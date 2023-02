Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (4/2)

Peixes

Hoje às 5:50 da manhã a Lua entrou em Leão, despertando muitas reflexões sobre sua essência e como você vem se expressando. Permita que seu corpo e sua alma se expressem, e busque conectar-se com aquilo que você vê de mais belo na vida. Além disso, é um momento de muita atenção em seus relacionamentos, já que Vênus forma uma quadratura com Marte, despertando alguns atritos e situações que demandam mais paciência. É preciso amadurecer seus pensamentos antes de colocá-los para fora, já que o lado mais dramático e exagerado de Leão pode acabar fazendo com que sinta que tudo gira em torno de você. Apesar disso, o trígono entre a Lua e Júpiter trará energias muito positivas para sua noite, despertando conversas importantes que te levam a olhar para seu coração e entender o que ele vem te pedindo.A presença do Sol em Aquário, signo mais racional, desperta uma cobrança para ser mais racional. Você pode acabar não tendo tanta firmeza e confiança, até para decidir pequenas coisas do dia-a-dia. É preciso buscar mais equilíbrio, sem deixar de lado sua essência.A presença de Vênus em Peixes pode ajudar você, aquariano, a ter um visão mais leve em relação ao seu senso de liberdade. Muitas indecisões podem surgir, fazendo com que você questione seu lado mais racional. É necessário acolher seus sentimentos, sem tentar fingir que eles não existem.Vênus, seu planeta regente, está formando uma quadratura com Marte, te impulsionando a crescer. Apesar disso, é preciso refletir sobre sua forma de se relacionar, sem deixar que pequenos contratempos virem grandes discussões. Lembre-se de dar mais ouvido aos seus sentimentos.A autocobrança despertada pelo Sol em Aquário pode deixar você mais agitado em relação às suas obrigações, enquanto a Lua em Leão vem te lembrar da importância de aproveitar os prazeres da vida. Tenha cuidado para que a busca por aprovação não te faça estar sempre insatisfeito.A influência de Vênus, seu planeta regente, em Peixes acaba deixando você mais sentimental, gerando certa vontade de fugir de situações difíceis. É preciso se atentar a essa tendência, para que ele não te impeça de conectar sua realidade aos seus sonhos.A quadratura entre Vênus e Marte te convida a repensar algumas decisões que foram tomadas durante o movimento retrógrado de Marte, dando mais atenção para seu lado sentimental e espiritual.O Sol em Aquário forma quadratura com Urano em Touro, despertando seu lado mais corajoso e aumentando sua força de vontade para fazer diferente. Permita-se sair da rotina e se arriscar diante das possibilidades.A ambiguidade entre seu lado racional e emocional pode fazer com que você se irrite com mais facilidade. É um momento de buscar equilíbrio entre seus sentimentos, os impulsos para mudança e a necessidade de ter controle sobre tudo à sua volta.A presença da Lua em Leão desperta um movimento de crescimento, te ajudando a enxergar o que vem bloqueando sua criatividade. Aproveite para refletir sobre a forma como você vem se posicionando em relação aos seus sentimentos. É importante se ancorar a eles para seguir sua intuição.A entrada da Lua em Leão te convida a olhar para seu eu interior, e entender melhor suas vontades mais íntimas. Use de sua força pessoal para ter mais confiança sobre sua capacidade de conquistar o que deseja. Aproveite a criatividade e força leonina para se expor mais.A presença do Sol em Aquário desperta seu lado mais racional, mas Vênus em Peixes coloca um impasse em relação à sua necessidade de ser mais livre. Reflita sobre a forma que você está lidando com seus sentimentos, e busque se conectar com aquilo que te faz sentir bem e alegre.A influência de Vênus em Peixes te convida a dar mais atenção ao seu lado espiritual, cultivando seus sentimentos e crenças. Pequenas discussões podem surgir ao longo do dia, e é preciso ter sabedoria para superá-las sem que virem uma bola de neve.