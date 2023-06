Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (3/6)

Câncer

A entrada da Lua no signo de Sagitário traz um quê de sonhos e otimismo para todos nós, despertando desejos adormecidos de aventura, festa e descompromisso. Para quem está solteiro, esse é um momento muito favorável para vivenciar momentos agradáveis a dois, de forma natural, serena, sem pressa. É um dia mais alegre, dado o trígono que a Lua faz tanto com Vênus quanto com Marte, com energia e disposição física e emocional para aproveitar bem o final de semana. Aproveite para fazer planos, iniciar projetos ou mesmo começar aquela atividade física que vem postergando há tanto tempo.Olhe para dentro por alguns instantes. Apesar da intensidade que cresce como a Lua, você precisa reservar alguns momentos para cuidar de si mesmo, dedicando algum tempo para atividades que promovam o seu bem-estar. Aproveite este conforto, mas não se isole: há novidades sobre o amor a caminho.Você é merecedor das coisas boas que estão acontecendo em sua vida. Receba isso e pratique a gratidão, agradeça a si mesmo por todas as vezes em que não desistiu. Permita-se aproveitar esse momento de destaque e as pequenas alegrias da vida adulta. A vida amorosa, por sua vez, trará alguns dissabores.A mente permanece focada, mas uma quadratura entre Saturno e a Lua traz desconforto emocional. Sabe aquela sensação de que deveria ter ficado dormindo? Mas não deixe isso te vencer: aproveite a fase de personalidade mais tranquila e tente ver as situações do cotidiano com leveza. Você vai até se divertir com isso.Energia e autoconfiança em alta, apesar da dificuldade para se comunicar no amor. Em vez de tentar encontrar uma solução através do diálogo, esse é o momento de deixar o silêncio falar. Dê espaço ao outro, seja para que compreenda suas falhas, seja para que descarregue o que está sentindo. Vai passar.Seja claro e direto com as pessoas que você se importa - a verdade pode doer, mas algumas vezes tentar fugir dela só atrapalha as coisas. Cuidado com a procrastinação. Um aspecto favorável entre Vênus e Lua trará uma nova luz sobre suas emoções, o que favorece reconciliações e entendimento mútuo.Explore novos territórios e experiências, abrace essa sua necessidade de fazer algo novo, de ser desafiado mentalmente. Faça escolhas e lide com a consequência de seus atos - tenha em mente que não fazer uma escolha também é uma atitude, e permite que alguém faça isso por você.Sua atenção estará voltada para aspectos da vida doméstica e financeira. Este é um bom momento para cuidar de questões práticas do dia a dia, como colocar as contas e a casa em ordem, fazer listas de compras e planejar pequenas reformas. Abra o seu coração para novas possibilidades.Você sentirá necessidade de ajudar alguém, mesmo sentindo que essa pessoa não merece seu tempo e atenção. Tente se envolver em atividades de grupo, pois seu carisma está mais alto que o normal. Em casa, com as pessoas mais próximas, haverá desentendimentos. Faça o possível para não discutir.Cuidado com o que você fala: suas palavras podem soar mal, sua intenção poderá ser mal interpretada. Tente se ocupar de tarefas práticas, entregas que podem ser executadas sem a necessidade de se comunicar o tempo todo. No amor, é hora de ousar, de fazer acontecer aquilo que já vinha planejando.Sonhe, claro, e sonhe muito. Mas não deixe de lado as obrigações do mundo físico, lembre-se que é neste plano que damos substância aos nossos sonhos, tornando-os em realidade. Entregue seu coração para a fé e saiba que esse é um momento de muito amparo e proteção espiritual.Espere por um dia cheio de energia e entusiasmo. Suas habilidades de liderança estarão em destaque e podem contribuir para conquistar novas oportunidades em seu ambiente de trabalho atual. Nos projetos pessoais, evite a impulsividade excessiva e tome decisões ponderadas - assim obterá o destaque que almeja.Seguindo a energia da semana, espere por interações sociais importantes e a chance de conhecer pessoas influentes. Mantenha o foco nas atividades intelectuais para não perder prazos de entrega. Permita-se conectar, trabalhe sua receptividade: o mundo reserva importantes lições para você e suas emoções.