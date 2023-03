Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (4/3)

Capricórnio

Aquário

Escorpião

Touro

Peixes

Sagitário

Virgem

Câncer

Gêmeos

Libra

Leão

Áries

Hoje a Lua continua em Leão, e está formando um trígono com Vênus e Júpiter em Áries. É um bom momento para nos expressarmos de forma confiante e destemida, e para ter conversas importantes nos relacionamentos. Porém, tenha cuidado com a vontade de impor suas vontades. A influência da Lua em Leão pode aumentar o desejo de reconhecimento, enquanto a Vênus em Áries pode levar a iniciativas românticas ou criativas. Além disso, podemos aproveitar esse momento para nos conectar aos nossos sentimentos de forma mais positiva e criativa. Mas é preciso ter cuidado com os excessos, lembrando que o importante não é ter razão e, sim, criar relações mais sinceras e significativas.Com a Lua em Leão e o Sol em Peixes, é um momento favorável para tomar medidas positivas em direção aos seus objetivos e sonhos. Confie em sua intuição e esteja aberto a novas possibilidades, deixando de lado seu orgulho e seus preconceitos.A Lua está em Leão, signo de fogo que é conhecido por ser muito autoconfiante e seguro de si. Esse trânsito leva as pessoas de Aquário a se sentirem mais confiantes e otimistas. Por outro lado, os excessos (de liberdade, de distrações, de estímulos..) podem te fazer sentir sobrecarregado.A presença da Lua em Leão indica que as pessoas de Escorpião podem sentir um desejo de se conectar com outras pessoas e expandir suas redes sociais, mas a sensibilidade emocional pode fazer com que você se sinta mais estressado.Aproveite a energia da Lua em Leão para socializar e mostrar sua personalidade brilhante. Use a sua intuição, que está sendo reforçada pelo Sol em Peixes, para tomar decisões importantes.A Lua em Leão e o Sol em Peixes formam uma combinação astrológica intensa e emocional. Aproveite a sua intuição para se conectar com os outros e com o mundo ao seu redor. A energia de Leão também pode aumentar a sua confiança e autoexpressão.Quando a Lua está em Leão formando um trígono com Júpiter em Áries, as pessoas de Sagitário se sentem mais confiantes e expansivas. Essa combinação de energia pode trazer muitos momentos bons e conversas inovadoras, mas também pode despertar seu lado mais impulsivo.Aproveite a energia da Lua em Leão para socializar e mostrar sua personalidade brilhante. Use a sua intuição, que será reforçada pelo Sol em Peixes, para tomar decisões importantes.A combinação astrológica do dia pode trazer uma energia romântica e criativa. Então, aproveite essa energia para expressar seus sentimentos e paixões. A influência de Peixes também pode aumentar a sua empatia e intuição. Então, use esses dons para ajudar os outros.A energia criativa da Lua em Leão te ajuda a se comunicar de forma clara e eficaz . Use a sua curiosidade para aprender mais sobre os outros e se conectar emocionalmente com eles.O trígono entre a Lua e Júpiter, que está acontecendo hoje, pode trazer uma sensação de entusiasmo, alegria e otimismo, que te ajuda a ter novas vivências. Por outro lado, as distrações podem acabar fazendo com que você perca o foco.Aproveite a energia poderosa da Lua em seu próprio signo e use-a para expressar sua autenticidade e paixão. Como Sol em Peixes, use sua intuição para se conectar com seu eu interior e encontrar inspiração para seus projetos criativos.Aproveite a energia criativa da Lua em Leão e canalize-a em seus projetos pessoais. Como Sol em Peixes, use sua intuição e sensibilidade para se conectar com suas emoções e encontrar a motivação para seguir em frente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.