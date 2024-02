Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (3/2)

"Se houvesse um caminho para o Melhor ele obrigaria a olhar inteiramente para o Pior." (Trecho do poema "In Tenebris" de Thomas Hardy). Na vida a gente nasce e renasce todos os dias. A Vida é transição, travessia, mas ela sempre continua. Ninguém, nem nada vai te destruir, você apenas se transforma. Renasce! E com uma Lua minguante no signo de Escorpião, eu te pergunto: Porque você retarda tanto e luta tanto contra as mudanças? Tudo tem uma razão de ser. E é possível que você seja a razão dessa mudança. Se você quer progredir na vida, deixe morrer sua antiga forma. Seja a serpente que muda de pele e volte mais brilhante do que nunca. O início da manhã será marcado por uma instabilidade. A Lua em oposição a Urano, pode interromper seus planos e abalar a sua paz. Mas logo depois você estará super disposto(a) e motivado(a) para enfrentar o sábado e tudo que ele tem para te proporcionar. E no sábado a noite, quando a Lua encontrar Netuno, você vai se sentir mais inspirado(a). Deixe esse clima especial te envolver e tenha sempre em mente que nada dura para sempre. Não lute contra, a vida está em constante fluxo.

Áries

Coragem, ariano(a)! Você está lidando com questões emocionais profundas. Confie na sua capacidade de enfrentar situações desafiadoras com coragem e resiliência. Você está vivendo um processo de transformação, se entregue!

Touro

Taurino(a), as flores não podem florescer se a terra estiver cheia de ervas nocivas que destruam o solo. Suas parcerias de trabalho e parcerias amorosas podem ser essas ervas. Você está passando por uma fase de mudança e renovação. Se entregue as transformações emocionais nos seus relacionamentos. Você vai se sentir mais renovado(a) ainda.

Gêmeos

Só você é capaz de curar seus próprios males! Reformule seus hábitos, sua rotina e sua relação com o trabalho. Tudo que você deseja agora é se livrar das pressões da rotina. Coloque sua criatividade no que faz e se reinvente.

Câncer

Existe aí um desejo latente de criar. O que te impede de subir no palco e mostrar para o mundo o que você sabe e gosta de fazer? Coloque sua criatividade em movimento, não esconda mais sua originalidade.

Leão

O seu aprendizado do momento pode ser resumido numa frase: Amar é descontruir padrões. Deixe minguar todas as emoções do passado que foram armazenadas. Chegou a hora de compreender o seu potencial afetivo. Você está passando por uma regeneração emocional.

Virgem

Você está passando por transformações significativas em seu ambiente cotidiano e nos seus relacionamentos próximos. Essas mudanças podem ser emocionalmente intensas, mas lembre-se, é um processo de renovação. Desapegue de algumas ideias e se expresse sem medo, suas palavras têm o poder de impactar positivamente os outros.

Libra

Você sabia que desapego e segurança caminham de mãos dadas? Chegou a hora de se desfazer dos excessos, cedendo lugar a chegada de novos recursos ou novas formas de ganhar dinheiro. O que você está prendendo no momento?

Escorpião

Siga seus desejos, escorpiano(a). As mudanças sempre te fazem bem. Foque na autenticidade e na sua verdade Interior. Você não se conforma com as superficialidades, explore os aspectos mais profundos de si mesmo(a). Você supera, seu sei. Depois dessa crise, você vai emergir mais forte do que nunca.

Sagitário

Libere tudo que você vem reprimindo. Você está passando por uma transformação interior. Se pergunte hoje: o que te assombra? O que te imobiliza? São nesses medos que moram a sua força criativa.

Capricórnio

Você está passando por profundas transformações no seu jeito de ser e ver o mundo. E conviver com pessoas, grupos ou amigos pode te ajudar muito na construção de relações humanas saudáveis. Elimine suas atitudes intolerantes e se fortaleça para afirmar a sua própria singularidade.

Aquário

O jeito é começar tudo de novo, mudar a rota, modificar de forma definitiva a direção. Aceite a transitoriedade das coisas. Se você se sente sufocada, abra mão de qualquer posição, relacionamento ou situação em nome da sua liberdade.

Peixes

Você busca intensamente um significado na sua vida. E o seu desejo é crescer e expandir, mas o que te limita? Encare seus medos e não se agarre tanto as suas crenças. A Lua minguante em escorpião pede que você desapegue de algumas ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.