Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (4/12)

Neste sábado, a Lua e o Sol se alinham no signo de Sagitário, formando um eclipse solar muito poderoso. A palavra eclipse está explicada no dicionário como "obscurecimento total ou parcial de um astro por outro". Sendo assim, um eclipse solar nada mais é do que a sombra da Lua escondendo total ou parcialmente o Sol durante um curto período. As energias sagitarianas evidenciadas pelo eclipse se tornam ainda mais fortes, porque Mercúrio também está alinhado a esses planetas. O fluxo de pensamentos se torna mais intenso e pode nos deixar confusos e ansiosos. É preciso ter cuidado para não descontar a frustração nas pessoas ao redor, sem ao menos perceber.

Aquário

É preciso ter cuidado para não menosprezar as opiniões que são diferentes das suas. Isso pode criar conflitos, principalmente envolvendo suas relações afetivas. Você tende a tentar impor seu pensamento como se fosse apenas uma opinião e esse pode ser um dos pontos evidenciados pelo eclipse, que nos mostra aquilo que precisa ser transformado.

Capricórnio

O período de transição que estará acontecendo durante os próximos dias, em que ainda somos influenciados pelas energias desse fenômeno, define a forma como o ciclo que está se iniciando se seguirá. Para transformar o que te faz sentir insatisfeito, é preciso pensar e identificar o que deve ser alterado, começando por você.

Peixes

Os próximos dias serão especialmente desafiadores para os nativos de Peixes, já que o eclipse que está acontecendo forma um aspecto desarmônico com o seu Sol natal. Esse fenômeno pode trazer revelações e acontecimentos inesperados. Apesar de esses momentos serem considerados difíceis, eles também são necessários para esclarecer dúvidas e proporcionar aprendizados.

Escorpião

As energias sagitarianas despertadas pelo eclipse evidenciam a necessidade de viver com mais leveza. Caso você não respeite os seus limites e continue exigindo muito de si mesmo, irá se esgotar psicologicamente. Como esse fenômeno proporciona mudanças, esse é um bom momento para começar a ressignificar a necessidade que você tem de provar o seu valor para os outros.

Câncer

O eclipse solar traz acontecimentos inesperados e indica o início de um novo ciclo em sua vida. Analise quais atitudes suas podem estar causando situações que você não gosta. Em seus relacionamentos, você costuma culpar o outro quando se sente incomodado, mas é importante refletir sobre o quanto esse sentimento é consequência de suas próprias atitudes e pensamentos.

Gêmeos

O eclipse te convida a ser mais empático e a refletir sobre o efeito das suas palavras. Essa mudança de percepção leva tempo, mas faz com que você aprenda a se expressar melhor. Dessa forma, além de conseguir construir relacionamentos afetivos mais transparentes e tranquilos, você passa a conseguir lidar melhor com suas emoções.

Leão

A conjuntura astrológica atual te direciona a agir de forma orgulhosa e projetar seus problemas nas outras pessoas, buscando encontrar culpados. Lembre-se que você é um ser livre e responsável pelo caminho que traçou para chegar aonde está agora. Você sabe muito bem que, mesmo que existam fatores que possam afetar suas decisões, elas ainda são suas.

Sagitário

Os nativos de Sagitário tendem a se sentir sobrecarregados mental e emocionalmente. Uma dica interessante é encontrar um novo hobbie ou outra atividade para cuidar melhor de si mesmo. As transformações despertadas pelo eclipse trazem um ensinamento: a autoconfiança excessiva pode gerar atitudes impulsivas, que são incompatíveis com o que você faria se estivesse mais calmo.

Virgem

Como o seu planeta regente (Mercúrio) está muito próximo do Sol, você pode se sentir confuso e pressionado (por si mesmo) a tomar decisões que vão afetar o seu futuro. É muito importante desacelerar e compreender o que está se passando internamente, antes de escolher o caminho que será traçado.

Touro

O eclipse marca um novo ciclo lunar e desperta muitas transformações, criando a possibilidade de iniciar uma nova etapa em nossas vidas. Sempre torcemos e esperamos mudanças positivas mas, quando isso não acontece, os nativos de Touro tendem a se sentir fracassados. Por isso, aproveite a conjuntura astrológica atual para se questionar sobre essas cobranças.

Áries

Você precisará fazer um esforço extra para não se permitir perder a paciência e ficar de mal humor pelos próximos dias, que também não serão muito fáceis. Lembre-se que é preciso ter serenidade para conseguir lidar com os imprevistos de forma assertiva.

Libra

Você precisa olhar para dentro e perguntar a si mesmo sobre as questões que estão vindo à tona, para não se deixar levar pelo impulso. Apesar de ser uma pessoa que costuma ponderar muito com o intuito de agir de forma justa, quando você se sente incapaz de resolver algum problema, tende a permitir que a emoções guie as suas escolhas.



