Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (3/4)

Lidar com terra é restaurador

Neste fim-de-semana a Lua está em Capricórnio, décimo signo zodiacal, que é terrestre, cardinal e feminino. Nele, nosso satélite estimula nosso senso prático e nossa capacidade de concretização. O momento é excelente para nos dedicarmos a tudo o que exija muita tenacidade, poder de concentração e de estruturação. Podemos criar bases realmente sólidas para nossos empreendimentos. A passagem da Lua por Capricórnio anuncia dias muito favoráveis para a gente mexer com terra, fazer ou reformar vasos, canteiros ou hortas. Isso tende a exercer um efeito calmante e restaurador sobre nosso organismo e psiquismo. Como a Lua forma um ótimo aspecto com Urano, a fase é propícia para se estar virtualmente com os amigos e trocar ideias com eles. Esse aspecto estimula nosso lado consciente e solidário e nos faz ver o quanto é importante que a gente procure auxiliar aquelas pessoas que são mais frágeis do que nós.



Áries

A nova posição da Lua lhe enche de disposição para as coisas práticas e faz com que você seja mais perseverante em seus projetos. Assim, este sábado é ideal para você se organizar e colocar tudo seu em dia. DICA: você tende a se projetar nas redes sociais, mas reserve um tempo para ficar a sós e relaxar.



Touro

As emanações da Lua atingem harmoniosamente o seu signo, restauram suas forças e fazem com que você esteja com muito pique para sair, ainda que mentalmente, da rotina. Mudar o rumo de seus pensamentos pode ser estimulante. DICA: sua capacidade de observação, em alta, amplia sua visão de mundo.



Gêmeos

O trânsito da Lua por Capricórnio acentua sua necessidade de renovação e lhe ajuda a se afastar mais facilmente de tudo o que já não faz sentido. Os momentos dedicados à auto-análise serão enriquecedores e possibilitarão que você se conheça ainda melhor. DICA: troque confidências com quem você mais gosta.



Câncer

Agora a Lua ativa o signo complementar ao seu, por isso dinamiza seus relacionamentos pessoais, favorece as alianças e possibilita que você se alie aos outros em torno de interesses comuns. DICA: não se envolva em situações de disputa nem se deixe levar pela competitividade no terreno amoroso.



Leão

Neste sábado e domingo a Lua inclina você a se concentrar com garra nas questões práticas, onde seu rendimento será excelente. Você tende a mostrar-se eficiente e pode executar suas tarefas com maior capricho e atenção. Estes dias também são ótimos para os cuidados com a saúde. DICA: não se perca em detalhes.



Virgem

A passagem da Lua por Capricórnio, sua casa da alegria e da vitalidade, anuncia um final de semana muito propício para você, sob todos os pontos de vista. Sua capacidade de curtir a vida está acentuada e as atividades de lazer estão em alta. DICA: os assuntos do coração vão de vento em popa, não se feche.



Libra

Neste período a Lua ativa o seu setor doméstico e faz com que sua necessidade de repouso, meditação e intimidade esteja acentuada. As horas de isolamento tendem a ser especialmente fortalecedoras, portanto usufrua ao máximo delas. DICA: procure mostrar-se mais presente e atuante em relação à família.



Escorpião

O fato de a Lua estar em Capricórnio estimula seu lado mais sociável e comunicativo e lhe permite verbalizar melhor tudo o que você pensa e sente. DICA: estes dias são ótimos para você contatar seus amigos e familiares, confraternizar-se com eles e dar vazão ao seu lado mais sociável e solidário.



Sagitário

A Lua passa a ativar o seu setor material, onde estimula seu lado mais realizador. Nosso satélite anuncia um bom período para você pensar em como colocar seus projetos em prática e incrementar seus rendimentos. DICA: para que tudo corra bem no terreno amoroso, evite atitudes ciumentas e possessivas.



Capricórnio

Nesta fase a Lua está em sua visita mensal ao seu signo e anuncia dois dias de intensa magnetização para você, que pode se concentrar melhor nos assuntos pessoais e nos cuidados com o visual. DICA: sua sensibilidade e romantismo estão em alta, por isso os momentos a dois prometem ser especialmente agradáveis.



Aquário

O fato de a Lua transitar pelo signo anterior ao seu anuncia um fim-de-semana em que você deverá desacelerar o ritmo e poupar-se ao máximo. Esteja mais do que nunca consciente dos seus limites físicos e psicológicos, e evite ultrapassá-los. DICA: sua fé anda mais poderosa, portanto pense positivamente.



Peixes

Nestes dias a Lua dinamiza sua vida social on-line, favorece o convívio virtual com os amigos e torna você mais consciente e participante. Aproveite para exercer plenamente sua cidadania e ligue-se nos problemas que afetam a todos. DICA: tende a haver um clima de maior camaradagem com quem você ama.