisa) fazer. Colocar em um papel aquilo que você está sentindo pode te ajudar a entender melhor seus próprios sentimentos. Não tome nenhuma decisão definitiva nesse momento.A Lua minguante em Leão pode deixar os nativos de Escorpião mais carentes, mas você pode aproveitar as energias despertadas por esse fenômeno para dialogar com coragem sobre os assuntos que estão sendo incômodos. Não carregue fardos desnecessários, mas também não tente livrar-se deles colocando a culpa ou a responsabilidade em outras pessoas.Você pode aproveitar a influência da Lua minguante para se desapegar de todas as energias negativas, as mágoas e os sentimentos ruins que acabaram sendo alimentados ao longo desse último ciclo lunar. O mais importante é focar em você, sem deixar que acontecimentos externos mudem a sua visão sobre si mesmo.Os nativos de Gêmeos podem aproveitar a Lua minguante para refletir com mais consciência sobre aqueles hábitos que foram construídos ao longo do último mês, mas que não devem ser mantidos neste que está se iniciando. Essa é uma fase favorável para finalizações - em se tratando de hábitos e ideias, mas não se precipite com decisões importantes sobre seus relacionamentos.Aproveite a coragem despertada por Leão e lembre-se que apenas você pode se movimentar em direção aquilo que você deseja concretizar em sua vida. É preciso unir a sua fé na vida com a sua força interior, para criar novos projetos que, a longo prazo, vão te ajudar a chegar lá. O planejamento e a perseverança são aliados necessários nesse processo de crescimento pessoal.A intensidade emocional, que é despertada quando a Lua entra na fase minguante em Leão, pode fazer com que você entenda as situações um ponto de vista vitimista nesse momento. Por isso, tenha cuidado para não ficar esperando algum tipo de salvação ou atenção, sem que você mesmo corra atrás do que deseja.A Lua minguante em Leão te desafia a refletir sobre aqueles pensamentos, comportamentos e sentimentos que você tenta deixar ‘dormentes’. Porém, para que essas questões não sejam carregadas para o próximo ciclo lunar, é preciso encará-los com coragem e, principalmente, sendo honesto consigo mesmo. Tenha cuidado para não projetar seus incômodos nos outros.Tenha cuidado com extremismos, porque a presença da Lua minguante em Leão pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.A Lua minguante em Leão pode fazer com que você se sinta um pouco mal humorado hoje. É importante ter cuidado para não descontar isso nas pessoas ao seu redor e acabar magoando alguém. Fazer um exercício pode te ajudar a lidar com essas energias de forma mais leve.A introspecção favorecida pela Lua minguante pode ser desafiadora para os nativos de Sagitário, que costumam ser extrovertidos na maior parte do tempo. Porém, os sentimentos que vem à tona nesse momento são exatamente aqueles que precisam de mais atenção, para que você termine o ano sem levar assuntos mal resolvidos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.